Trao mô hình sinh kế cho 24 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Lộc Hà

Sáng 5/9, UBND xã Lộc Hà tổ chức trao 24 mô hình sinh kế chăn nuôi gà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Gà giống được hợp đồng mua từ cơ sở có uy tín, đã được tiêm phòng dịch, khỏe mạnh.

Thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026, xã Lộc Hà đã trao 24 mô hình chăn nuôi gà cho các thành viên thuộc Tổ cộng đồng chăn nuôi gà xã Lộc Hà. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này gần 470 triệu đồng, gồm 2.400 con gà giống, 4.800 kg thức ăn chăn nuôi, 24 lít hóa chất sát trùng, 24 kg chế phẩm sinh học.

Trao sinh kế cho các đối tượng yếu thế với hi vọng họ sẽ có thêm cơ hội thoát nghèo bền vững.

Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 100 con gà giống 45 ngày tuổi, đã được tiêm phòng dịch bệnh, bảo đảm khỏe mạnh và có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt; 200 kg thức ăn công nghiệp chất lượng cao, 1 lít hóa chất sát trùng, 1 kg chế phẩm sinh học. Bên cạnh việc hỗ trợ con giống, vật tư, các hộ còn được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm và hỗ trợ mua sắm vật tư, sửa chữa chuồng trại...

Các hộ khó khăn phấn khởi đưa vật nuôi về nhà.

Dự kiến, cuối năm nay, các mô hình sẽ cung cấp thịt và trứng cho thị trường. Khi đó, đơn vị liên quan sẽ đánh giá, nghiệm thu dự án để hướng dẫn, khuyến khích cách bảo tồn, nhân rộng và phát huy hiệu quả nguồn vốn nhằm giúp các đối tượng yếu thế cải thiện việc làm, đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các hộ được cấp phát miễn phí thức ăn cho gà.

Việc hỗ trợ các mô hình sinh kế không chỉ giúp các hộ nghèo, cận nghèo có thêm “cần câu” để phát triển kinh tế mà còn tạo động lực vươn lên trong cuộc sống. Thông qua việc gắn hỗ trợ con giống, vật tư với chuyển giao khoa học kỹ thuật, địa phương hướng tới giúp người dân sử dụng hiệu quả nguồn lực được đầu tư, từng bước xây dựng sinh kế ổn định. Đây cũng là giải pháp thiết thực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.