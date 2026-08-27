Công đoàn Hà Tĩnh đồng hành cùng con em đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Trước ngày khai giảng năm học mới, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền xã Thiên Cầm đã đến tận nhà trao hỗ trợ, động viên các cháu Phan Viết Hải Thiên (SN 2011), Phan Thị Minh Anh (SN 2016), Phan Thị Tuyết Giang (SN 2021), trú thôn Đông Phúc.

Các cháu là con của chị Nguyễn Thị Hà - công nhân Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thượng Dư chi nhánh Hà Tĩnh. Trước đây, vợ chồng chị Hà cùng các con làm việc, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi chồng mắc bệnh rồi qua đời, chị đưa các con trở về quê, nương nhờ nhà bố mẹ chồng. Ông bà cũng chẳng khá giả gì nên cuộc sống của gia đình chị vô cùng khó khăn.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và xã Thiên Cầm thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các cháu Phan Viết Hải Thiên, Phan Thị Minh Anh, Phan Thị Tuyết Giang.

Chia sẻ với hoàn cảnh của mẹ con chị Hà, LĐLĐ tỉnh đã vận động nguồn lực từ doanh nghiệp để nhận đỡ đầu cả ba cháu, với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng trong thời gian 36 tháng. Bà Bùi Thị Hà - mẹ chồng chị Hà chia sẻ: “Được sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức công đoàn và các nhà hảo tâm, gia đình tôi rất xúc động. Đây là sự động viên lớn để chúng tôi cố gắng nuôi dạy các cháu ăn học nên người”.

Sự đồng hành của tổ chức công đoàn góp phần giúp con của các đoàn viên có thêm động lực để đến trường.

Ba cháu là những trường hợp được đỡ đầu bởi chương trình “Đỡ đầu con đoàn viên mồ côi hoàn cảnh khó khăn” do LĐLĐ tỉnh triển khai từ đầu năm 2026. Không chỉ trao những phần quà, với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, chương trình còn mở ra sự đồng hành lâu dài với những em nhỏ hoàn cảnh đặc biệt.

Là một trong những doanh nghiệp tài trợ cho chương trình, Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh (phường Hoành Sơn) đã nhận đỡ đầu 10 cháu trong thời gian 3 năm, với tổng kinh phí 180 triệu đồng.

Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh là một trong những đơn vị tích cực đồng hành cùng chương trình của LĐLĐ tỉnh.

Ông Nguyễn Hải Dương - Phó Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh chia sẻ: “Đồng hành cùng LĐLĐ tỉnh thực hiện chương trình, công ty chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ để các cháu có thêm điều kiện học tập. Đây cũng là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn”.

Chương trình cũng được triển khai sâu rộng, lan tỏa tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, ban chấp hành công đoàn từng đơn vị lựa chọn hình thức hỗ trợ, đồng hành phù hợp như: trao tặng quà, đỡ đầu hằng tháng, hỗ trợ kinh phí học tập đầu năm học mới cho các gia đình công nhân, trao tặng thiết bị học tập…

Công đoàn Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tuyên dương và tặng quà cho con em công nhân trước thềm năm học mới.

Tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, công đoàn vừa tổ chức chương trình “Tuyên dương, khen thưởng con đoàn viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026 và chào đón năm học mới 2026 - 2027”. Tại chương trình, công đoàn công ty đã khen thưởng 30 cháu có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua và trao tặng xe đạp cho một số cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; LĐLĐ tỉnh cũng trao kinh phí đỡ đầu cho 6 cháu.

Bà Võ Thị Tâm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Hiện công ty có khoảng 200 cháu là con em công nhân đang độ tuổi đến trường, trong đó nhiều em hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ. Công đoàn phối hợp với chuyên môn thường xuyên quan tâm, hỗ trợ vào những dịp lễ, tết, đầu năm học mới; góp phần động viên các cháu thêm tự tin, cố gắng học tập, bố mẹ cũng yên tâm công tác".

Chương trình “Đỡ đầu con đoàn viên mồ côi hoàn cảnh khó khăn” đã huy động các nguồn lực nhận đỡ đầu 65 cháu trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, chương trình “Đỡ đầu con đoàn viên mồ côi hoàn cảnh khó khăn” đã huy động các nguồn lực nhận đỡ đầu 65 cháu; mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/cháu/tháng; thời gian hỗ trợ từ 1-5 năm. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở cũng nhận đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí học tập cho hàng trăm cháu; đồng hành cùng gia đình công nhân trong việc chăm lo, nuôi dạy con cái.

Một năm học mới sắp bắt đầu. Trong hành trang đến trường của những đứa trẻ hoàn cảnh khó khăn, có thêm sự đồng hành của tổ chức công đoàn và cộng đồng xã hội. Đây sẽ là điểm tựa để các em vững bước trên con đường tới trường, viết tiếp ước mơ cuộc đời.