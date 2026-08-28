Trao sổ tiết kiệm 700 triệu đồng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sổ tiết kiệm từ Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các mẹ, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống người có công.
Sáng 28/8, Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ và Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LP Bank) chi nhánh Bắc Hà Tĩnh tổ chức trao sổ tiết kiệm cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn các xã Đức Quang, Đức Minh, Sơn Tiến và Đức Thịnh.
Đoàn đã trao sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 700 triệu đồng, cho 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng gồm: mẹ Nguyễn Thị Ngụ ở thôn Triều Đông, xã Đức Quang; mẹ Trần Thị Đỏ ở thôn Trường Xuân, xã Đức Minh; mẹ Nguyễn Thị Minh ở thôn Khe Cò, xã Sơn Tiến và mẹ Võ Thị Ngóec ở thôn Thượng Tiến, xã Đức Thịnh.
Toàn bộ số tiền được trích từ nguồn Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup, nhằm tri ân, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng – những người đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Theo Sở Nội vụ, trong đợt này, toàn tỉnh có 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng được nhận sổ tiết kiệm, quà tri ân từ Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup, gồm:
1. Mẹ Đào Thị Chìu (SN 1934), thôn Hoa Tân, xã Kỳ Hoa
2. Mẹ Nguyễn Thị Ngụ (SN 1933), thôn Triều Đông, xã Đức Quang
3. Mẹ Lê Thị Huế (SN 1926), thôn An Thượng, xã Nghi Xuân
4. Mẹ Hoàng Thị Kế (SN 1930), TDP Kỳ Châu, phường Sông Trí
5. Mẹ Nguyễn Thị Minh (SN 1919), thôn Khe Cò, xã Sơn Tiến
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