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Trao sổ tiết kiệm 700 triệu đồng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Sổ tiết kiệm từ Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các mẹ, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống người có công.

Sáng 28/8, Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ và Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LP Bank) chi nhánh Bắc Hà Tĩnh tổ chức trao sổ tiết kiệm cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn các xã Đức Quang, Đức Minh, Sơn Tiến và Đức Thịnh.

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Đoàn trao sổ tiết kiệm cho mẹ Nguyễn Thị Ngụ ở xã Đức Quang.

Đoàn đã trao sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 700 triệu đồng, cho 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng gồm: mẹ Nguyễn Thị Ngụ ở thôn Triều Đông, xã Đức Quang; mẹ Trần Thị Đỏ ở thôn Trường Xuân, xã Đức Minh; mẹ Nguyễn Thị Minh ở thôn Khe Cò, xã Sơn Tiến và mẹ Võ Thị Ngóec ở thôn Thượng Tiến, xã Đức Thịnh.

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Đoàn trao sổ tiết kiệm cho mẹ Trần Thị Đỏ ở xã Đức Minh.

Toàn bộ số tiền được trích từ nguồn Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup, nhằm tri ân, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng – những người đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

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Mẹ Nguyễn Thị Minh (xã Sơn Tiến) xúc động khi nhận sổ tiết kiệm từ Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup.
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Đoàn trao sổ tiết kiệm cho mẹ Võ Thị Ngóec ở xã Đức Thịnh.

Theo Sở Nội vụ, trong đợt này, toàn tỉnh có 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng được nhận sổ tiết kiệm, quà tri ân từ Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup, gồm:

1. Mẹ Đào Thị Chìu (SN 1934), thôn Hoa Tân, xã Kỳ Hoa

2. Mẹ Nguyễn Thị Ngụ (SN 1933), thôn Triều Đông, xã Đức Quang

3. Mẹ Lê Thị Huế (SN 1926), thôn An Thượng, xã Nghi Xuân

4. Mẹ Hoàng Thị Kế (SN 1930), TDP Kỳ Châu, phường Sông Trí

5. Mẹ Nguyễn Thị Minh (SN 1919), thôn Khe Cò, xã Sơn Tiến

6. Mẹ Trần Thị Huyến (SN 1939), TDP Thạch Đồng, phường Trần Phú

7. Mẹ Võ Thị Ngóec (SN 1916), thôn Thượng Tiến, xã Đức Thịnh

8. Mẹ Trần Thị Tư (SN 1924), TDP 6, phường Thành Sen

9. Mẹ Nguyễn Thị Ả (SN 1926), TDP 27, phường Thành Sen

10. Mẹ Nguyễn Thị Lan (SN 1931), thôn Tân Dân, xã Đức Thọ

11. Mẹ Trần Thị Đỏ (SN 1928), thôn Trường Xuân, xã Đức Minh

12. Mẹ Trần Thị Mỹ (SN 1938), thôn Phúc Trung, xã Phúc Trạch

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Tags:

#Mẹ Việt Nam Anh Hùng #Quỹ Thiện Tâm #Tập Đoàn Vingroup #Hà Tĩnh #Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Tĩnh

Chủ đề Người có công với cách mạng

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