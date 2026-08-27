Ra mắt Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ

Sáng 27/8, xã Tứ Mỹ tổ chức lễ công bố thành lập Quỹ Khuyến học xã; trao học bổng, quà động viên học sinh có thành tích cao trong học tập.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ được thành lập nhằm huy động các nguồn lực xã hội để kịp thời hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập.

Quỹ cũng chú trọng triển khai các chương trình học bổng dành cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Ban Sáng lập Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ

Ngay sau khi thành lập, Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo con em quê hương. Trong đó, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Lý ủng hộ 100 triệu đồng; ông Lê Ngọc Thức - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Hà Tĩnh tại khu vực phía Nam, Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương, Phó Trưởng ban Sáng lập Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ ủng hộ 150 triệu đồng; ông Lương Nam - doanh nhân tại Hà Nội ủng hộ 100 triệu đồng; ông Phạm Ngọc Quỳnh - Giám đốc Viettel Chi nhánh Hà Tĩnh ủng hộ 50 triệu đồng; ông Lê Văn Hòa - doanh nhân tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ 50 triệu đồng.

Đại diện các nhà tài trợ trao biểu trưng ủng hộ quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ

Việc thành lập Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ có ý nghĩa thiết thực, tiếp thêm động lực để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; đồng thời lan tỏa tinh thần hiếu học, thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho quê hương.

Dịp này, lãnh đạo xã Tứ Mỹ và các nhà tài trợ đã trao quà cho học sinh có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ 26 điểm trở lên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025- 2026, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao 17 suất học bổng cho học sinh đạt giải ba trở lên tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2025 - 2026.

Lãnh đạo xã Tứ Mỹ trao 17 suất học bổng cho các em đạt giải ba trở lên tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2025 -2026