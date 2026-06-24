Ra mắt Quỹ Khuyến học và phát triển trí tuệ xã Sơn Tiến

(Baohatinh.vn) - Sự ra đời Quỹ Khuyến học và phát triển trí tuệ xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) là sự tiếp nối truyền thống của quê hương; lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với thế hệ tương lai.
Sáng 24/6, xã Sơn Tiến tổ chức lễ công bố thành lập và ra mắt Quỹ Khuyến học và phát triển trí tuệ xã Sơn Tiến. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm và các nhà tài trợ cùng tham dự.
Tại buổi lễ, đại diện UBND xã Sơn Tiến công bố quyết định công nhận Quỹ Khuyến học và phát triển trí tuệ xã đủ điều kiện hoạt động; công nhận Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 8 thành viên. Ông Phạm Lê Hùng, Chủ tịch Hội Đồng hương xã Sơn Tiến tại Hà Nội được giao giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.
Quỹ hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí và phương tiện hoạt động.
Quỹ được hình thành từ nguồn vận động, quyên góp, tài trợ của các doanh nhân thành đạt, nhà hảo tâm và con em quê hương trên mọi miền Tổ quốc. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng nhằm hỗ trợ kịp thời học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và khuyến khích các tài năng trẻ trên địa bàn phát triển.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Bình Thân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tiến khẳng định: Quỹ Khuyến học và Phát triển trí tuệ xã Sơn Tiến ra đời không chỉ tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của các doanh nhân, nhà hảo tâm, hội đồng hương và con em xa quê trong việc lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài, chăm lo cho thế hệ tương lai.
Dịp này, các doanh nhân, nhà hảo tâm cùng đông đảo con em quê hương trên mọi miền Tổ quốc đã ủng hộ Quỹ Khuyến học và phát triển trí tuệ xã Sơn Tiến với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.
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