Vòng tay nhân ái: Mẹ mắc 2 bệnh ung thư và nỗi lo dang dở tương lai con trẻ

Chỉ một cử động nhẹ khi ngồi lên hay nằm xuống cũng khiến toàn thân chị Trương Thị Chung (SN 1984, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) co rút trong đau đớn. Để giảm bớt những cơn nhói buốt chạy dọc sống lưng, chị chỉ biết gò người co quắp.

Hơn ba tháng nay, hai căn bệnh ung thư vú và đa u tủy xương dần vắt kiệt sức khỏe, biến người phụ nữ mạnh khỏe, chăm chỉ làm việc sớm hôm thành một bệnh nhân gầy mòn, yếu ớt. Nhìn người vợ ngày một héo hắt, xanh xao, lòng anh Lê Văn Định càng thêm quặn thắt.

Chị Trương Thị Chung không thể nằm thẳng người do những cơn đau của bệnh ung thư vú và đa u tủy xương.

Mười ba năm trước, chị Chung và anh Định nên duyên vợ chồng khi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Anh Định bẩm sinh hỏng một bên mắt, sức khỏe không tốt, nhưng hai vợ chồng vẫn chắt chiu từng ngày để vun đắp mái ấm và nuôi các con khôn lớn. Thế rồi, biến cố ập đến khi chị Chung mắc bệnh hiểm nghèo. Mọi gánh nặng mưu sinh dồn lên vai người chồng với nghề phụ hồ bữa có bữa không.

Ngày biết tin vợ mắc bệnh, anh vội cầm cố căn nhà, vay mượn khắp nơi để đưa chị ra Hà Nội điều trị. Thế nhưng, khi số tiền ấy dần cạn kiệt, hai vợ chồng buộc phải đưa chị trở về quê tiếp tục chữa trị.

Anh Lê Văn Định chia sẻ: “Vợ tôi giờ phải điều trị bằng hoá chất và uống nhiều loại thuốc. Thế nhưng gia đình khó khăn quá, không đủ điều kiện để theo phác đồ như ở Hà Nội, đành về nhà điều trị cầm chừng nhưng không phải lúc nào cũng đủ tiền mua thuốc. Giờ đây, tôi chỉ ước sao có một phép màu giúp vợ bớt đau đớn và được chữa trị khỏi bệnh".

Anh Lê Văn Định bẩm sinh hỏng mắt phải, sức khoẻ yếu, là chỗ dựa cho người vợ mắc bệnh hiểm nghèo.

Từng ngày trôi qua, những biến chứng của ung thư vú và đa u tủy xương rút dần chút sức tàn trên thân thể chị Chung. Nhưng dẫu thể xác đau đớn đến đâu, nỗi quặn thắt trong lòng người mẹ còn lớn hơn gấp bội. Chị sợ một ngày không xa sẽ chẳng còn được ôm đứa con trai út mới lên lớp 4, chẳng còn ở bên vỗ về, tâm sự cùng cô con gái lớn đang bước vào tuổi 13.

Chị Chung ngậm ngùi: “Vào năm học mới mà tôi lại lâm bệnh nặng, không thể tự tay đưa các con đến trường. Nhìn các con tủi thân, tôi thương lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Gia đình vốn chỉ đủ ăn qua ngày, giờ mắc bệnh thì biết lấy đâu ra tiền điều trị, tiền lo học phí cho con? Đến bản thân mình tôi còn chưa chăm sóc nổi, nói gì đến việc gánh vác tương lai cho các cháu”.

Mắc bệnh nặng, chị Trương Thị Chung luôn canh cánh nỗi lo về tương lai của 2 con đang tuổi ăn học.

Từ ngày biết mẹ mang bệnh hiểm nghèo, cậu con trai út chẳng còn tha thiết vui chơi. Em suốt ngày quẩn quanh bên giường bệnh, bàn tay nhỏ bé nhẫn nại vuốt ve, xoa bóp như muốn san sẻ từng cơn đau đang hành hạ mẹ. Cô con gái lớn cũng trưởng thành hơn trước. Em tự giác gánh vác việc nhà, từ nấu cơm, dọn dẹp đến bón từng thìa cháo, bát canh ấm cho mẹ.

“Bây giờ nằm cạnh mẹ em cũng không dám ôm, vì chỉ cần chạm nhẹ là mẹ lại đau. Đi học về là em chạy ngay vào với mẹ, rồi giúp chị quét dọn nhà cửa. Em sẽ cố gắng đạt thật nhiều điểm 10 để mẹ vui, mong sao mẹ bớt đau” - em Lê Văn Sang, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Trần Viết Thứ (xã Cẩm Bình) chia sẻ.

Trong cảnh nhà neo đơn, vợ mang trọng bệnh còn các con thì quá đỗi thơ dại, anh Lê Văn Định cũng lòng dạ rối bời. Những ngày đi làm thuê mướn chắt chiu từng đồng của hai vợ chồng đành dừng lại, nguồn thu nhập cũng không còn. Hai bên nội ngoại đều nghèo khó lại neo người, chẳng thể cậy nhờ được bao nhiêu. Trong khó khăn, gia đình nhỏ chỉ biết cậy nhờ vào tình thương của bà con xóm giềng cùng sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

Cả gia đình nghèo đang phải đối mặt với nỗi lo thiếu tiền chữa trị cho chị Chung và con đường đến trường của 2 đứa con.

Ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cẩm Bình cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình anh Định vốn đã rất khó khăn, nay chị Chung lại mắc bệnh ung thư nên càng vất vả. Trước mắt, chính quyền địa phương cùng bà con làng xóm đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà hỗ trợ ban đầu. Qua chương trình “Vòng tay nhân ái” của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, chúng tôi rất mong vợ chồng anh chị sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, giúp chị Chung kiên cường vượt qua bệnh tật, đồng thời thắp lên tương lai tươi sáng hơn cho các con".

Ngôi nhà gia đình anh Định, chị Chung đang ở cũng đã xuống cấp, nhiều chỗ thấm dột mỗi khi mùa mưa đến.