Những mô hình sinh kế tạo điểm tựa cho người nghèo ở Gia Hanh

Là một trong những hộ nghèo được Hội Nông dân xã Gia Hanh trao gà giống trong những ngày cuối tháng 9, gia đình chị Nguyễn Thị Lan (SN 1972, thôn Chiến Thắng) nhận 30 con gà, 1 bao cám và được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Với chị, đây là sự hỗ trợ thiết thực để bắt đầu mô hình phù hợp với điều kiện gia đình.

Lãnh đạo xã Gia Hanh trao mô hình sinh kế cho các hộ nghèo vào ngày 24/9.

Chị Lan chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nên có đàn gà để nuôi là điều tôi rất mừng. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt, tận dụng thức ăn sẵn có để giảm chi phí, hy vọng gà sẽ phát triển tốt để có thêm nguồn thu nhập”.

Với mục tiêu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, các tổ chức đoàn thể ở Gia Hanh đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các dự án, từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã hỗ trợ hàng ngàn con gà giống, tạo điều kiện để hội viên xây dựng mô hình chăn nuôi phù hợp với khả năng, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật và theo dõi quá trình thực hiện.

Từ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đàn gà 50 con của bà Nguyễn Thị Phẩm (SN 1955) ở thôn Nhân Phong đang phát triển tốt, trọng lượng đạt khoảng 1,5 - 1,8 kg/con, mở ra hy vọng về một khoản thu cho gia đình vào cuối năm. "Tháng 6 vừa qua, tôi được hỗ trợ gà giống và cám. Qua hơn 3 tháng chăm sóc, đến nay đàn gà phát triển tốt. Từ hiệu quả bước đầu này, tôi sẽ tiếp tục gây dựng, chăm sóc tốt hơn để nhân rộng đàn, duy trì mô hình sinh kế lâu dài, có thêm nguồn thu nhập", bà Phẩm chia sẻ niềm vui.

Bà Phẩm chia sẻ niềm vui với cán bộ hội phụ nữ.

Không chỉ trao con giống, Chi hội Phụ nữ thôn Nhân Phong còn đồng hành trong suốt quá trình thực hiện, từ theo dõi, kiểm tra đến hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, qua đó giúp các hộ phát huy hiệu quả mô hình.

Chị Nguyễn Thị Thuần - Phó Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nhân Phong thông tin: “Trong quá trình thực hiện, chúng tôi thường xuyên đến kiểm tra, hướng dẫn các gia đình cách chăm sóc, phòng bệnh để đàn gà phát triển tốt. Theo cách làm của hội, sau khi bán gà, gia đình sẽ hoàn lại 300 nghìn đồng, tương đương với giá trị một con gà, với mục đích tiếp tục hỗ trợ cho hộ khó khăn khác. Qua đó, nguồn lực được quay vòng, nhiều gia đình có thêm cơ hội phát triển sinh kế, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn hỗ trợ”.

Cùng với việc phát triển các đàn gà sinh kế, thời gian qua, mô hình trao tặng bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng đang từng bước phát huy hiệu quả. Tại gia đình chị Nguyễn Thị Linh (SN 1991) ở thôn Liên Minh, sau 1 năm chăm sóc, bò đã chuẩn bị sinh bê con. Chị Linh cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện cận nghèo, chồng là người khuyết tật, bản thân tôi cũng có những hạn chế về sức khỏe. Vì vậy, được trao tặng bò giúp chúng tôi có thêm sinh kế, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Sau 1 năm chăm sóc, bò của gia đình chị Linh đã chuẩn bị sinh bê con.

Từ những mô hình sinh kế thiết thực, cùng với sự quan tâm, đồng hành của địa phương đang tiếp thêm niềm tin, động lực để các hộ khó khăn vươn lên. Khi nguồn lực được sử dụng đúng cách, mỗi con giống không chỉ mang lại giá trị trước mắt mà còn trở thành “vốn” để các hộ tiếp tục phát triển kinh tế, từng bước cải thiện cuộc sống.