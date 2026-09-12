Thu về 250 đơn vị máu từ ngày hội “Giọt hồng yêu thương”

(Baohatinh.vn) - Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương” tại xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) được tổ chức an toàn, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Sáng 12/9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Lộc Hà phối hợp với Tỉnh đoàn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương”.
Ngày hội hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn các xã Lộc Hà, Mai Phụ, Đông Kinh, Hồng Lộc tham gia. Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, ngay từ sáng sớm, người hiến máu đã có mặt đông đảo tại địa điểm tổ chức để đăng ký hiến máu.
Tất cả các khâu từ đón tiếp, tiếp nhận, khám sàng lọc đến lấy máu đều được đội ngũ cán bộ y tế thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho người tham gia. Kết quả, chương trình đã tiếp nhận 250 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.
Qua ngày hội hiến máu tình nguyện đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Đây cũng là dịp nhằm duy trì, phát triển phong trào hiến máu tình nguyện theo hướng thường xuyên, rộng khắp, thu hút ngày càng nhiều tầng lớp Nhân dân tham gia.
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