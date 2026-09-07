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Tập trung xử lý vướng mắc, đảm bảo tiến độ công trình, dự án trọng điểm tại Hà Tĩnh

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án trọng điểm trong phát triển KT-XH của Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị phải quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư để đảm bảo tiến độ các công trình.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan.

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Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án.
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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cùng các đại biểu tham dự cuộc họp.
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Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cùng các đại biểu tham dự cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Tài chính - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 22 dự án thuộc danh mục theo dõi của Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trong đó, 11 dự án ngoài ngân sách và 11 dự án đầu tư công.

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Quyền Giám đốc Sở Tài chính Hồ Đức Đàn báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát chi tiết 53 nhiệm vụ có nội dung, mốc thực hiện theo thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo, tới nay, 18 nhiệm vụ đã hoàn thành; 11 nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng còn trong hạn; 23 nhiệm vụ chưa hoàn thành, quá hạn; 1 nhiệm vụ không còn phải thực hiện do chủ đầu tư, nhà thầu đã chủ động bảo đảm nguồn vật liệu.

Sở Tài chính cũng đề xuất Ban Chỉ đạo xem xét bổ sung 24 dự án, 1 chương trình hợp tác; đồng thời đưa 4 dự án đã hoàn thành ra khỏi danh mục, bổ sung thêm một số dự án vào danh mục theo dõi của Ban Chỉ đạo.

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Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp.
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Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ triển khai các dự án thuộc danh mục theo dõi của Ban Chỉ đạo. Các đại biểu cũng đã tập trung làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng; đồng thời, đề xuất một số giải pháp tháo gỡ, đảm bảo tiến độ các dự án.

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Đồng chí Trần Tú Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại cuộc họp.
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Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.
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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh đánh giá: Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, những chuyển biến trên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng và các mốc tiến độ đã đề ra; các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng chưa được xử lý dứt điểm; công tác tổ chức thi công trên công trường có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kết luận cuộc họp.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo tăng trưởng 2 con số của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra và xác định đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, cụ thể, theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải tăng cường kiểm tra thực tế, nắm chắc tiến độ, khối lượng, các khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các xã, phường có dự án trọng điểm đi qua phải xác định rõ công tác giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần lãnh đạo, chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị tham gia; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá, kiểm đếm tiến độ, xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành cấp tỉnh, chủ đầu tư, đơn vị thi công cần tích cực phối hợp với địa phương xử lý tốt các vướng mắc.

Đối với khoáng sản, vật liệu xây dựng thi công dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh cần phối hợp với nhà đầu tư, chủ đầu tư và đơn vị liên quan triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn vật liệu; rà soát nhu cầu, trữ lượng và công suất các mỏ hiện có; việc cấp mới phải được tính toán kỹ, phù hợp nhu cầu thực tế và hiệu quả của các dự án, không để công trình chậm tiến độ do thiếu nguồn vật liệu xây dựng.

Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị cho việc thi công. Quá trình thi công cần chú trọng đảm bảo chất lượng công trình, có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an toàn công trình trong thời điểm mưa lũ. Với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, cần áp dụng chế tài xử lý theo quy định trong hợp đồng.

Đối với đề nghị về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án trọng điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá, có báo cáo đầy đủ, cụ thể cho Ban Chỉ đạo.

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