Ý nghĩa thiết thực ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sôi động với livestream "đón sóng" chốt đơn cùng KOC, "trạm kết nối" chuyên gia và hàng loạt gian hàng hấp dẫn là những ấn tượng của ngày hội phụ nữ khởi nghiệp ở Hà Tĩnh.
Những phụ nữ Hà Tĩnh gắn bó với ruộng đồng đã tự tin giới thiệu những sản phẩm từ nông sản quê hương, do chính bàn tay mình sáng tạo để giới thiệu đến khách hàng khắp mọi miền.
Tại đây, các chuyên gia đến từ Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia, Hệ sinh thái MEVI, Agritech và Quỹ BestB Capital trực tiếp tham vấn giải pháp phát triển sản xuất xanh, ứng dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch và phương pháp chứng minh năng lực để gọi vốn thành công. Đồng thời, chị em cũng được hướng dẫn cách xây dựng “uy tín thương hiệu số”, tận dụng nền tảng trực tuyến để mở rộng thị trường bền vững.
Những sản vật quê hương, qua bàn tay cần cù, sáng tạo của phụ nữ Hà Tĩnh đã trở thành những sản phẩm chất lượng, được khách hàng mọi miền tin dùng.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp Hội sớm đưa tinh thần của Đại hội vào thực tiễn, trước hết là khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.
Trên những miền quê từng ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tinh thần yêu nước, ý chí và trách nhiệm vẫn được trao truyền qua các thế hệ, trở thành động lực để tuổi trẻ Hà Tĩnh cống hiến và góp sức xây dựng quê hương.
Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp. Qua đó, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động nguồn lực chăm lo người khuyết tật, trẻ mồ côi và người yếu thế, góp phần thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Hưởng ứng Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2026, các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân với hơn 300 công trình, phần việc và sự tham gia của gần 5.000 đoàn viên thanh niên.
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đồng hành cùng thanh niên công nhân tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, đồng thời đánh dấu sự ra đời của Đoàn cơ sở tại xí nghiệp.
Nhiều ý kiến, kiến nghị về chuyển đổi số, khởi nghiệp, việc làm đã được cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Sông Trí (Hà Tĩnh) thẳng thắn trao đổi với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương tại hội nghị đối thoại.
Đổi mới hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số và bám sát nhu cầu thực tế của công nhân, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đang từng bước nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.
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