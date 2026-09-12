Tinh thần Xô viết trong hành trình tuổi trẻ

Những ngày mùa thu tháng 9, tại di tích lịch sử nhà cụ Mai Kính ở thôn Hòa Bình (xã Việt Xuyên), lực lượng ĐVTN cùng các bác cựu chiến binh trong thôn dọn dẹp khuôn viên, thắp hương tưởng nhớ đồng chí Mai Kính và các bậc lão thành cách mạng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Đoàn viên, thanh niên thôn Hoà Bình (xã Việt Xuyên) được các bác cựu chiến binh trong thôn kể về lịch sử của Nhà cụ Mai Kính.



Nhà cụ Mai Kính là nơi hội họp, in ấn tài liệu của Đảng Tân Việt, đồng thời cũng là địa điểm trung tâm để các tổ chức đảng bắt mối liên lạc hoạt động trong vùng; nơi diễn ra hội nghị bàn kế hoạch tổ chức biểu tình kỷ niệm ngày chống chiến tranh đế quốc 1/8/1930. Đặc biệt, tháng 9/1930, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh được tổ chức, bầu Ban Chấp hành chính thức do đồng chí Nguyễn Châu (tức Nguyễn Thiếp, Kim Đơn) làm Bí thư, ngôi nhà lúc này trở thành trụ sở chính thức của Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Năm 1990, nhà cụ Mai Kính được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

96 năm đã qua, di tích nhà cụ Mai Kính vẫn được gìn giữ như một chứng tích về những ngày đầu Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo phong trào cách mạng. Em Nguyễn Trâm Anh - đoàn viên thôn Hòa Bình chia sẻ: “Được cùng các bác cựu chiến binh thắp hương, dọn dẹp và nghe kể về lịch sử nhà cụ Mai Kính, em hiểu hơn giá trị của cuộc sống hôm nay. Những câu chuyện về các thế hệ đi trước giúp chúng em thấy mình cần có trách nhiệm hơn, không chỉ trong học tập, công việc mà còn trong việc đóng góp cho cộng đồng và quê hương”.

Với chị Trần Yến Chi - Bí thư Chi đoàn thôn Hòa Bình, tinh thần Xô viết không chỉ được nhắc nhớ trong những dịp giáo dục truyền thống mà tiếp tục được thể hiện qua đời sống của thế hệ trẻ.

Được biết, sau sáp nhập thôn, Chi đoàn thôn Hòa Bình hiện có hơn 120 ĐVTN. Cùng với các hoạt động giáo dục truyền thống, tuổi trẻ nơi đây đã tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, hỗ trợ an sinh xã hội và phát triển kinh tế… Từ những việc làm bình dị ấy, tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đang được lan tỏa trong cộng đồng.

Chị Trần Yến Chi - Bí thư Chi đoàn thôn Hòa Bình cho biết: “Những câu chuyện về phong trào cách mạng trên chính quê hương luôn nhắc chúng tôi rằng, mỗi thế hệ đều có một cách để tiếp nối những giá trị đã được vun đắp. Với tuổi trẻ hôm nay, đó là biết đặt sức mình vào những yêu cầu mới của quê hương, để tinh thần Xô viết không chỉ được nhắc nhớ trong những dịp giáo dục truyền thống mà tiếp tục được thể hiện qua đời sống của thế hệ trẻ”.

Tranh vẽ minh họa Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh tư liệu: Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh

Vùng đất Phù Lưu Thượng xưa, nay thuộc xã Hồng Lộc, là một trong những địa bàn ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Tháng 4/1930, Chi bộ Đảng Phù Lưu Thượng được thành lập với những người cộng sản đầu tiên như Hồ Ngọc Tàng, Hồ Phối, Hồ Thân, Phạm Triển, Phạm Như Ý, Lê Bảng, Trần Xy, Phạm Thị Dung... Sự ra đời của chi bộ đã tạo cơ sở để phong trào cách mạng ở địa phương phát triển mạnh mẽ, góp phần vào cao trào Xô viết.

Ngày nay, trên mảnh đất từng ghi dấu những hoạt động cách mạng sôi nổi, các thế hệ trẻ Hồng Lộc tiếp tục được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn. Cùng với việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, Đoàn xã chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú để tạo nguồn cho Đảng. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hồng Lộc đã tổ chức kết nạp Đảng cho 10 ĐVTN; kết nạp 86 đoàn viên mới, bổ sung lực lượng trẻ cho tổ chức đoàn.

Chị Hoàng Thị Lê Na (thôn Thượng Phú) tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.



Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng vào ngày 4/9 vừa qua, chị Hoàng Thị Lê Na (thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc) chia sẻ: “Khoảnh khắc đứng dưới lá cờ Đảng giúp tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình. Những câu chuyện về các thế hệ đi trước, về phong trào cách mạng ngay trên quê hương là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng”.

Không chỉ ở những vùng quê giàu truyền thống cách mạng, tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh còn được tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp nối bằng những cách làm mới, phù hợp với yêu cầu của thời đại. Từ vùng biên giới đến khu dân cư, từ hỗ trợ an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi đến chuyển đổi số, khoa học công nghệ, sức trẻ đang được đặt vào những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của quê hương.

Theo đó, hơn 355 hoạt động đồng hành cùng thanh thiếu nhi và Nhân dân đã được các cấp bộ đoàn triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 tại các xã vùng biên. Hơn 2.750 lượt người dân được hỗ trợ tiếp cận các ứng dụng số, 7 mô hình kinh tế thanh niên được hỗ trợ với tổng nguồn lực 210 triệu đồng… Thực hiện chủ trương “Mỗi đoàn trường một dự án tình nguyện vì cộng đồng”, 56 đội hình với hơn 18.000 lượt ĐVTN đã triển khai 68 dự án, trong đó có các dự án chăm sóc, số hóa di tích, xây dựng mã QR giới thiệu địa chỉ đỏ… Qua đó, những giá trị lịch sử được tiếp cận bằng phương thức mới, để truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn được lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hôm nay đang nỗ lực sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, dấn thân vì cộng đồng và sẵn sàng đảm nhận những việc khó.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh không chỉ được nhắc nhớ qua những trang sử, mà cần được tiếp nối bằng hành động của thế hệ trẻ hôm nay. Nếu thế hệ cha anh đã dám đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do, thì tuổi trẻ hôm nay phải biết đặt mình vào những nhiệm vụ mới của quê hương, chủ động học tập, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, dấn thân vì cộng đồng và sẵn sàng đảm nhận những việc khó. Đó cũng là cách để truyền thống cách mạng được tiếp nối một cách sống động, trở thành động lực để mỗi ĐVTN góp sức xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển”.

Những năm tháng hào hùng của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của quê hương Hà Tĩnh. Gần một thế kỷ qua, ngọn lửa ấy vẫn được gìn giữ và thắp sáng trong thế hệ trẻ, để tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh tiếp tục hiện diện trong hành trình trưởng thành của tuổi trẻ hôm nay.