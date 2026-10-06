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Tạo điều kiện để thanh niên Hà Tĩnh phát huy sức trẻ, trí tuệ trong kỷ nguyên mới

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tạo môi trường để thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.

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Đại biểu tham dự chương trình.

Chiều 6/10, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) và tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các thế hệ cán bộ hội qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành.

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Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.
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Các đồng chí cán bộ hội qua các thời kỳ tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã ôn lại hành trình 70 năm xây dựng, trưởng thành và những đóng góp của các thế hệ thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết - xung kích - tình nguyện”, thời gian qua, các cấp Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới phương thức tập hợp thanh niên theo phương châm “Đoàn mạnh - Hội rộng”, mở rộng đối tượng tập hợp, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB, tổ, đội, nhóm. Hội đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chuyển đổi số, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh. Qua đó, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng, nhiều cán bộ, hội viên, thanh niên phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

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Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương trình bày diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh xác định tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tạo môi trường để thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ hội, hội viên, thanh niên; đồng thời nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của Hà Tĩnh, nhất là ở các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và xây dựng quê hương.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp hội tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, đồng hành trong học tập, lập nghiệp, phát triển nghề nghiệp; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát hiện và nhân rộng các mô hình, gương điển hình. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên phát huy sức trẻ, trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

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Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương trao bằng tuyên dương cho cán bộ, hội viên, thanh niên có thành tích xuất sắc.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tuyên dương 24 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu và 10 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác hội, phong trào thanh niên và các lĩnh vực của đời sống xã hội.

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Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng trao bằng tuyên dương cho cán bộ, hội viên, thanh niên, các CLB, tổ, đội, nhóm có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng tuyên dương 46 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh. Đây là những học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, hoạt động Đoàn - Hội và tình nguyện vì cộng đồng.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương trao giấy chứng nhận cho cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”.

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Tags:

#Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam #70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam #Thanh niên Hà Tĩnh

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