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Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 đoàn viên ở Hà Tĩnh cứu người đuối nước

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Việc khen thưởng nhằm kịp thời ghi nhận hành động dũng cảm cứu người đuối nước của 2 đoàn viên ở xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) và góp phần lan tỏa những việc làm đẹp trong tuổi trẻ.

Chiều 11/11, tại xã Kỳ Thượng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho 2 đoàn viên dũng cảm cứu người đuối nước.

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Đại biểu tham dự chương trình.

Trước đó, vào sáng 4/11/2026, tại khu vực cầu Rào Trổ (xã Kỳ Thượng), phát hiện em Lê Minh Hy (SN 2012, trú tại xã Kỳ Lạc) bị đuối nước dưới sông, trong điều kiện dòng nước chảy xiết, anh Trần Đình Trọng (SN 1992) và anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1996, cùng trú xã Kỳ Thượng) đã không ngần ngại lao xuống sông, phối hợp cứu và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Hành động dũng cảm của hai đoàn viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức sẵn sàng hành động vì cộng đồng.

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Lãnh đạo Tỉnh đoàn và xã Kỳ Thượng trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho anh Trần Đình Trọng và anh Nguyễn Xuân Hải.

Thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Viết Hải Đăng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và bằng khen cho anh Trần Đình Trọng (Chi đoàn Tiến Thượng) và anh Nguyễn Xuân Hải (Chi đoàn Mỹ Tân).

Việc trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và các bằng khen là sự ghi nhận của tổ chức Đoàn đối với nghĩa cử cao đẹp, đồng thời góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong đoàn viên, thanh niên.

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Dịp này, Tỉnh đoàn cũng trao bằng khen cho anh Trần Đình Trọng và anh Nguyễn Xuân Hải.

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