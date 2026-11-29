Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội Văn hóa công nhân ở Hà Tĩnh 21/11/2026 18:21 Ngày hội diễn ra tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và chương trình hỗ trợ thiết thực dành cho con đoàn viên, người lao động.

Thiết lập "lá chắn" bảo vệ phụ nữ, trẻ em trên không gian mạng 21/11/2026 06:00 Việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh rủi ro cho phụ nữ, trẻ em Hà Tĩnh là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, bình đẳng và lành mạnh.

Trang trọng lễ thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng 20/11/2026 21:47 Những hoạt động của tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người ĐVTN cộng sản đã dành trọn tuổi xuân của mình cho Tổ quốc.

Nhiều hoạt động của tuổi trẻ hướng về 95 năm ngày hy sinh của anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng 20/11/2026 08:36 Nhân dịp 95 năm ngày hy sinh của anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (21/11/1931 - 21/11/2026), tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 19/11/2026 17:21 Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là dịp để các thế hệ cán bộ, hội viên trên địa bàn Hà Tĩnh gặp mặt, ôn lại truyền thống, tiếp tục phát huy vai trò trong hoạt động nhân đạo.

Đại biểu thiếu nhi Hà Tĩnh mang gì đến phiên họp"Quốc hội trẻ em"? 19/11/2026 05:20 10 đại biểu thiếu nhi Hà Tĩnh đang tích cực chuẩn bị, kỳ vọng mang đến phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III những ý kiến, đề xuất thiết thực về xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em.

Cán bộ Mặt trận phải sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân 18/11/2026 14:38 Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), sáng 18/11, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tới tặng hoa, chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.

Lan tỏa hành trình nhân ái từ những việc làm thiết thực 18/11/2026 11:27 Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), các cấp Hội Chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần nhân ái.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân ngày truyền thống 18/11/2026 10:10 Thay mặt đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí trong Ban Thường trực, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng Hà Tĩnh phát triển bền vững 18/11/2026 05:30 Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh nội sinh, đồng thời là “chìa khóa” để Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Trong bối cảnh mới, việc củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận, khơi dậy tinh thần và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân càng có ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường phát triển của tỉnh.

Hà Tĩnh gặp mặt đoàn đại biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” 17/11/2026 10:20 Buổi gặp mặt nhằm động viên, khích lệ các đại biểu thiếu nhi Hà Tĩnh tự tin, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tích cực tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III.

Tích cực chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa công nhân tại Hà Tĩnh 17/11/2026 07:47 Chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026, các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh đang tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, người lao động.

Nhiều ý nghĩa thiết thực từ diễn đàn trẻ em 16/11/2026 15:49 Diễn đàn trẻ em do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp tổ chức là dịp để trẻ em tìm hiểu các quy định của pháp luật, đồng thời được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh những nguy cơ trên không gian mạng.

Hội LHPN Hà Tĩnh giành giải đặc biệt Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số khu vực miền Trung 13/11/2026 13:49 Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số được tổ chức tại Hà Tĩnh góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động Hội, xây dựng xã hội số, công dân số và gia đình số an toàn, văn minh.

Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn 13/11/2026 09:20 Hội nghị đã cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở ở Hà Tĩnh.

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 đoàn viên ở Hà Tĩnh cứu người đuối nước 11/11/2026 17:12 Việc khen thưởng nhằm kịp thời ghi nhận hành động dũng cảm cứu người đuối nước của 2 đoàn viên ở xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) và góp phần lan tỏa những việc làm đẹp trong tuổi trẻ.

Mở lối bình đẳng, nâng tầm vị thế cho phụ nữ Hà Tĩnh 10/11/2026 08:07 Từ hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ tự chủ kinh tế đến xây dựng các diễn đàn bày tỏ tâm tư, bảo vệ quyền lợi chính đáng, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đang góp phần tạo dựng môi trường bình đẳng, nơi chị em có cơ hội phát triển, được tôn trọng và khẳng định vai trò trong gia đình, xã hội.

Hà Tĩnh chuyển giao 15 hội quần chúng cấp tỉnh về Ủy ban MTTQ tỉnh quản lý 07/11/2026 18:27 15 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh theo Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh được chuyển giao về trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh quản lý.

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết ở khu dân cư 07/11/2026 16:25 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để cán bộ, Nhân dân cùng nhìn lại những kết quả trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa và củng cố tình làng nghĩa xóm.

Lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Nghi Xuân 05/11/2026 15:57 Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn và toàn thể nhân dân thôn Lam Thịnh, xã Nghi Xuân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên Hà Tĩnh năm 2026 04/11/2026 21:51 Chiều 4/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”.

Tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển cho thanh niên Hà Tĩnh 04/11/2026 18:28 Thông qua hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, các vấn đề khó khăn, vướng mắc của lực lượng trẻ Hà Tĩnh đã được giải đáp, định hướng kịp thời.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa tình yêu quê hương trên không gian số 04/11/2026 17:54 Phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ văn hóa, du lịch Hà Tĩnh” giai đoạn 2026 - 2030 và Cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” lần thứ II là dịp để ĐVTN phát huy sức sáng tạo trong quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và du lịch địa phương.

Sẵn sàng cho cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Hà Tĩnh 04/11/2026 08:00 Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Hà Tĩnh năm 2026 sẽ diễn ra vào chiều nay (4/11), là diễn đàn để tuổi trẻ trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, hiến kế xây dựng quê hương.

Tổ chức "Phiên chợ số” quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm của Hà Tĩnh 31/10/2026 11:50 Thông qua livestream bán hàng trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang đổi mới cách quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Dấu ấn của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm phổ cập kỹ năng số toàn dân 29/10/2026 09:00 Với hàng chục nghìn lượt ĐVTN tham gia, đợt cao điểm tình nguyện “Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay phổ cập kỹ năng số” đã tạo sức lan tỏa với nhiều hoạt động chuyển đổi số thiết thực.

Trang bị kỹ năng khởi nghiệp, phát triển kinh tế cho phụ nữ Hà Tĩnh 27/10/2026 10:37 Lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực quản lý, kỹ năng kinh doanh cho cán bộ hội và hội viên phụ nữ Hà Tĩnh, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển bền vững.

Sôi nổi chiến dịch nói không với bạo lực học đường của tuổi trẻ Hà Tĩnh 24/10/2026 05:15 Chiến dịch truyền thông và diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” tại Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc.

"Mái ấm công đoàn" - điểm tựa của người lao động 22/10/2026 16:06 Những năm qua, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, người lao động xây dựng, sửa chữa nhà ở thông qua Chương trình "Mái ấm Công đoàn".