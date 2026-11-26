Với sự phát triển của công nghệ, nhiều tổ chức Đoàn ở Hà Tĩnh đã triển khai các công trình thanh niên số hóa di tích lịch sử, từng bước đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Một trong những mô hình được triển khai là công trình số hóa di tích lịch sử Đền Đức Đại Vương tại thôn Bình Thắng, do tuổi trẻ xã Cẩm Bình thực hiện và ra mắt, trao tặng vào dịp tháng 10 vừa qua. Công trình được xây dựng với hai nội dung trọng tâm gồm số hóa dữ liệu, thông tin về di tích và số hóa địa chỉ di tích bằng mã QR định vị.

Tuổi trẻ xã Cẩm Bình trao tặng công trình số hóa di tích lịch sử Đền Đức Đại Vương.

Theo đó, các thông tin về Đền Đức Đại Vương được xây dựng, số hóa nhằm lưu giữ tư liệu, hỗ trợ người dân và du khách tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa của di tích. Việc tích hợp mã QR định vị còn giúp người quan tâm thuận tiện tra cứu thông tin, xác định vị trí di tích, góp phần quảng bá địa danh trên nền tảng số. Cách làm này còn hướng đến hình thành nguồn tư liệu số phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Thay vì phải tìm kiếm thông tin qua nhiều nguồn khác nhau, người dân có thể chủ động tiếp cận nội dung giới thiệu về di tích ngay tại địa điểm tham quan.

Việc tích hợp mã QR định vị còn giúp người quan tâm thuận tiện tra cứu thông tin, xác định vị trí di tích, góp phần quảng bá địa danh trên nền tảng số.

“Thông qua công trình số hóa Đền Đức Đại Vương, chúng tôi mong muốn đổi mới cách thức tuyên truyền, quảng bá di tích, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin lịch sử - văn hóa bằng mã QR. Đây cũng là cách tuổi trẻ địa phương ứng dụng công nghệ vào gìn giữ, phát huy giá trị di sản”, chị Nguyễn Thị Huyền Trang – Bí thư Đoàn xã Cẩm Bình cho biết.

Cùng với các di tích lịch sử - văn hóa, việc ứng dụng công nghệ số còn được mở rộng đến những địa chỉ khảo cổ học có giá trị đặc biệt. Tháng 11 này, tuổi trẻ xã Thạch Lạc tổ chức trao tặng công trình thanh niên “Số hóa thông tin Di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc - mộ người Việt cổ”.

Di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc.

Di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, lưu giữ những dấu tích quý báu về người Việt cổ trên vùng đất Hà Tĩnh. Việc số hóa thông tin di tích góp phần giới thiệu, lưu trữ và lan tỏa những tư liệu, giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc; tạo thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân tiếp cận, tìm hiểu về những dấu tích của người Việt cổ trên quê hương.

Đoàn thanh niên xã trao tặng công trình số hóa thông tin Di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc cho Ban Quản lý di tích.

Tại phường Nam Hồng Lĩnh, tuổi trẻ phường triển khai xây dựng, ứng dụng mã QR trong quảng bá, giới thiệu 5 di tích lịch sử và 1 văn hóa hát sắc bùa trên địa bàn. Người dân và du khách có thể quét mã QR bằng điện thoại thông minh hoặc truy cập đường dẫn được cung cấp để tìm hiểu thông tin, câu chuyện lịch sử và những giá trị văn hóa gắn với từng địa danh.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho hay: “Việc triển khai các công trình thanh niên số hóa di tích lịch sử - văn hóa là cách làm thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia chuyển đổi số. Không chỉ góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các giá trị di sản, những công trình này còn tạo điều kiện để đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân chủ động tiếp cận, tìm hiểu lịch sử quê hương bằng những phương thức gần gũi, thuận tiện hơn. Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục khuyến khích các cấp bộ Đoàn nghiên cứu, triển khai những mô hình ứng dụng công nghệ số phù hợp với thực tiễn địa phương; đồng thời, chú trọng chất lượng nội dung, tính chính xác của tư liệu và hiệu quả khai thác lâu dài, qua đó phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh”.

Từ những công trình cụ thể ở cơ sở, có thể thấy, chuyển đổi số đang được tuổi trẻ Hà Tĩnh gắn với những nhiệm vụ gần gũi, thiết thực của đời sống cộng đồng. Mỗi mã QR là một phương thức kết nối giữa di sản với công chúng, giữa những giá trị được lưu giữ qua nhiều thế hệ với cách tiếp nhận của xã hội hôm nay. Để các mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, việc số hóa cần tiếp tục gắn với cập nhật, chuẩn hóa thông tin, bảo đảm tính chính xác của tư liệu và duy trì khả năng truy cập. Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền và các đơn vị quản lý di tích trong quá trình xây dựng, khai thác nội dung số.