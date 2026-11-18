Dấu ấn từ sức dân, lòng dân

Nhìn lại chặng đường vừa qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã kiên cường vượt khó, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện. Trong kết quả chung ấy, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ, công sức, trí tuệ và sự sáng tạo của người dân được phát huy rõ nét trong các phong trào thi đua, cuộc vận động. Hàng triệu mét vuông đất được hiến, hàng triệu ngày công được đóng góp trên tinh thần tự nguyện, góp phần làm nên diện mạo NTM, đô thị văn minh, hài hòa, phát triển.

Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và các hoạt động an sinh xã hội, hàng nghìn gia đình nghèo, đối tượng yếu thế đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao mô hình sinh kế để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ năm 2020 đến nay, hàng chục nghìn ngôi nhà đã được xây dựng cho người nghèo.

Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã vận động hỗ trợ được trên 12.000 nhà ở trị giá trên 871 tỷ đồng, hỗ trợ trên 9.000 mô hình sinh kế trị giá trên 33 tỷ đồng; hỗ trợ hàng trăm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường, trao tặng hàng nghìn thẻ bảo hiểm…

Chỉ tính riêng sau đợt thiên tai năm 2025, MTTQ các cấp đã vận động được trên 274 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Những con số ấy là minh chứng cho sức mạnh của tình đồng bào và tinh thần sẻ chia được lan tỏa từ mỗi cộng đồng dân cư.

Chương trình hỗ trợ mô hình sinh kế giúp người dân có thêm điều kiện thoát nghèo bền vững.

Các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, nhất là những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo về đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự, được quan tâm tham mưu giải quyết kịp thời. Các mô hình dân vận khéo, tổ tự quản an ninh trật tự, “Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ”, “Giáo họ văn minh - an toàn - xanh, sạch, đẹp” tiếp tục được duy trì, nhân rộng. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành dịp hội tụ tình làng nghĩa xóm, thắt chặt sự gắn kết cộng đồng, cùng chung sức xây dựng quê hương.

MTTQ các cấp cũng chú trọng nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tăng cường đối thoại, lắng nghe Nhân dân. Chương trình “Tháng nghe dân nói” mở rộng kênh tiếp nhận, phản ánh và xử lý kịp thời các ý kiến, kiến nghị từ cơ sở; qua đó phát huy vai trò chủ thể, tinh thần đoàn kết, tương trợ và ý thức tự quản trong cộng đồng.

Tiếng nói của người dân được lắng nghe thông qua các diễn đàn, hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, đồng thuận triển khai các dự án trọng điểm; huy động nguồn lực chăm lo người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Phương thức tuyên truyền từng bước đổi mới theo hướng kết hợp trực tiếp với ứng dụng công nghệ số. Các nền tảng “Mặt trận số”, i-HaTinh mở rộng kênh kết nối, tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Củng cố đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển

Hà Tĩnh đang đứng trước những thời cơ, vận hội phát triển mới, đồng thời cũng đối mặt với nhiều yêu cầu, thách thức: tăng trưởng hai con số; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp; bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó thiên tai, bảo vệ môi trường và giữ vững QP-AN. Để phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, MTTQ tỉnh phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo xã Sơn Tây trò chuyện với người dân thôn Hoàng Nam trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; ưu tiên hàng đầu là củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở, thích ứng với yêu cầu của thời đại số. Đổi mới cách làm theo phương châm “3 dễ - 3 rõ - 3 đo”; xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận theo hình mẫu “3 gần - 5 phải - 4 không”. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”.

Cán bộ mặt trận, đoàn thể nâng cao kỹ năng chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả; gắn với nhân rộng các mô hình dân vận khéo, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam và Hà Tĩnh.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo an sinh xã hội, giúp người dân an cư lạc nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phong trào "Vì người nghèo" tiếp tục được lan tỏa sâu rộng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội cũng là một trong những nội dung trọng tâm trong giai đoạn mới. Trong đó, cần tập trung vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường đối thoại, lắng nghe, kịp thời tham mưu giải quyết những vướng mắc từ cơ sở; phát huy vai trò của người dân trong góp ý xây dựng chủ trương, chính sách.

Đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn ngừa những luận điệu chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết trên không gian mạng. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam…

Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Đại đoàn kết không chỉ được hun đúc từ truyền thống mà còn được bồi đắp bằng niềm tin, sự đồng thuận và những hành động thiết thực vì lợi ích chung. Truyền thống hiếu học, cần cù, ý chí kiên cường và nghĩa tình của con người Hà Tĩnh, cùng với sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân, sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, hiện thực hóa khát vọng phát triển. Từ sức mạnh ấy, Hà Tĩnh có thêm động lực vươn lên, xây dựng quê hương núi Hồng - sông La ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển phồn vinh của đất nước.