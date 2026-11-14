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[Motion Graphic] Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - 96 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đặng Phương - Sỹ Hiểu
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(Baohatinh.vn) - Suốt 96 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thống nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh toàn dân tộc.

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