[Motion Graphic] Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - 96 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Cắt tóc miễn phí, trao gửi yêu thương 14/11/2026 06:33 Mong muốn mang niềm vui đến người bệnh, anh Lê Ngọc Đức – Chủ Salon tóc Fika BarberShop (phường Sông Trí, Hà Tĩnh) nhiều lần tổ chức cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân tại bệnh viện.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/11: Phổ biến không mưa, có nắng nhẹ 14/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/11: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, ngày trời nắng; nhiệt độ dao động từ 20 - 27°C.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước những cạm bẫy trên không gian mạng 13/11/2026 14:05 Trước những nguy cơ, rủi ro trên không gian mạng, Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường số.

Đăng ký kinh doanh: Đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ 13/11/2026 10:34 Việc cắt giảm hồ sơ giấy và kết nối các cơ sở dữ liệu giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế sai sót, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện môi trường kinh doanh tại Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 13/11: Miễn thuế 3 năm cho hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp 13/11/2026 07:45 Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng đủ điều kiện, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu thành lập. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/11: Phổ biến không mưa, có nắng nhẹ 13/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/11: Trời nhiều mây, phổ biến không mưa, ngày có nắng nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ dao động từ 16 - 26°C.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 10 xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền 12/11/2026 18:28 Chiều 12/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

Chủ động từ cơ sở, nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027 12/11/2026 08:32 Mùa tuyển quân năm 2027 đang được các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai với tinh thần chủ động, nghiêm túc ngay từ cơ sở.

Linh hoạt bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở vùng biển 12/11/2026 08:13 Tại các địa bàn ven biển Hà Tĩnh, việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng TDP được tổ chức linh hoạt, qua đó, vừa bảo đảm tiến độ, vừa lựa chọn người đủ uy tín, trách nhiệm, sát dân, hiểu dân.

Tài chính thị trường ngày 12/11: Giá xăng, điện cùng giảm, vì sao người tiêu dùng chưa được hưởng lợi? 12/11/2026 07:45 Giá xăng và điện đồng loạt giảm từ đầu tháng 11, nhưng giá nhiều mặt hàng thực phẩm và dịch vụ ăn uống vẫn chưa hạ nhiệt. Vì sao chi phí đầu vào giảm mà người tiêu dùng vẫn chưa được hưởng lợi tương ứng? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Toạ đàm khoa học kỷ niệm 195 năm thành lập và 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh 11/11/2026 15:57 Sáng 11/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Từ truyền thống lịch sử, văn hóa đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới”, nhân kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026).

Tài chính thị trường ngày 11/11: Chính thức bán vé tàu hỏa trên VNeID 11/11/2026 07:45 Ngành đường sắt đã chính thức triển khai bán và thanh toán vé tàu trên VNeID, áp dụng cho tất cả các tuyến đường sắt trên toàn quốc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/11: Có mưa rải rác, trời rét 11/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/11: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; trời rét, nhiệt độ từ 16 - 21°C.

UBND tỉnh Hà Tĩnh và MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 10/11/2026 20:00 Chiều 10/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030”.

Mai Phụ - từ nhịp đời nơi cửa biển đến sức sống ngàn năm 10/11/2026 19:07 Xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) là vùng đất gắn với nhịp sống nơi cửa biển cùng những giá trị văn hóa, lịch sử được lưu giữ bền bỉ qua bao thế hệ.

Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 10/11/2026 19:00 Chiều 10/11, tại UBND xã Cẩm Trung, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Hội nghị lần thứ 47 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh 10/11/2026 15:01 Tại hội nghị lần thứ 47 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031; đề xuất bổ sung một số nội dung bảo đảm các đề án sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai.

Cẩn trọng với gà ủ muối không rõ nguồn gốc 10/11/2026 09:05 Hiện nay, trên thị trường Hà Tĩnh xuất hiện nhiều sản phẩm gà ủ muối trôi nổi được rao bán thiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Tài chính thị trường ngày 10/11: Từ 2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng 10/11/2026 07:48 Từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng I tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng. Mức hưởng thực tế phụ thuộc vào tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện của từng người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/11: Có mưa rào và dông, trời rét 10/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/11: Có mưa rào và dông vài nơi, trời rét. Nhiệt độ dao động từ 17 - 25 độ C.

Đoàn công tác Trung ương làm việc với Hà Tĩnh về phát triển KT-XH vùng biên giới 09/11/2026 20:50 Đoàn công tác Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hà Tĩnh trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần Nhân dân 09/11/2026 09:31 Thời gian qua, các ngành, địa phương ở Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, sát thực tiễn.

Tài chính thị trường ngày 9/11: Người chăn nuôi lợn trước áp lực cung vượt cầu 09/11/2026 07:46 Giá lợn hơi tại Hà Tĩnh hiện dao động khoảng 44.000 – 46.000 đồng/kg, giảm mạnh so với mức 70.000 – 78.000 đồng/kg trong những tháng đầu năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/11: Mưa to nhiều nơi, trời chuyển lạnh 09/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/11: Có mưa vừa, mưa to và dông, trời chuyển rét. Nhiệt độ: 16 - 24 độ C.

Hải quan khu vực XI chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa 08/11/2026 13:00 Trên tuyến biên giới Nghệ An, Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan khu vực XI tăng cường kiểm soát, phối hợp đấu tranh, quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa.

Sống khỏe cùng BHT: Vô sinh thứ phát - cảnh báo nguy cơ từ lối sống hiện đại 08/11/2026 10:00 Lối sống thiếu khoa học và biến chứng sau sinh khiến nhiều gia đình mòn mỏi chờ con thứ hai. Việc nhận biết và điều trị vô sinh thứ phát sẽ được Bác sĩ Lê Thị Dung Anh, Khoa Phụ và Hỗ trợ sinh sản, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thôn Gia Thiện – miền quê khởi sắc 08/11/2026 05:13 Thôn Gia Thiện (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) khang trang, đổi mới nhưng vẫn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Kỹ năng nhỏ, bài học lớn cho học sinh 08/11/2026 05:05 Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, ngay từ đầu năm học, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm giúp các em chủ động bảo vệ bản thân.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/11: Mưa rào vài nơi, ngày nắng nhẹ 08/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/11: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc nắng nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ: 24 - 29°C.

Xem thêm