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Đoàn công tác Trung ương làm việc với Hà Tĩnh về phát triển KT-XH vùng biên giới

Văn Đức – Đình Phi
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(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hà Tĩnh trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

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