Chiều 26/11, HĐND xã Can Lộc khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND xã Can Lộc đã biểu quyết miễn nhiệm thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã Can Lộc khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trần Mạnh Sơn, chức danh Chủ tịch UBND xã để nhận nhiệm vụ mới tại xã Xuân Lộc theo sự điều động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kỳ họp cũng đã thông qua Tờ trình của HĐND xã về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, đại biểu HĐND xã đã bầu ông Trần Đình Việt - nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Can Lộc nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 100% số phiếu đồng ý.

Đồng chí Trần Nhật Tân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo xã Can Lộc tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Đình Việt và chia tay đồng chí Trần Mạnh Sơn.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND xã Can Lộc nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Trần Đình Việt - Chủ tịch UBND xã Can Lộc phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Đình Việt - Chủ tịch UBND xã Can Lộc cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND xã và hứa sẽ nỗ lực, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã đề ra, góp phần cùng cán bộ, Nhân dân xây dựng xã Can Lộc ngày càng phát triển.