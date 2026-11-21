(Baohatinh.vn) - Tham gia tập huấn, công chức tư pháp ở Hà Tĩnh được cập nhật các quy định về đăng ký hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, đồng thời được hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc liên quan.
Sáng 21/11, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2026 cho đội ngũ công chức làm công tác tư pháp của các xã, phường trên toàn tỉnh.
Trong thời gian 2 ngày (từ 21 – 22/11), các đại biểu được đại diện Cục Hành chính Tư pháp (Bộ Tư pháp) và cán bộ Sở Tư pháp Hà Tĩnh truyền đạt, hướng dẫn các nội dung của pháp luật về đăng ký hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, trọng tâm là Luật Hộ tịch năm 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch phiên bản mới.
Đại biểu cũng được hướng dẫn, giải đáp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi như: đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử trong nước và có yếu tố nước ngoài, cấp bản sao trích lục hộ tịch, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch…
Phó Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) Nhâm Ngọc Hiển quán triệt các nội dung của pháp luật về đăng ký hộ tịch theo quy định mới.
Chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý hồ sơ và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ công chức tư pháp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ, thẩm quyền được phân định về cấp xã, việc chuẩn hóa nghiệp vụ càng có ý nghĩa quan trọng; từ đó, bảo đảm các thủ tục hộ tịch, chứng thực được giải quyết thống nhất, chính xác, thông suốt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.
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