Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước (Kết luận số 118-KL/TW, ngày 10/11/2026).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại phiên họp ngày 30/10/2026, xem xét Tờ trình số 109-TTr/BTCTW, ngày 14/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về Đề án "Nghiên cứu mô hình tổ chức ngành dọc đối với các cơ quan nội chính, kiểm tra của Đảng, thanh tra Nhà nước, hoạt động theo cơ chế lãnh đạo "song trùng" ở Trung ương và địa phương," ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau:

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tổ chức và hoạt động của các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước vừa bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương, vừa bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ từ Trung ương đến địa phương.

Mức độ và phương thức thực hiện ở mỗi hệ thống có sự khác nhau, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, địa vị pháp lý và đặc thù hoạt động. Vì vậy, tăng cường tính thống nhất theo ngành, lĩnh vực không đồng nghĩa với việc phải thay đổi quan hệ trực thuộc về tổ chức hoặc áp dụng một mô hình tổ chức chung cho cả ba hệ thống.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác kiểm tra, nội chính và thanh tra, nhất là kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Tuy nhiên, quan hệ công tác, phân định thẩm quyền, trách nhiệm và phối hợp giữa cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên với cấp ủy, chính quyền địa phương còn một số bất cập, chưa đồng bộ, rõ ràng, chặt chẽ, nhất là trong công tác cán bộ, chỉ đạo nghiệp vụ, thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát và xử lý những vấn đề có ý kiến khác nhau. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ ở một số nơi chưa đồng đều; vẫn còn tình trạng cục bộ, khép kín, nể nang, né tránh và hạn chế trong phối hợp, chia sẻ thông tin, xử lý vụ việc phức tạp, liên ngành, liên địa phương.

Những hạn chế, bất cập trên chủ yếu xuất phát từ cơ chế hoạt động, phương thức, quy chế phối hợp và tổ chức thực hiện thẩm quyền; chưa đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại đồng loạt cả ba hệ thống theo mô hình ngành dọc về tổ chức bộ máy. Do đó, cần tập trung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương; tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên đối với những nội dung cần bảo đảm tính thống nhất, khách quan, chuyên nghiệp; đồng thời phát huy đầy đủ tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu.

Để tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan kiểm tra, nội chính và thanh tra, Bộ Chính trị yêu cầu:

I- QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG

1. Cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành; không tổ chức ngành dọc một cách cơ học đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước. Tập trung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và đặc thù của từng hệ thống; bảo đảm tuân thủ Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tính độc lập, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

2. Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên với cấp ủy, chính quyền địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt, đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của địa phương. Đối với những nội dung cần thống nhất quản lý, phải tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên; đối với những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền địa phương, bảo đảm quyền quyết định và trách nhiệm về kết quả thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương.

3. Hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý "song trùng" theo hướng xác định rõ chủ thể lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chủ thể chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; không chồng chéo thẩm quyền, không để nhiều chủ thể cùng quyết định một nội dung. Quy định cụ thể cơ chế phối hợp trong công tác cán bộ, chỉ đạo nghiệp vụ, thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát và xử lý khi có ý kiến khác nhau; bảo đảm thẩm quyền phải gắn với trách nhiệm và cơ chế kiểm soát quyền lực.

4. Tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên trong định hướng phát triển ngành, lĩnh vực; thống nhất chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và quản trị dữ liệu; khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, nể nang, né tránh. Việc tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên không làm thay hoặc làm giảm trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu.

5. Tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, không làm tăng tổng biên chế, không hình thành tầng nấc trung gian không cần thiết. Mỗi nhiệm vụ, nội dung công việc cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm thực hiện; tăng cường chia sẻ thông tin, sử dụng kết quả đã được xác lập đúng thẩm quyền, hạn chế trùng lặp, không phát sinh cấp xem xét lại ngoài quy định.

II- TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐỐI VỚI TỪNG HỆ THỐNG

1. Đối với ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra của Đảng

Tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp theo Điều lệ Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra cấp trên theo quy định.

Tăng cường vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra cấp trên trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định, quy trình, chuyên môn, nghiệp vụ; thống nhất quản lý ngạch kiểm tra đảng, khung vị trí việc làm; xây dựng, khai thác dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện đầy đủ thẩm quyền kiểm tra, xem xét lại kết luận, thông báo, quyết định của cấp dưới theo quy định.

Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc thí điểm cơ chế ủy ban kiểm tra cấp trên tham gia trực tiếp nhận xét, đánh giá thường trực ủy ban kiểm tra cấp dưới; cơ chế điều động, luân chuyển uỷ viên, thường trực ủy ban kiểm tra cấp dưới đến vị trí tương đương tại địa phương, cơ quan, đơn vị khác. Việc nghiên cứu, đề xuất phải bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, phân cấp quản lý cán bộ; có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cùng cấp, không làm giảm trách nhiệm của cấp ủy địa phương.

2. Đối với ban nội chính

Tiếp tục duy trì ban nội chính cấp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách của cấp ủy cùng cấp; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy về nhiệm vụ chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và công tác cán bộ theo phân cấp.

Tăng cường vai trò của Ban Nội chính Trung ương trong định hướng công tác nội chính đảng; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; thống nhất quy trình, tiêu chuẩn, chế độ thông tin, báo cáo, dữ liệu và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ban Nội chính Trung ương định hướng nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng khung nội dung chương trình công tác hằng năm để ban nội chính cấp tỉnh cụ thể hoá, tham mưu cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực và cải cách tư pháp; theo dõi, đôn đốc, phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, liên ngành, liên địa phương theo thẩm quyền.

Giao Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, đề xuất cơ chế tham gia ý kiến hoặc hiệp y đối với nhân sự lãnh đạo ban nội chính cấp tỉnh, xác định rõ chức danh, phạm vi, trình tự, trách nhiệm và thẩm quyền quyết định cuối cùng, bảo đảm đúng phân cấp quản lý cán bộ; tăng cường luân chuyển, biệt phái cán bộ theo quy định.

3. Đối với hệ thống thanh tra Nhà nước

Tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức thanh tra 2 cấp; thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Không chuyển tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản của thanh tra tỉnh lên Trung ương; không thành lập thanh tra khu vực. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và cơ chế vận hành hệ thống thanh tra bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt đến cơ sở, không bỏ trống lĩnh vực, địa bàn, trách nhiệm quản lý.

Tăng cường vai trò của Thanh tra Chính phủ trong định hướng phát triển, thống nhất hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và quản trị ngành thanh tra; kiểm soát chất lượng hoạt động thanh tra; kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và thanh tra lại theo thẩm quyền; nâng cao chất lượng, hiệu lực thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra; thống nhất tiêu chuẩn chức danh, đào tạo, bồi dưỡng, quản trị dữ liệu và tham gia công tác cán bộ theo quy định. Đổi mới phương thức nắm tình hình, bám sát cơ sở thông qua phân công cán bộ phụ trách địa bàn, tổ chức các tổ công tác cơ động, thanh tra chuyên đề; đẩy mạnh thanh tra dựa trên dữ liệu; không hình thành tổ chức trung gian thường trực.

Giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu việc đổi tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra Nhà nước trong quá trình hoàn thiện thể chế; chỉ thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định và đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý. Chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện phương án nâng cấp Trường Cán bộ Thanh tra thành Học viện Thanh tra Việt Nam trên cơ sở làm rõ nhu cầu đào tạo, chức năng, nhiệm vụ, chương trình, đội ngũ, nguồn lực và hiệu quả hoạt động; bảo đảm thiết thực, khả thi, không hình thức, trùng lặp, không phát sinh đầu mối, tầng nấc trung gian không cần thiết; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Đối với vụ việc, nhiệm vụ giao thoa giữa ba hệ thống

Đối với vụ việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan, phải phân định rõ phạm vi, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan. Cơ quan có thẩm quyền đối với nội dung nào thì chủ trì xem xét, kết luận, quyết định hoặc kiến nghị xử lý nội dung đó và chịu trách nhiệm về kết quả theo quy định.

Các cơ quan có trách nhiệm phối hợp, trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin, tài liệu; sử dụng kết quả đã được xác lập đúng thẩm quyền, hạn chế xác minh, xử lý trùng lặp. Trường hợp có ý kiến khác nhau hoặc phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Hoàn thiện thể chế, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế phối hợp có liên quan, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và phù hợp với đặc thù của từng hệ thống.

Quy định rõ thẩm quyền quyết định, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham gia ý kiến, hiệp y và trách nhiệm phối hợp của từng chủ thể; xác định cụ thể nội dung do cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên thực hiện thống nhất quản lý và nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Hoàn thiện cơ chế giải quyết những vấn đề có ý kiến khác nhau giữa cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên với cấp ủy, chính quyền địa phương. Cơ quan có thẩm quyền quyết định chịu trách nhiệm về quyết định của mình; trường hợp vượt thẩm quyền hoặc chưa được quy định rõ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực

Trên cơ sở cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành, tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy của từng hệ thống theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm; không làm tăng tổng biên chế, không hình thành tầng nấc trung gian không cần thiết.

Xác định và bố trí biên chế, nguồn lực căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, khối lượng, mức độ phức tạp của công việc và đặc điểm địa bàn; nâng cao khả năng cơ động, điều phối lực lượng, bám sát cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và dữ liệu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

3. Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ liêm chính, chuyên nghiệp

Rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, ngạch chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và khung năng lực của từng hệ thống; gắn công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với yêu cầu nhiệm vụ, phẩm chất, năng lực và kết quả thực hiện.

Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế nhận xét, đánh giá, điều động, luân chuyển, biệt phái, tham gia ý kiến hoặc hiệp y cán bộ phù hợp với đặc thù từng hệ thống và đúng phân cấp quản lý cán bộ. Tiếp tục thực hiện, đánh giá hiệu quả chủ trương bố trí một số chức danh người đứng đầu không là người địa phương; nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp với tính chất công việc, yêu cầu nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ kiểm tra, nội chính, thanh tra.

4. Đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện chế độ thông tin, báo cáo và quản trị dữ liệu

Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành của từng hệ thống, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kết nối liên thông từ Trung ương đến cơ sở; phân định rõ trách nhiệm xây dựng, quản lý kiến trúc, tiêu chuẩn, chất lượng dữ liệu và việc cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và dữ liệu.

Hoàn thiện chế độ thông tin, báo cáo hai chiều giữa cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên với cơ quan địa phương, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng thẩm quyền, giảm trùng lặp. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, thanh tra trên dữ liệu; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo, chủ động phòng ngừa và phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa.

5. Tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm giải trình

Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan kiểm tra của Đảng, ban nội chính và cơ quan thanh tra; kịp thời trao đổi, chuyển giao thông tin, tài liệu đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan khác; bảo đảm việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý theo pháp luật được thực hiện đồng bộ, đúng chức năng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm giải trình ngay trong từng hệ thống; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, kiểm soát xung đột lợi ích và trách nhiệm giải trình. Kiên quyết khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, nể nang, né tránh; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng uỷ Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan theo thẩm quyền; hướng dẫn những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kết luận, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác cán bộ, chế độ thông tin, báo cáo, dữ liệu và mối quan hệ công tác, quy chế phối hợp; cụ thể hoá cơ chế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phối hợp và xử lý những vấn đề khi có ý kiến khác nhau giữa cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên với địa phương; nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra, nội chính, thanh tra.

3. Các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận này; chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền tại địa phương; chủ động phối hợp với cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện./.