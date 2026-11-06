Gỡ khâu trung gian, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Kinh để thực hiện thủ tục chứng thực giấy tờ, ông Nguyễn Minh Hiệu (76 tuổi) được cán bộ hướng dẫn kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ ngay tại khâu tiếp nhận. Nhờ được hỗ trợ cụ thể và giải quyết thủ tục tại trung tâm, ông không mất nhiều thời gian chờ đợi, việc thực hiện các giấy tờ cũng thuận tiện hơn. Đáng chú ý, 5 thủ tục chứng thực thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã đã được ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thực hiện. Nhờ đó, hồ sơ được xử lý chủ động, không phải chuyển trình lãnh đạo UBND xã ký duyệt như trước, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết.

Ông Nguyễn Minh Hiệu chia sẻ: “Trước đây, khi làm các thủ tục chứng thực, chúng tôi đôi khi phải chờ đợi vì hồ sơ còn qua nhiều khâu. Nay đến trung tâm có cán bộ hướng dẫn cụ thể, thủ tục được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện hơn, giúp người dân tiết kiệm được thời gian, công sức”.

Ông Nguyễn Minh Hiệu được hướng dẫn, hỗ trợ kiểm tra và hoàn thiện thủ tục chứng thực giấy tờ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Kinh.

Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Kinh đã gắn việc ủy quyền với quy trình “4 tại chỗ”, gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả. Cách làm này giúp các khâu được thực hiện chủ động, kịp thời, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo hình thức ủy quyền đúng và trước hạn tại xã đạt 100%.

Hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Kinh luôn được thực hiện nền nếp, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện cho người dân.

Ông Nguyễn Duy Hoàng - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Kinh cho biết: “Việc ủy quyền giúp trung tâm chủ động hơn trong giải quyết các thủ tục chứng thực. Thay vì phải chờ trình lãnh đạo UBND xã ký duyệt, Giám đốc Trung tâm được giao thẩm quyền có thể trực tiếp thực hiện theo quy định, qua đó rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng phục vụ người dân”.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hương Xuân.

Tại xã Hương Xuân, việc đẩy mạnh ủy quyền cũng đang phát huy hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết số 184 của HĐND tỉnh, địa phương đã ủy quyền cho Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công trực tiếp giải quyết 5 thủ tục chứng thực. Việc phân định rõ thẩm quyền giúp quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ chủ động hơn, hạn chế các khâu trung gian. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hương Xuân đã giải quyết trên 6.000 hồ sơ chứng thực, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hương Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm trực tiếp ký duyệt hồ sơ, giúp người dân hoàn tất thủ tục chỉ trong khoảng 5–10 phút.

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hương Xuân cho biết: “Khi được ủy quyền thực hiện ký các hồ sơ chứng thực, tôi luôn xác định phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền và bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác, đồng thời tạo thuận lợi nhất cho người dân”.

Từ thực tiễn triển khai tại cơ sở, có thể thấy, việc ủy quyền không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm của chính quyền cấp xã. Việc rà soát quy trình, phân công cán bộ phù hợp, kiểm soát tiến độ và chất lượng giải quyết hồ sơ là những yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả chủ trương này.

Lãnh đạo UBND xã Thượng Đức triển khai việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.

Ông Trương Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, cho biết: “Việc ủy quyền giúp chính quyền cấp xã chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, giảm các khâu trung gian, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức. Quan trọng nhất là phải bảo đảm việc ủy quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực đội ngũ thực thi, để các thủ tục được giải quyết đúng quy định, nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân”.

Hiện nay, Hà Tĩnh có 2.132 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh có 1.771 thủ tục, cấp xã 361 thủ tục. Riêng cấp tỉnh có 552 thủ tục được phân cấp từ Trung ương. Đối với lĩnh vực chứng thực, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 184, quy định 5 thủ tục thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức cấp xã thực hiện, gồm: chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam, nước ngoài hoặc cơ quan, tổ chức của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản; chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; chứng thực chữ ký của người dịch trong giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại; chứng thực di chúc.

Trong quý III/2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo hình thức ủy quyền tại các địa phương có phát sinh hồ sơ trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt 100% đúng hạn.

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, Trung ương đã ban hành 11 nghị quyết, 28 nghị định liên quan đến phân cấp, phân quyền, ủy quyền. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản đã triển khai thực hiện việc ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính”.

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đang góp phần đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền Hà Tĩnh, hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Trong đó, việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục là yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai.