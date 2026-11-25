Chủ trì hội nghị.

Sáng 25/11, Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đặt vấn đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận 5 báo cáo và 28 dự thảo nghị quyết. Đây là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và hoạt động của chính quyền các cấp trong năm 2027 và cả giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phân tích những tồn tại, hạn chế và đề xuất mục tiêu, giải pháp năm 2027. Đồng thời, các đại biểu quan tâm phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp để đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Các đại biểu cũng cho ý kiến về dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, bảo đảm nguồn lực và ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND xã Yên Hòa Phan Quang Cương phát biểu tại hội nghị.

Đối với các cơ chế, chính sách mới, hội nghị quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, y tế, dân số, bảo trợ xã hội, đào tạo nghề, văn hóa, thể thao, du lịch và hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Các đại biểu đề nghị đánh giá kỹ tính cần thiết, đối tượng thụ hưởng, nguồn lực và khả năng triển khai, bảo đảm chính sách phù hợp thực tiễn, phát huy hiệu quả.

Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm Võ Tá Nhân góp ý một số nội dung tại hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thảo luận các nội dung về kế hoạch biên chế năm 2027 và chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, bảo đảm các chính sách phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, phục vụ công tác thẩm tra, tiếp thu và hoàn thiện các nội dung trình Kỳ họp.

Trao đổi, làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu, báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết; tiếp tục đóng góp những ý kiến có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn cơ sở, vì sự phát triển chung của tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu, UBND tỉnh sẽ tiếp thu ý kiến góp ý, phối hợp với các ban HĐND tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện, giải trình các nội dung liên quan, bảo đảm chất lượng các dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị tại kỳ họp theo đúng quy định.