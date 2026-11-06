Lấy ý kiến đề nghị khen thưởng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

(Baohatinh.vn) - Sở Nội vụ Hà Tĩnh lấy ý kiến Nhân dân để đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước khen thưởng, truy tặng danh hiệu cho 9 trường hợp trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 23/4/2026; Nghị định số 368/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ thực hiện lấy ý kiến Nhân dân để đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước khen thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; tặng Huân chương Lao động các hạng.
Cụ thể, đề nghị Chủ tịch nước tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất cho ông Nguyễn Trọng Trịch (quê quán xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, nay là xã Cẩm Xuyên; trú quán xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).
Đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 2 cá nhân: bà Phạm Thị Tường (SN 1920, quê quán xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, nay là xã Phúc Trạch; nơi đăng ký hồ sơ xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) có 2 con là liệt sĩ; bà Hoàng Thị Nguyến (SN 1918, quê quán xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, nay là xã Cẩm Hưng; nơi đăng ký hồ sơ xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) có 2 con là liệt sĩ.
Đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng cho 6 cá nhân có quá trình cống hiến, trong đó: tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Lê Mạnh Hùng - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh;
Tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Phan Cao Thanh - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Trần Trung Thành - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; ông Thái Văn Ngụ - nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh;
Tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trần Văn Đồng - nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Trần Quang Trung - nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản (có chữ ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ) và gửi về Sở Nội vụ (Số 187 Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).
Sau 10 ngày đăng tải nếu không có ý kiến phản hồi của Nhân dân, Sở Nội vụ sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình các cấp khen thưởng theo quy định.
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