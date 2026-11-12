Kênh thông tin chính thống, kết nối người dân, doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh quê hương Hà Tĩnh

Trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh tại địa chỉ số 19, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Không chỉ là kênh cung cấp thông tin chính thống về hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền và tình hình phát triển KT-XH, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh (hatinh.gov.vn) cùng Fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh (https://www.facebook.com/congttdthatinh) còn là cầu nối giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và những giá trị văn hóa đặc sắc của Hà Tĩnh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Kênh thông tin chính thống, cập nhật toàn diện các lĩnh vực của tỉnh

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh (https://hatinh.gov.vn) là kênh thông tin chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trên môi trường mạng, do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành. Cổng có chức năng cung cấp, công khai thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các thông tin thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh, đồng thời là đầu mối cung cấp, kết nối và phổ biến thông tin chính thống của tỉnh trên môi trường số, phục vụ nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Giao diện Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh.

Thông qua hệ thống tin, bài, hình ảnh, video và các chuyên trang, chuyên mục, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phản ánh kịp thời, toàn diện tình hình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh; các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, chuyển đổi số và những vấn đề được người dân, doanh nghiệp quan tâm.

Đặc biệt, những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng; các chương trình, dự án đầu tư; chính sách mới và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được cập nhật thường xuyên, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính thống, chính xác và thuận tiện.

Cùng với Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh (https://www.facebook.com/congttdthatinh) trên nền tảng Facebook góp phần đưa thông tin đến gần hơn với công chúng. Với cách truyền tải ngắn gọn, trực quan, thông qua hình ảnh, infographic, video và các nội dung đa phương tiện, Fanpage giúp người dân dễ dàng theo dõi những thông tin, sự kiện nổi bật của tỉnh trong đời sống hằng ngày.

Giao diện Fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh

Quảng bá văn hóa, du lịch và tiềm năng phát triển của Hà Tĩnh

Bên cạnh nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Fanpage còn là những kênh truyền thông quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Hà Tĩnh. Từ những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng đến các di tích, danh lam thắng cảnh, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và sản phẩm du lịch đặc trưng, hình ảnh Hà Tĩnh được giới thiệu thông qua những câu chuyện, hình ảnh và sản phẩm truyền thông gần gũi, sinh động.

Những điểm đến như biển Thiên Cầm, chùa Hương Tích, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du cùng nhiều di sản văn hóa, danh thắng của tỉnh là nguồn nội dung phong phú để quảng bá, góp phần đưa hình ảnh con người và vùng đất Hà Tĩnh đến với du khách, nhà đầu tư và bạn bè trong nước, quốc tế.

Không dừng lại ở lĩnh vực văn hóa, du lịch, Cổng Thông tin điện tử tỉnh còn chú trọng giới thiệu môi trường đầu tư, các cơ chế, chính sách ưu đãi, tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics của địa phương. Thông tin về Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án đầu tư trong và ngoài nước cùng hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển, dịch vụ logistics… được cập nhật nhằm giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư, sản xuất và kinh doanh tại Hà Tĩnh.

Thông qua các chuyên trang, chuyên mục về đầu tư và phát triển, Cổng Thông tin điện tử tỉnh góp phần giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và các chính sách của tỉnh, đồng thời kết nối thông tin với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, hỗ trợ đầu tư.

Cầu nối thông tin giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh không chỉ thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin mà còn hướng tới tăng cường sự kết nối, tương tác giữa chính quyền với tổ chức, cá nhân trên môi trường số. Thông qua việc công khai các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính, thông báo, dự thảo văn bản lấy ý kiến và những thông tin liên quan đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, Cổng giúp người dân, doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, tiếp cận và thực hiện các quy định của pháp luật.

Đồng thời, các chuyên mục tiếp nhận, trao đổi thông tin và những kênh liên hệ được công bố trên Cổng góp phần tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị và tham gia đóng góp ý kiến đối với hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước theo chức năng, thẩm quyền.

Fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng khả năng kết nối này trên mạng xã hội, giúp thông tin được lan tỏa nhanh chóng, tạo điều kiện để người dân theo dõi, chia sẻ và tương tác với các nội dung chính thống về hoạt động của tỉnh.

Đổi mới nội dung, đa dạng hình thức truyền tải trên môi trường số

Trước yêu cầu ngày càng cao về thông tin trong thời đại số, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh chú trọng đổi mới phương thức thể hiện, nâng cao chất lượng nội dung và đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông.

Bên cạnh tin, bài truyền thống, các sản phẩm infographic, hình ảnh, video, chuyên đề và nội dung giới thiệu điểm đến, dự án đầu tư được tăng cường nhằm giúp thông tin dễ tiếp cận, dễ hiểu, phù hợp với nhiều nhóm công chúng.

Sự kết hợp giữa Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Fanpage góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, đồng thời tạo sự liên kết giữa kênh thông tin chính thức của chính quyền với nền tảng mạng xã hội phổ biến. Thông qua đó, các hoạt động, sự kiện và kết quả phát triển của tỉnh không chỉ được thông tin kịp thời tới người dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh năng động, giàu bản sắc văn hóa, có nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh và Fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh hướng tới trở thành những địa chỉ thông tin tin cậy, gần gũi, hữu ích đối với người dân, doanh nghiệp và du khách; góp phần kết nối thông tin, quảng bá hình ảnh quê hương và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ chuyển đổi số.

Truy cập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh tại: https://hatinh.gov.vn; theo dõi Fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh trên Facebook tại https://www.facebook.com/congttdthatinh để cập nhật những thông tin, sự kiện và hoạt động nổi bật của tỉnh.