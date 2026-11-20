Đại biểu dự hội nghị.

Chiều 20/11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi về dự thảo nghị quyết phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu, phân cấp nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã giai đoạn 2027-2030; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính cùng các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách các xã, phường.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND các xã, phường trao đổi, góp ý trực tiếp vào dự thảo nghị quyết trên cơ sở thực tiễn quản lý, điều hành ngân sách tại địa phương. Các ý kiến tập trung vào tính phù hợp của phương án phân chia nguồn thu, định mức phân bổ chi thường xuyên; khả năng cân đối kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo dự thảo mới nhất, phương án phân chia tiền sử dụng đất được điều chỉnh theo nguồn gốc hình thành quỹ đất và chủ thể đầu tư hạ tầng; tỷ lệ ngân sách cấp xã được hưởng đối với một số khoản thu phân chia giao cấp xã thu được nâng lên 70%. Định mức chi thường xuyên cũng được cơ cấu lại theo hướng tăng khoản bổ sung cố định cho từng xã, phường.

Từ thực tiễn cơ sở, các đại biểu đề nghị xem xét thêm đặc điểm dân số, diện tích, địa hình và khối lượng nhiệm vụ của từng địa phương khi xác định định mức; quan tâm kinh phí bảo vệ môi trường, duy tu hạ tầng, chuyển đổi số và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp cấp xã. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trao đổi, làm rõ cơ sở xây dựng các phương án và tiếp thu những nội dung góp ý tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, những ý kiến trao đổi, góp ý thiết thực của đại biểu các địa phương; đánh giá cao sự chủ động của Sở Tài chính trong việc tiếp thu, điều chỉnh dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, việc xây dựng cơ chế phân cấp ngân sách giai đoạn 2027–2030 phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu cân đối ngân sách tỉnh với việc tăng tính chủ động, bảo đảm nguồn lực cho cấp xã thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, đồng chí đề nghị Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, rà soát toàn diện phương án phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và định mức phân bổ chi thường xuyên; quan tâm đến đặc điểm, điều kiện thực tế, quy mô dân số, địa bàn và khối lượng nhiệm vụ của từng địa phương, nhất là các nhiệm vụ phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, phối hợp với cơ quan soạn thảo hoàn thiện hồ sơ, phục vụ công tác thẩm tra và trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.