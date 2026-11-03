Hà Tĩnh tập trung cao độ hoàn thiện rà soát vị trí việc làm

(Baohatinh.vn) - Sáng 3/11, Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Nghị định 398/2026/NĐ-CP quy định cụ thể việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, từ điều kiện hưởng ưu đãi, cách xác định doanh thu đến kê khai và điều chỉnh số thuế được giảm.
Từ đầu tháng 11/2026, nhiều thương hiệu gas trong nước đồng loạt điều chỉnh giá bán lẻ, đưa giá gas bình 12 kg đến người tiêu dùng lên tối đa 609.000 đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh, với mức giảm cao nhất là 1.800 đồng/lít; cùng với đó, giá bán lẻ điện bình quân cũng giảm 2%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh mặc dù chưa ghi nhận trường hợp viêm não mô cầu, tuy nhiên tỷ lệ trẻ em nhập viện do ho, sốt, đau đầu… tăng cao. Chủ động nhận biết sớm các dấu hiệu để phòng tránh bệnh là rất quan trọng. Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thu Hà - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức diễn tập thực binh bắn đạn thật với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường biển” tại xã Yên Hòa.
Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp phát sinh đến hết năm 2025, nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 29/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) do Trung tướng Nguyễn Bá Lực – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chỉ đạo hội nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh về nội dung thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, khoảng 11,5 triệu lao động Việt Nam có thể chịu tác động từ AI tạo sinh, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo lại và nâng cao kỹ năng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ mức đỉnh khoảng 123 triệu đồng/kg thiết lập hồi cuối tháng 1, giá bạc liên tục đi xuống. Hiện bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg được mua vào với giá khoảng 45 triệu đồng/kg. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá trứng gà tại trang trại giảm còn 1.200-1.500 đồng/quả trong khi giá bán tại siêu thị có nơi lên tới 4.200 đồng/quả, cao gần 3 lần giá thu mua. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chính phủ đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ, khiến cùng một lượng điện tiêu thụ nhưng số tiền phải trả có thể khác nhau. Nhiều ý kiến lo ngại hóa đơn sẽ tăng nếu buổi tối được tính là giờ cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.