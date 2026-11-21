Chiều 20/11, tại Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel) tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2031”
Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, số lao động kê khai của Tập đoàn Mai Linh giảm gần 98% xuống còn 120 người. Biến động này diễn ra trong bối cảnh thương hiệu taxi lâu năm đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe công nghệ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 19/11, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, tài liệu thanh tra trên địa bàn tỉnh.
Chiều 19/11, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo, chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Sáng 19/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện các dự án và cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy nghe tình hình xử lý các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài và sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.
Đồng USD mạnh lên cùng áp lực bán gia tăng đã khiến giá vàng thế giới lao dốc, mất 124 USD/ounce chỉ trong một phiên, xuống còn 3.726 USD/ounce. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bà Nguyễn Thanh Nga (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã nghiên cứu và in “Cuốn sổ theo dõi và ghi nhận hoạt động tổ liên gia” để trao tặng các tổ trưởng, góp phần hỗ trợ việc quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ liên gia.
Sáng 18/11, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc mừng Sở GD&ĐT. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số ngành, đơn vị.
Sáng 18/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới chúc mừng Trường Đại học Hà Tĩnh.
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), sáng 18/11, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tới tặng hoa, chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.
Giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của nhiều người dân. Các chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí phát triển dự án, mở rộng nguồn cung và hạn chế đầu cơ bất động sản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại truyền thống, khẳng định những giá trị lịch sử, tư tưởng và thực tiễn sâu sắc của văn hóa Việt Nam; đồng thời tôn vinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chiều 17/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 48 để nghe, cho ý kiến về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.
Sáng 17/11, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam và Tập đoàn Shanghai Electric Wind Power Group (SEWPG) về việc xúc tiến hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và các thành viên Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường: Hà Huy Tập, Thành Sen, Trần Phú.
Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các chi nhánh khu vực tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện giảm lãi suất tại một số tổ chức tín dụng, triển khai ngay trong tháng 11. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.