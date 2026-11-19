Từ 15h hôm nay (19/11), giá xăng dầu các loại cùng giảm 480-1.070 đồng một lít, theo đà diễn biến thị trường năng lượng thế giới.

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh trong bối cảnh giá dầu thế giới đi xuống do lo ngại dư cung. Chốt phiên 18/11, dầu Brent giảm 1,28% xuống 91,95 USD một thùng, còn dầu WTI giảm 3,2% xuống 83,26 USD một thùng, thấp nhất kể từ 26/8.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong tuần kết thúc ngày 13/11, tồn kho dầu thô của nước này tăng 3,4 triệu thùng, vượt xa mức tăng 58.000 thùng mà giới phân tích dự báo. Tồn kho xăng cũng tăng 5,2 triệu thùng, hơn ba lần mức dự báo.

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính chiều 19/11, mỗi lít xăng E10 RON 95-III giảm 740 đồng, xuống 19.100 đồng; E5 RON 92 hạ 820 đồng, còn 18.670 đồng. Sau điều chỉnh, giá xăng trong nước về ngang thời điểm ngay trước khi xảy ra xung đột Trung Đông.

Tương tự, các mặt hàng dầu cũng giảm 480-1.070 đồng một lít, kg, trong đó diesel có giá mới 26.340 đồng, mazut 18.670 đồng một kg.

Từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước đã có 5 kỳ được điều chỉnh giảm; dầu diesel một lần giữ nguyên và 4 kỳ hạ. Tổng cộng, mỗi lít xăng E10 hạ 6.630 đồng, dầu diesel thấp hơn 3.900 đồng so với cuối tháng trước.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ cho trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mỗi lít xăng sinh học 200 đồng, dầu mazut 800 đồng một kg. Nhà điều hành cũng ngừng sử dụng quỹ với tất cả mặt hàng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Từ 1/11, thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng về 0% đến hết tháng 3/2027, dự kiến ngân sách hụt thu hơn 7.672 tỷ đồng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, theo hướng trao quyền cho doanh nghiệp đầu mối tự quyết giá bán theo công thức quy định, thay vì Nhà nước điều hành định kỳ như hiện nay.

Tại dự thảo mới nhất, Bộ đề xuất chỉ cho phép các thương nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau khi thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc xảy ra tình huống khẩn cấp. Doanh nghiệp đầu mối phải duy trì lượng dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, được xác định hằng ngày.

Dự thảo cũng đề xuất dừng trích lập, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ khi nghị định có hiệu lực.