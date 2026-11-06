Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Lý do xăng giảm hơn 5.000 đồng/lít chỉ trong 5 ngày

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III cùng giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 5/11. Sau 3 kỳ giảm liên tiếp, giá xăng đã giảm tới hơn 5.100 đồng/lít do chính sách giảm thuế và tác động từ giá thế giới.

Từ 15h ngày 5/11, giá xăng E5 RON 92 giảm 2.310 đồng/lít, còn 20.890 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III giảm 2.080 đồng/lít, về 21.150 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 180 đồng/lít, còn 28.690 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.590 đồng/kg, còn 22.000 đồng/kg.

Sau 3 kỳ điều hành liên tiếp từ ngày 1/11 đến 5/11, giá xăng E5 RON 92 giảm tổng cộng 5.130 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III giảm 4.580 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 1.550 đồng/lít, còn dầu mazut giảm 1.220 đồng/kg so với trước kỳ điều hành ngày 1/11.

Đợt giảm giá xăng dầu trong những ngày đầu tháng 11 xuất phát từ hai nguyên nhân. Tại kỳ điều hành ngày 1/11, giá xăng giảm mạnh nhờ chính sách đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, có hiệu lực cùng ngày. Đây là yếu tố chính sách tác động trực tiếp đến giá bán lẻ xăng trong nước.

Đến ngày 3/11, giá xăng dầu tiếp tục giảm do giá thành phẩm xăng dầu thế giới lao dốc. Theo Bộ Công Thương, giá cơ sở mặt hàng xăng tại kỳ này giảm trên 10% so với kỳ điều hành liền kề trước đó, vượt ngưỡng quy định tại Nghị quyết 55.

Theo quy định, khi giá cơ sở giảm từ 10% trở lên, cơ quan điều hành phải điều chỉnh giá. Vì vậy, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá ngay tối 3/11, thay vì chờ đến kỳ điều hành tiếp theo.

Kỳ điều hành ngày 5/11, giá xăng dầu tiếp tục giảm theo diễn biến của giá thành phẩm thế giới. Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho biết thị trường giá xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Trong đó, chủ yếu là kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy Đảng Dân chủ thắng Đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn… Theo cơ quan điều hành, các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành ngày 3/11 và kỳ điều hành ngày 5/11 ở mức 112,61 USD/thùng đối với xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92, giảm 14,79 USD/thùng, tương đương giảm 11,61%.

Đối với xăng RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 95-III, giá bình quân ở mức 113,86 USD/thùng, giảm 14,05 USD/thùng, tương đương giảm 10,98%.

Trong khi đó, dầu diesel 0,05S ở mức 163,59 USD/thùng, giảm 0,72 USD/thùng, tương đương giảm 0,44%; dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 732,79 USD/tấn, giảm 93,22 USD/tấn, tương đương giảm 11,29%.

Trên thị trường thế giới, từ ngày 3/11 đến 5/11, giá dầu thô liên tục đi xuống, trong đó có phiên giảm gần 9%, khi kỳ vọng Mỹ và Iran có thể tiến tới chấm dứt xung đột gia tăng sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, theo Reuters.

Trong phiên 3/11, giá dầu tiếp tục giảm khoảng 1%, xuống mức thấp nhất gần 4 tuần. Dầu Brent giảm 1,17 USD, tương đương 1%, xuống 103,60 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,37 USD, xuống 96,09 USD/thùng.

xangdaunamanh-tphcm-1-cropped.jpg
Nhân viên đổ xăng dầu tại cửa hàng ở TPHCM chiều 5/11 (Ảnh: Nam Anh).

Thị trường chịu sức ép từ triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran, dù các cuộc tấn công gần đây vẫn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Sang phiên 4/11, giá dầu tiếp tục giảm trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi những động thái tiếp theo của Washington sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ từ đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump.

Kết quả bầu cử làm gia tăng kỳ vọng chính quyền Mỹ sẽ chịu thêm sức ép tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Iran. Tuy nhiên, những tín hiệu trái chiều từ ông Trump về khả năng tiếp tục các cuộc tấn công khiến thị trường vẫn thận trọng.

Đến cuối phiên, dầu Brent chốt ở mức 94,62 USD/thùng, giảm 8,7%; dầu WTI xuống 88,12 USD/thùng, giảm 8,3%. Qua ngày 5/11, giá dầu tiếp tục giảm phiên thứ tư liên tiếp khi nhà đầu tư đánh giá kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Iran.

Theo Reuters, dầu Brent giảm 97 cent, xuống 93,65 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 1,14 USD, còn 86,98 USD/thùng. Bên cạnh yếu tố địa chính trị, nguồn cung dầu từ khu vực Vùng Vịnh phục hồi cũng gây sức ép lên giá.

JPMorgan nhận định thị trường dầu toàn cầu đã chuyển sang trạng thái dư cung khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10, góp phần làm suy giảm phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương, cho biết bộ đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, ngày 9/11 tới đây, dự thảo lần cuối của Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu sẽ chính thức được trình lên Chính phủ. Nghị định mới được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để những bất cập, tạo ra một cơ chế vận hành minh bạch, linh hoạt và ổn định hơn cho thị trường nhiên liệu trong nước.

Trong đó, các doanh nghiệp đầu mối sẽ được chủ động tính toán, chủ động tự quyết giá bán xăng dầu. Tuy nhiên, giá bán xăng dầu doanh nghiệp công bố sẽ phải tuân thủ theo công thức do Bộ Công thương quy định.

dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nguyen-nhan-gia-xang-giam-hon-5000-donglit-chi-trong-5-ngay-20261106093716107.htm

Tags:

#giá xăng giảm #giá xăng dầu #giá xăng hôm nay #thuế tiêu thụ đặc biệt #giá dầu thế giới #Bộ Công Thương #thị trường xăng dầu

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vinamilk mang hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng đến Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026

Vinamilk mang hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng đến Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026

Đồng hành cùng Ngày hội tri ân người tiêu dùng (Consumer Fest) 2026, Vinamilk mang đến hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng dành tặng khách tham dự, tạo cơ hội để các gia đình, trẻ em và người tiêu dùng trẻ trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Hoạt động tiếp tục khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc lấy chất lượng sản phẩm và sự tin tưởng của người tiêu dùng làm nền tảng phát triển.
Vàng mini – xu hướng tích trữ của người trẻ

Vàng mini – xu hướng tích trữ của người trẻ

Vàng mini trọng lượng từ 1-3 phân đang trở thành lựa chọn tích lũy được nhiều người trẻ quan tâm, nhất là trong bối cảnh giá vàng ở mức cao, nhu cầu dành dụm tài sản ngày càng tăng.
Tài chính thị trường ngày 2/11: Giá điện, xăng đồng loạt giảm

Tài chính thị trường ngày 2/11: Giá điện, xăng đồng loạt giảm

Từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh, với mức giảm cao nhất là 1.800 đồng/lít; cùng với đó, giá bán lẻ điện bình quân cũng giảm 2%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cửa hàng thời trang “mòn mỏi” chờ đông

Cửa hàng thời trang “mòn mỏi” chờ đông

Nền nhiệt ở Hà Tĩnh vẫn duy trì ở mức khá cao nên nhu cầu mua sắm quần áo thu đông chưa tăng, nhiều cửa hàng thời trang phải triển khai khuyến mãi và đa dạng kênh bán.
Đồ chơi Squishy: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Đồ chơi Squishy: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh), đồ chơi Squishy với đủ hình dạng được bày bán công khai, thu hút học sinh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Đón mùa mua sắm cuối năm, thúc đẩy tăng trưởng thương mại

Đón mùa mua sắm cuối năm, thúc đẩy tăng trưởng thương mại

Đón đầu mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm, các đơn vị phân phối, bán lẻ tại Hà Tĩnh đang chủ động nguồn hàng, triển khai nhiều chương trình ưu đãi để kích cầu tiêu dùng, tạo thêm động lực phát triển thương mại trên địa bàn.
Tài chính thị trường ngày 26/10: Đề xuất tính giá điện theo giờ, hóa đơn tiền điện có thể tăng vào buổi tối?

Tài chính thị trường ngày 26/10: Đề xuất tính giá điện theo giờ, hóa đơn tiền điện có thể tăng vào buổi tối?

Chính phủ đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ, khiến cùng một lượng điện tiêu thụ nhưng số tiền phải trả có thể khác nhau. Nhiều ý kiến lo ngại hóa đơn sẽ tăng nếu buổi tối được tính là giờ cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đưa sản vật Hà Tĩnh ra thị trường quốc tế

Đưa sản vật Hà Tĩnh ra thị trường quốc tế

Từ những sản vật quen thuộc của Hà Tĩnh, nhiều người đã mạnh dạn đầu tư, bền bỉ xây dựng thương hiệu, đưa đặc sản quê hương vượt khỏi thị trường truyền thống, vươn ra quốc tế.
Vị quê trong từng chiếc bánh đa vừng

Vị quê trong từng chiếc bánh đa vừng

Từ những nguyên liệu dân dã và bí quyết làm nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ, người dân thôn Long Tiến, xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) bền bỉ gìn giữ nghề bánh đa vừng truyền thống.
Mời thầu Dự án xây dựng Nhà máy nước Cổ Đạm

Thông báo mời chào giá cạnh tranh công khai

Dự án cải tạo hệ thống sấy tinh quặng phục vụ sản xuất quặng vê viên giai đoạn II tại Nhà máy thép Dung Quất, Tập đoàn Hòa Phát, Việt Nam đã đủ điều kiện triển khai mua sắm. Nay trân trọng mời các nhà cung cấp tham gia chào giá cạnh tranh công khai.
Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP như nước mắm truyền thống, nhung hươu... Tuy nhiên, để mang lại thành công, cần có sự đồng bộ giữa ban, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!