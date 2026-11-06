Lý do xăng giảm hơn 5.000 đồng/lít chỉ trong 5 ngày

Từ 15h ngày 5/11, giá xăng E5 RON 92 giảm 2.310 đồng/lít, còn 20.890 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III giảm 2.080 đồng/lít, về 21.150 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 180 đồng/lít, còn 28.690 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.590 đồng/kg, còn 22.000 đồng/kg.

Sau 3 kỳ điều hành liên tiếp từ ngày 1/11 đến 5/11, giá xăng E5 RON 92 giảm tổng cộng 5.130 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III giảm 4.580 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 1.550 đồng/lít, còn dầu mazut giảm 1.220 đồng/kg so với trước kỳ điều hành ngày 1/11.

Đợt giảm giá xăng dầu trong những ngày đầu tháng 11 xuất phát từ hai nguyên nhân. Tại kỳ điều hành ngày 1/11, giá xăng giảm mạnh nhờ chính sách đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, có hiệu lực cùng ngày. Đây là yếu tố chính sách tác động trực tiếp đến giá bán lẻ xăng trong nước.

Đến ngày 3/11, giá xăng dầu tiếp tục giảm do giá thành phẩm xăng dầu thế giới lao dốc. Theo Bộ Công Thương, giá cơ sở mặt hàng xăng tại kỳ này giảm trên 10% so với kỳ điều hành liền kề trước đó, vượt ngưỡng quy định tại Nghị quyết 55.

Theo quy định, khi giá cơ sở giảm từ 10% trở lên, cơ quan điều hành phải điều chỉnh giá. Vì vậy, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá ngay tối 3/11, thay vì chờ đến kỳ điều hành tiếp theo.

Kỳ điều hành ngày 5/11, giá xăng dầu tiếp tục giảm theo diễn biến của giá thành phẩm thế giới. Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho biết thị trường giá xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Trong đó, chủ yếu là kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy Đảng Dân chủ thắng Đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn… Theo cơ quan điều hành, các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành ngày 3/11 và kỳ điều hành ngày 5/11 ở mức 112,61 USD/thùng đối với xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92, giảm 14,79 USD/thùng, tương đương giảm 11,61%.

Đối với xăng RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 95-III, giá bình quân ở mức 113,86 USD/thùng, giảm 14,05 USD/thùng, tương đương giảm 10,98%.

Trong khi đó, dầu diesel 0,05S ở mức 163,59 USD/thùng, giảm 0,72 USD/thùng, tương đương giảm 0,44%; dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 732,79 USD/tấn, giảm 93,22 USD/tấn, tương đương giảm 11,29%.

Trên thị trường thế giới, từ ngày 3/11 đến 5/11, giá dầu thô liên tục đi xuống, trong đó có phiên giảm gần 9%, khi kỳ vọng Mỹ và Iran có thể tiến tới chấm dứt xung đột gia tăng sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, theo Reuters.

Trong phiên 3/11, giá dầu tiếp tục giảm khoảng 1%, xuống mức thấp nhất gần 4 tuần. Dầu Brent giảm 1,17 USD, tương đương 1%, xuống 103,60 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,37 USD, xuống 96,09 USD/thùng.

Nhân viên đổ xăng dầu tại cửa hàng ở TPHCM chiều 5/11 (Ảnh: Nam Anh).

Thị trường chịu sức ép từ triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran, dù các cuộc tấn công gần đây vẫn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Sang phiên 4/11, giá dầu tiếp tục giảm trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi những động thái tiếp theo của Washington sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ từ đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump.

Kết quả bầu cử làm gia tăng kỳ vọng chính quyền Mỹ sẽ chịu thêm sức ép tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Iran. Tuy nhiên, những tín hiệu trái chiều từ ông Trump về khả năng tiếp tục các cuộc tấn công khiến thị trường vẫn thận trọng.

Đến cuối phiên, dầu Brent chốt ở mức 94,62 USD/thùng, giảm 8,7%; dầu WTI xuống 88,12 USD/thùng, giảm 8,3%. Qua ngày 5/11, giá dầu tiếp tục giảm phiên thứ tư liên tiếp khi nhà đầu tư đánh giá kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Iran.

Theo Reuters, dầu Brent giảm 97 cent, xuống 93,65 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 1,14 USD, còn 86,98 USD/thùng. Bên cạnh yếu tố địa chính trị, nguồn cung dầu từ khu vực Vùng Vịnh phục hồi cũng gây sức ép lên giá.

JPMorgan nhận định thị trường dầu toàn cầu đã chuyển sang trạng thái dư cung khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10, góp phần làm suy giảm phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương, cho biết bộ đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, ngày 9/11 tới đây, dự thảo lần cuối của Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu sẽ chính thức được trình lên Chính phủ. Nghị định mới được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để những bất cập, tạo ra một cơ chế vận hành minh bạch, linh hoạt và ổn định hơn cho thị trường nhiên liệu trong nước.

Trong đó, các doanh nghiệp đầu mối sẽ được chủ động tính toán, chủ động tự quyết giá bán xăng dầu. Tuy nhiên, giá bán xăng dầu doanh nghiệp công bố sẽ phải tuân thủ theo công thức do Bộ Công thương quy định.