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Khởi động Black Friday, cửa hàng thời trang Hà Tĩnh tung khuyến mãi lớn

Ngọc Khánh
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(Baohatinh.vn) - Không chờ đến ngày hội mua sắm chính thức, từ giữa tháng 11, nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Tĩnh đã đồng loạt khởi động chương trình Black Friday với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

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Black Friday (Thứ Sáu đen tối) là một trong những sự kiện mua sắm, khuyến mãi lớn nhất trong năm, bắt nguồn từ các nước phương Tây và diễn ra vào ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 11. Những năm gần đây, ngày hội giảm giá này đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Hà Tĩnh, trở thành dịp mua sắm được nhiều người mong đợi.
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Không khí Black Friday đã sớm hiện diện trên nhiều tuyến phố kinh doanh ở Hà Tĩnh. Những tấm biển quảng cáo với gam màu đen - đỏ đặc trưng, nổi bật thông điệp giảm giá sâu, cửa hàng bố trí bắt mắt, thu hút sự chú ý của người đi đường và khách hàng.
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Thay vì chờ đến đúng ngày Black Friday, các cửa hàng thời trang đã chủ động khởi động chương trình ưu đãi từ thời điểm này nhằm đón đầu nhu cầu mua sắm. Thời gian khuyến mãi kéo dài từ đầu đến cuối tháng 11, thậm chí một số đơn vị tiếp tục nối dài ưu đãi sang tháng 12.
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Tại cửa hàng thời trang Savani trên đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen), chương trình Black Friday khởi động từ ngày 13/11. Nhiều sản phẩm được áp dụng mức đồng giá từ 36.000 đồng, 66.000 đồng; cùng chương trình giảm giá 30-40%. Các mặt hàng được ưu đãi khá đa dạng, từ áo thu đông, áo giữ nhiệt đến sơ mi, chân váy, áo khoác, áo phao...
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Cửa hàng thời trang Savani liên tục bổ sung nguồn hàng, cập nhật và giới thiệu các sản phẩm mới để khách hàng có thêm lựa chọn.
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Theo chị Lê Thị Hiền - Quản lý cửa hàng Canifa Hà Huy Tập (phường Thành Sen), từ ngày 12 - 29/11, Canifa triển khai chương trình Black November với ưu đãi giảm giá tới 50% đối với nhiều sản phẩm thu đông dành cho cả gia đình như đồ mặc nhà, đồ nỉ, áo len, áo chần bông, quần jeans, quần kaki...
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Bên cạnh ưu đãi về giá, khách hàng còn có cơ hội nhận nhiều phần quà thiết thực như bình giữ nhiệt, sữa tắm, combo khăn mặt và tất khi mua sắm với hóa đơn đạt mức quy định.
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Các thương hiệu tại Vincom Plaza Hà Tĩnh cũng sớm nhập cuộc Black Friday. Theo chia sẻ của các cửa hàng, việc công bố các chương trình giảm giá sâu rải rác từ đầu tuần giúp phân bổ lượng khách đến mua sắm, hạn chế tình trạng chen lấn hoặc phải chờ đợi lâu khi thanh toán.
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Tại cửa hàng thời trang Mermaid trong Vincom Plaza Hà Tĩnh, chương trình Black Friday được triển khai từ ngày 10/11. Chị Nguyễn Thị Nhật Lệ (áo xanh) - nhân viên cửa hàng cho biết: “Chương trình khuyến mãi năm nay chưa ấn định thời điểm kết thúc. Với mức giảm 50-60%, khách hàng có thể tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể. Chúng tôi kỳ vọng sức mua tiếp tục tăng vào dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán”.
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Cửa hàng Lemino triển khai chương trình Black Friday từ đầu tháng 11, dự kiến kéo dài đến ngày 1/12. Nhiều mặt hàng được giảm giá từ 30-50%; khách hàng mua 2 sản phẩm bất kỳ được giảm thêm 11% trên tổng hóa đơn.
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Không chỉ là dịp để các đơn vị kinh doanh tăng doanh số, Black Friday còn mở ra cơ hội mua sắm tiết kiệm cho người tiêu dùng. Chị Dương Thị Minh Linh (xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Đây là dịp thuận lợi để chúng tôi mua sắm các mặt hàng cần thiết với nhiều mức giá ưu đãi nhằm tiết kiệm, dành nguồn kinh phí cho lễ cưới sẽ diễn ra vào tuần tới".
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Anh Nguyễn Duy Phong (phường Thành Sen) cho hay: “Tháng sinh nhật trùng dịp Black Friday nên tôi nhận được nhiều ưu đãi. Năm nào tôi cũng tranh thủ mua sắm dịp này để tiết kiệm chi phí. Dù mua sắm online ngày càng phổ biến, tôi vẫn thích đến cửa hàng để trực tiếp xem, thử sản phẩm trước khi quyết định”.
Dù mang đến nhiều cơ hội mua hàng với mức giá ưu đãi, các chương trình giảm giá cũng đòi hỏi người tiêu dùng phải tỉnh táo trước “ma trận” khuyến mãi. Việc lên danh sách sản phẩm cần mua, tìm hiểu giá bán trước và trong thời điểm giảm giá, kiểm tra chất lượng, nguồn gốc hàng hóa... sẽ giúp người mua tránh tình trạng mua phải sản phẩm không bảo đảm chất lượng.

Dù mang đến nhiều cơ hội mua hàng với mức giá ưu đãi, các chương trình giảm giá cũng đòi hỏi người tiêu dùng phải tỉnh táo trước “ma trận” khuyến mãi. Việc lên danh sách sản phẩm cần mua, tìm hiểu giá bán trước và trong thời điểm giảm giá, kiểm tra chất lượng, nguồn gốc hàng hóa... sẽ giúp người mua tránh tình trạng mua phải sản phẩm không bảo đảm chất lượng.

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Tags:

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Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

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