Giá xăng dầu thế giới tuần qua chủ yếu giảm do lo ngại dư cung. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý IV khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng nhu cầu.

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính chiều 26/11, mỗi lít xăng E10 RON 95-III giảm 50 đồng, xuống 19.050 đồng

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành ngày 19/11 và 26/11 giảm 8-9,3%. Cụ thể, xăng RON 95 giảm 8,6%, còn 94,3 USD. Tương tự, dầu diesel hạ 8,1%, về 136,6 USD một thùng, còn mazut giảm 8,9%, xuống 532,6 USD một tấn.

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính chiều 26/11, mỗi lít xăng E10 RON 95-III giảm 50 đồng, xuống 19.050 đồng; E5 RON 92 hạ 180 đồng, còn 18.390 đồng. Sau điều chỉnh, giá xăng trong nước về ngang thời điểm ngay trước khi xảy ra xung đột Trung Đông.

Tương tự, các mặt hàng dầu cũng giảm 1.100-1.380 đồng một lít, kg, trong đó diesel có giá mới 24.960 đồng, mazut 17.570 đồng một kg.

Như vậy, từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước đã có 6 kỳ được điều chỉnh giảm; dầu diesel một lần giữ nguyên và 5 kỳ hạ. Tổng cộng, mỗi lít xăng E10 hạ gần 6.700 đồng, dầu diesel thấp gần 5.300 đồng so với cuối tháng trước.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ cho trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mỗi lít xăng sinh học 1.400 đồng, dầu diesel 500 đồng một lít và mazut 1.000 đồng một kg. Nhà điều hành cũng ngừng sử dụng quỹ với tất cả mặt hàng.

Từ đầu tháng này, thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng về 0% đến hết tháng 3/2027, dự kiến ngân sách hụt thu hơn 7.672 tỷ đồng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Trong đó, doanh nghiệp đầu mối có thể được tự quyết giá bán theo công thức quy định, thay vì Nhà nước điều hành định kỳ như hiện nay.

Bộ đề xuất chỉ cho phép các thương nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau khi thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc xảy ra tình huống khẩn cấp. Doanh nghiệp đầu mối phải duy trì lượng dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, được xác định hằng ngày. Dự thảo cũng đề xuất dừng trích lập, chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ khi nghị định có hiệu lực.