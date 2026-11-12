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Giá xăng tiếp tục giảm

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Từ 15h hôm nay, giá xăng dầu các loại cùng giảm 1.310-2.260 đồng một lít, theo đà diễn biến thị trường năng lượng thế giới.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành này chịu tác động từ các thông tin như Mỹ tạm hoãn các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, song tiếp tục xuất hiện các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Bình quân kỳ điều hành từ ngày 5-12/11, mỗi thùng xăng RON95 giảm 6,9%, xuống 106 USD, dầu diesel hạ 6,9% còn 152,3 USD, mazut xuống 620,6 USD một tấn.

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, mỗi lít xăng E10 RON 95-III giảm 1.310 đồng, xuống 19.840 đồng; E5 RON 92 hạ 1.500 đồng, còn 19.740 đồng. Sau điều chỉnh, giá xăng trong nước về ngang mức ngày 26/2 - thời điểm ngay trước khi xảy ra xung đột Trung Đông.

Tương tự, các mặt hàng dầu cũng giảm 1.870-2.260 đồng một lít, kg, trong đó diesel có giá mới 26.820 đồng, mazut 19.740 đồng một kg.

Từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước đã có 4 kỳ được điều chỉnh giảm; dầu diesel một lần giữ nguyên và 3 kỳ hạ. Tổng cộng, mỗi lít xăng E10 hạ 5.890 đồng, dầu diesel thấp hơn 3.420 đồng so với cuối tháng trước.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ cho trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mỗi lít xăng sinh học 600 đồng, dầu mazut 1.000 đồng một kg. Nhà điều hành cũng ngừng sử dụng quỹ với tất cả mặt hàng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

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Từ 1/11, thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng về 0% đến hết tháng 3/2027, dự kiến ngân sách hụt thu hơn 7.672 tỷ đồng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, theo hướng trao quyền cho doanh nghiệp đầu mối tự quyết giá bán theo công thức quy định, thay vì Nhà nước điều hành định kỳ như hiện nay.

Tại dự thảo mới nhất, Bộ đề xuất chỉ cho phép các thương nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau khi thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc xảy ra tình huống khẩn cấp. Doanh nghiệp đầu mối phải duy trì lượng dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, được xác định hằng ngày.

Dự thảo cũng đề xuất dừng trích lập, chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ khi nghị định có hiệu lực.

Theo Phương Dung/vnexpress.net
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#giá xăng #Giá xăng E10 giảm

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