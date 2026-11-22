Tuần từ 16 - 22/11, vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng/lượng, còn 133,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC giảm bốn phiên liên tiếp

Sáng 22/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua, sau khi giảm 700.000 đồng/lượng mỗi chiều trong phiên ngày 21/11. DOJI và PNJ niêm yết cùng mức với SJC; Phú Quý mua vào 128 triệu đồng/lượng, bán ra 133,5 triệu đồng/lượng. So với giá mở cửa tuần (ngày 16/11) là 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng miếng SJC giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tương đương khoảng 4,5% và 2,9%.

Sáng 17/11, giá vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, sau đó tăng lên mức cao nhất tuần vào buổi trưa, với giá mua vào 134,7 triệu đồng/lượng và bán ra 137,7 triệu đồng/lượng. Từ ngày 18 đến 20/11, giá vàng miếng SJC giảm liên tiếp.

Cụ thể, ngày 18/11, giá giảm 500.000 đồng/lượng. Ngày 19/11, giá được điều chỉnh giảm hai lần, tổng cộng 1 triệu đồng/lượng. Phiên ngày 20/11 ghi nhận mức giảm mạnh nhất tuần, khi giá mua vào giảm 4 triệu đồng/lượng, xuống còn 129,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 2 triệu đồng/lượng, xuống 134,2 triệu đồng/lượng.

Một cửa hàng vàng trang sức được bài bán tại trung tâm thương mại ở TP Hồ Chí Minh.

Do giá mua vào giảm nhanh hơn giá bán ra, chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC nới từ 3 triệu đồng/lượng lên 5 triệu đồng/lượng kể từ ngày 20/11. Ở vàng nhẫn, sáng 22/11 SJC niêm yết 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với đầu tuần; chênh lệch mua - bán lên 6 triệu đồng/lượng, nghĩa là người mua sẽ lỗ khoảng 4,5% nếu bán lại ngay. Tại Phú Quý, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tăng lên 5,2 triệu đồng/lượng, từ mức 3 triệu đồng/lượng các phiên trước.

Trong khi giá bán vàng miếng giảm khoảng 2,9% trong tuần, giá vàng thế giới giảm khoảng 8,6% khiến khoảng cách giữa hai thị trường thêm nới rộng. Quy đổi theo giá bán USD tại Vietcombank (25.940 đồng/USD), giá vàng thế giới cuối tuần tương đương khoảng 110,6 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế, phí. Vàng miếng SJC cao hơn mức này khoảng 22,9 triệu đồng/lượng, trong khi đầu tuần mức chênh khoảng 16,4 triệu đồng/lượng.

Trước diễn biến này, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, khuyến nghị người đang giữ vàng bằng tiền nhàn rỗi và chịu được rủi ro "không nên hoảng loạn bán tháo". Theo ông, người mua ở vùng giá cao đang lỗ có thể tiếp tục nắm giữ, do ông dự báo giá vàng trong nước có thể phục hồi lên 142 - 145 triệu đồng/lượng. Ngược lại, người mua bằng vốn vay hoặc có năng lực tài chính hạn chế nên cân nhắc cắt lỗ ở ngưỡng 20 - 30% để bảo vệ dòng tiền.

So với đầu tuần, vàng miếng và vàng nhẫn đã giảm từ 4 - 6 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia cũng lưu ý không ai xác định được chính xác đáy giá, vì vậy người muốn "bắt đáy" không nên dồn toàn bộ vốn vào một kênh. "Tỷ trọng phân bổ vốn cần căn cứ vào năng lực tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của từng cá nhân", ông Hiếu nói.

Tương tự, ông Trần Duy Phương, chuyên gia về vàng cũng lưu ý người đang giữ vàng không nên kỳ vọng giá sớm quay lại vùng đỉnh; người có ý định mua cần giải ngân thận trọng, không vay mượn hay sử dụng đòn bẩy. Với khoản tiền khoảng 1 tỷ đồng, nếu ưu tiên an toàn và bảo toàn vốn, ông nghiêng về phương án gửi tiết kiệm.

Vàng thế giới có tuần giảm mạnh nhất từ tháng 3

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 3.869,3 USD/ounce và đạt mức cao nhất tuần 3.901,4 USD/ounce ngay trong phiên thứ Hai (16/11). Đến phiên ngày 20/11, giá có lúc xuống 3.502,9 USD/ounce, thấp nhất kể từ tháng 9/2025, trước khi đóng cửa tuần quanh 3.538 USD/ounce. Như vậy, giá vàng giảm khoảng 331 USD/ounce, tương đương 8,6% so với giá mở cửa tuần, mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 3.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong hai phiên đầu tuần, giá vàng thế giới chịu sức ép khi nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận định lạm phát vẫn dai dẳng, còn số liệu bán lẻ tháng 10 cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ vẫn vững. Đà giảm mạnh lên trong phiên ngày 18/11 khi giá vàng giao ngay mất khoảng 3,3%, xuống quanh 3.722 USD/ounce. Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, công bố rạng sáng 19/11 theo giờ Việt Nam, cho thấy gần như toàn bộ quan chức dự họp nhận định có thể cần tăng thêm lãi suất để đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ hỗ trợ đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng.

Cuối phiên ngày 19/11 tại Mỹ, giá vàng giao ngay giảm thêm 2,65%, xuống 3.625,5 USD/ounce, dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 203.000, cao hơn dự báo. Theo Kitco, thị trường hợp đồng tương lai khi đó phản ánh xác suất khoảng 90% Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 - 9/12. Cùng phiên, các chỉ số chính trên Phố Wall giảm từ 2% trở lên, trong khi nhà đầu tư cũng thu hẹp vị thế trên thị trường hàng hóa.

Sang phiên ngày 20/11, đợt bán tháo cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo lan rộng. Theo các chuyên gia được Reuters và Kitco dẫn lời, một số nhà đầu tư đã bán vàng để thu tiền mặt, bổ sung ký quỹ hoặc bù đắp thua lỗ ở các khoản đầu tư khác, khiến giá vàng chịu thêm áp lực.

Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Pepperstone, cho rằng vàng đang đối mặt cùng lúc nhiều bất lợi vĩ mô và áp lực bán bắt buộc. Theo ông, lực mua chỉ quay lại khi lợi suất thực của Mỹ ổn định, đồng USD điều chỉnh giảm và có dấu hiệu cho thấy làn sóng bán bắt buộc đã kết thúc.

Khảo sát hằng tuần của Kitco News cho thấy, trong 15 chuyên gia Phố Wall, 9 người (60%) dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới, 4 người (27%) dự báo tăng và 2 người cho rằng giá đi ngang. Trong 207 nhà đầu tư cá nhân tham gia bình chọn trực tuyến, 46% dự báo giảm, 36% dự báo tăng. Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định nếu thủng mốc 3.500 USD/ounce, giá có thể lùi về vùng 3.430 - 3.450 USD/ounce.

Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại của Walsh Trading, cho rằng vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở 3.256 - 3.280 USD/ounce và chưa nên mua vào trước tháng 12, thời điểm sát cuộc họp của Fed. Ở chiều ngược lại, ông Norman Liebke, chuyên gia phân tích ngoại hối và hàng hóa của Commerzbank, nghiêng về khả năng giá tăng vì đợt bán tháo có thể đã đi quá xa.

Ở trong nước, ông Trần Duy Phương dự báo giá vàng có thể dao động quanh 3.500 USD/ounce đến trước cuộc họp tháng 12 của Fed, thậm chí giảm thêm khoảng 100 USD/ounce trước khi phục hồi; khả năng phục hồi sau cuộc họp được đánh giá khá cao.

Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng áp lực bán do ký quỹ chủ yếu mang tính ngắn hạn, trong khi nhu cầu mua của các ngân hàng trung ương, với 321 tấn trong quý III, vẫn là lực đỡ dài hạn; ông đánh giá kịch bản giá phục hồi lên 4.200 USD/ounce có xác suất khoảng 60%.

Tuần tới, thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn vào thứ Năm (26/11). Nhà đầu tư sẽ theo dõi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát, cùng số liệu tăng trưởng kinh tế và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền công bố ngày 25/11.