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Giá vàng thế giới tăng mạnh, giá dầu lao dốc

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Mỗi ounce vàng tăng gần 70 USD, nhờ đôla Mỹ yếu đi và giá dầu Brent giảm gần 6 USD một thùng.

Chốt phiên giao dịch 9/11, giá vàng thế giới giao ngay tăng 69 USD lên 4.139 USD/ounce. Thị trường đi lên khi đồng đôla Mỹ yếu đi và mối lo lạm phát tạm thời hạ nhiệt khi giá dầu thô lao dốc.

Giá vàng thế giới bật tăng trong phiên 9/11. Đồ thị: Kitco
Giá vàng thế giới bật tăng trong phiên 9/11. Đồ thị: Kitco

"Dollar Index giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá dầu cũng vậy. Đây là tín hiệu tích cực cho cả vàng và bạc, vì nỗi lo lạm phát hạ nhiệt sẽ giúp các ngân hàng trung ương bớt thắt chặt chính sách tiền tệ", Jim Wyckoff - nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange nhận định.

Giá dầu thô Brent giảm 5,8%, tương đương gần 6 USD, xuống 92,5 USD một thùng. Trong phiên, giá có thời điểm sụt hơn 7 USD. Dầu thô Mỹ cũng mất hơn 4%, về 86,8 USD.

Giá dầu đi xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp khả năng nối lại các cuộc tấn công Iran. Dù vậy, các vụ tấn công tàu quanh eo biển Hormuz vẫn khiến nhà đầu tư lo ngại về nguồn cung.

Giá năng lượng đã gây sức ép cho vàng từ đầu chiến sự Trung Đông, do khiến lạm phát tăng tốc và các ngân hàng trung ương phải nâng lãi suất. Dù là công cụ phòng trừ lạm phát, kim loại quý kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao.

Tuần trước, giá vàng tăng 5% khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Kết quả này làm tăng kỳ vọng chiến sự sớm chấm dứt. Tuy nhiên, báo cáo việc làm khả quan của Mỹ lại củng cố dự báo Cục Dự trữ liên bang (Fed) tiếp tục tăng lãi.

Nhà đầu tư hiện đặt cược khả năng Fed nâng lãi tháng 12 là 82%. Cơ quan này không điều chỉnh chính sách trong cuộc họp tháng 10.

Trên thị trường vật chất, số liệu của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho thấy Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua 25,8 tấn vàng để dự trữ trong tháng 10. Đây là đợt mua lớn nhất 3 năm.

Hà Thu/vnexpress.net
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