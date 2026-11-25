Tham gia ngày hội, HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng đạt doanh thu gần 80 triệu đồng.



Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức, là sự kiện chính thức đầu tiên triển khai chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030.

Với 32 gian hàng, ngày hội quy tụ 50 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh giới thiệu các mặt hàng đa dạng về chủng loại. Trong đó có nhiều đặc sản, sản phẩm tiêu biểu như cam Khe Mây, cam Vũ Quang, nhung hươu Hương Sơn, trầm hương, mật ong, nước mắm, hải sản khô, kẹo cu đơ...

﻿ Ngày hội giới thiệu, bày bán đa dạng các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Diễn ra từ ngày 21 - 24/11 (thời gian kéo dài thêm 1 ngày so với kế hoạch ban đầu) tại khu vực trung tâm của tỉnh, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, ngày hội thu hút đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu và mua sắm.

Tại nhiều gian hàng, khách hàng không chỉ tìm hiểu thông tin, trải nghiệm sản phẩm mà còn trực tiếp lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu tiêu dùng. Lượng khách mua sắm khá đông, tạo không khí giao thương sôi động, mang lại tín hiệu khả quan cho các đơn vị tham gia.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm.

Bà Hoàng Thị Lịch - Giám đốc HTX Hải sản Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) cho biết: “Các mặt hàng hải sản khô của HTX, nhất là mực một nắng, được nhiều khách hàng quan tâm, lựa chọn. Khách hàng thường tìm hiểu nguồn gốc, chất lượng và nếm thử trước khi quyết định mua. Trong những ngày diễn ra ngày hội, chúng tôi liên tục bổ sung các mặt hàng bán chạy. Đây là cơ hội để đưa đặc sản vùng biển Cửa Nhượng đến với nhiều người tiêu dùng hơn, đồng thời trực tiếp giới thiệu những sản phẩm HTX đang sản xuất, kinh doanh”.

Sản phẩm mực một nắng của HTX Hải sản Cửa Nhượng được khách hàng ưa chuộng.

Đối với người tiêu dùng, ngày hội không chỉ tạo không gian mua sắm mà còn giúp họ tìm hiểu về các sản phẩm địa phương, từ chất lượng, nguồn gốc đến cách thức sản xuất. Bà Trần Thị Duyên (phường Trần Phú) chia sẻ: “Tôi thấy các gian hàng có nhiều mặt hàng phong phú, từ thực phẩm thiết yếu đến đặc sản địa phương. Người mua được trực tiếp xem, tìm hiểu và lựa chọn nên khá yên tâm. Tôi đã mua một số sản phẩm như nước mắm, cá khô, hải sản và giò chả, hương trầm để sử dụng trong gia đình”.

Bà Trần Thị Duyên tìm hiểu thông tin về các sản phẩm tại ngày hội.

Theo thống kê sơ bộ, ngày hội thu hút hơn 5.000 lượt khách tham quan, mua sắm, tổng doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng.

Ông Dương Hữu Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh cho hay: “Sức mua và mức độ quan tâm của khách hàng tại ngày hội cho thấy các sản phẩm địa phương có tiềm năng tiếp cận, đáp ứng nhu cầu thị trường. Không chỉ góp phần quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, sự kiện còn tạo cơ hội để doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trực tiếp tìm hiểu thị hiếu, tiếp nhận ý kiến phản hồi của người tiêu dùng. Qua đó, các đơn vị có cơ sở điều chỉnh, hoàn thiện chất lượng, mẫu mã sản phẩm và phương thức kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ”.

Phiên livestream giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm cam Khe Mây, cam Vũ Quang diễn ra từ 13 - 17 giờ ngày 21/11.

Cùng với hoạt động trưng bày, bán hàng trực tiếp, điểm nhấn của ngày hội là phiên livestream ngay tại vườn cam ở xã Hương Đô, nhằm giới thiệu và kết nối tiêu thụ cam Khe Mây của HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng và cam Vũ Quang của nhà vườn Bảo Phương.

Bà Nguyễn Thị Hằng - Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi cam Khe Mây được lựa chọn giới thiệu tại phiên livestream. Đây là cơ hội để HTX đưa sản phẩm đến với đông đảo khách hàng trên nền tảng số, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về chất lượng và giá trị đặc sản địa phương. Qua chương trình, HTX có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng mới, mở rộng kênh bán hàng trực tuyến. Chúng tôi mong muốn những hoạt động kết nối như thế này tiếp tục được duy trì, giúp nông sản địa phương có thêm đầu ra ổn định”.

Các sản phẩm tại ngày hội được nhiều khách hàng đón nhận, tạo sức lan tỏa trên thị trường.

Đánh giá về tiềm năng sản phẩm và khả năng kết nối thị trường của Hà Tĩnh, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng, địa phương có nhiều sản phẩm đặc trưng, có khả năng phát triển thị trường; đồng thời, chính quyền và ngành công thương thể hiện sự chủ động trong hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là những yếu tố để Hà Tĩnh được lựa chọn tổ chức Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trong chương trình “Hàng Việt vì người Việt”, và trước đó là chương trình “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” thuộc chương trình “Sức sống hàng Việt”.

Ông Trần Hữu Linh cho biết: “Thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị phân phối để tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ sản phẩm có chất lượng tiếp cận hệ thống phân phối, đồng thời thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử và các giải pháp thanh toán hiện đại trong hoạt động kinh doanh”.