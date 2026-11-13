Tiểu thương phấn khởi vào kinh doanh tại chợ Giang Đình mới khang trang, hiện đại

Kiểm soát mặt bằng giá, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm 09/11/2026 11:30 Bình quân 10 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng trên cả nước tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó 20/34 địa phương có chỉ số giá thấp hơn mức chung cả nước. Tại Hà Tĩnh, chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng năm 2026 tăng 4,08% so với cùng kỳ năm trước.

Tài chính thị trường ngày 9/11: Người chăn nuôi lợn trước áp lực cung vượt cầu 09/11/2026 07:46 Giá lợn hơi tại Hà Tĩnh hiện dao động khoảng 44.000 – 46.000 đồng/kg, giảm mạnh so với mức 70.000 – 78.000 đồng/kg trong những tháng đầu năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá bất động sản tại Hà Tĩnh giảm, giao dịch trầm lắng 09/11/2026 05:15 Sau thời gian "tăng nóng", thị trường bất động sản Hà Tĩnh đang “giảm nhiệt” khi giá đất nhiều khu vực giảm 15-20% nhưng giao dịch vẫn trầm lắng...

Lý do xăng giảm hơn 5.000 đồng/lít chỉ trong 5 ngày 06/11/2026 10:07 Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III cùng giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 5/11. Sau 3 kỳ giảm liên tiếp, giá xăng đã giảm tới hơn 5.100 đồng/lít do chính sách giảm thuế và tác động từ giá thế giới.

Tài chính thị trường ngày 6/11: 46 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, vì sao lãi vay vẫn cao? 06/11/2026 07:45 Cả 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động ít nhất 0,5 điểm phần trăm, nhưng lãi vay giảm chậm hơn. Đáng chú ý, lãi suất vay mua nhà sau ưu đãi tại một số ngân hàng vẫn lên tới 13–14%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Mega Market đề xuất xây trung tâm thương mại 20 triệu USD tại Hà Tĩnh 05/11/2026 16:05 Mega Market mong muốn được tạo điều kiện về quỹ đất để xây dựng trung tâm thương mại tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh), với diện tích khoảng 1,2-2 ha, tổng mức đầu tư khoảng 20 triệu USD.

Giá xăng về sát 21.000 đồng một lít 05/11/2026 15:01 Từ 15h hôm nay (5/11), giá xăng dầu các loại cùng giảm 180-2.310 đồng một lít, theo đà diễn biến thị trường năng lượng thế giới.

Hà Tĩnh: 450 căn hộ nhà ở xã hội Phúc Đạt Tower đủ điều kiện mở bán 05/11/2026 08:15 Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa có thông báo 450 căn hộ thuộc tòa M1, Dự án Nhà ở xã hội Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật.

Tài chính thị trường ngày 5/11: Chi tiết mức lương tối thiểu vùng tại Hà Tĩnh từ 1/1/2027 05/11/2026 07:45 Từ ngày 1/1/2027, 69 xã, phường của Hà Tĩnh sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 399/2026. Trong đó, 12 xã, phường thuộc vùng III; các địa phương còn lại thuộc vùng IV. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá vàng ở mức thấp, giao dịch tại thị trường Hà Tĩnh ra sao? 05/11/2026 06:45 Giá vàng liên tục biến động, có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm qua đã tác động đến tâm lý và xu hướng mua bán của người dân Hà Tĩnh. Các giao dịch lớn thưa vắng, sức mua chủ yếu tập trung ở nhu cầu tích lũy nhỏ lẻ và trang sức.

Tài chính thị trường ngày 4/11: Lãi vay mua nhà lên tới 15%/năm, người có tiền mặt thêm lợi thế 04/11/2026 07:45 Lãi vay mua nhà sau ưu đãi có thể lên tới 13–15%/năm, khiến một số chủ sở hữu phải điều chỉnh giá bán để giảm áp lực tài chính. Trong khi đó, người có sẵn tiền mặt có thêm cơ hội đàm phán mua bất động sản với giá hợp lý. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng, dầu cùng giảm 04/11/2026 05:59 Từ 22h ngày 3/11, giá xăng dầu các loại (trừ mazut) cùng giảm 920-1.370 đồng một lít.

Vinamilk mang hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng đến Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026 03/11/2026 17:29 Đồng hành cùng Ngày hội tri ân người tiêu dùng (Consumer Fest) 2026, Vinamilk mang đến hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng dành tặng khách tham dự, tạo cơ hội để các gia đình, trẻ em và người tiêu dùng trẻ trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Hoạt động tiếp tục khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc lấy chất lượng sản phẩm và sự tin tưởng của người tiêu dùng làm nền tảng phát triển.

Tài chính thị trường ngày 3/11: Giá gas bình 12 kg lên hơn 600.000 đồng 03/11/2026 07:45 Từ đầu tháng 11/2026, nhiều thương hiệu gas trong nước đồng loạt điều chỉnh giá bán lẻ, đưa giá gas bình 12 kg đến người tiêu dùng lên tối đa 609.000 đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Vàng mini – xu hướng tích trữ của người trẻ 02/11/2026 09:35 Vàng mini trọng lượng từ 1-3 phân đang trở thành lựa chọn tích lũy được nhiều người trẻ quan tâm, nhất là trong bối cảnh giá vàng ở mức cao, nhu cầu dành dụm tài sản ngày càng tăng.

Tài chính thị trường ngày 2/11: Giá điện, xăng đồng loạt giảm 02/11/2026 07:45 Từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh, với mức giảm cao nhất là 1.800 đồng/lít; cùng với đó, giá bán lẻ điện bình quân cũng giảm 2%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Giá xăng E10 giảm gần 1.600 đồng một lít 01/11/2026 06:28 Từ 0h ngày 1/11, sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0%, giá xăng các loại giảm 1.580-1.800 đồng một lít.

Phê duyệt Chương trình "Hàng Việt vì người Việt" giai đoạn 2026 - 2030 31/10/2026 11:05 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 2069/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030 (Chương trình).

Cửa hàng thời trang “mòn mỏi” chờ đông 30/10/2026 14:03 Nền nhiệt ở Hà Tĩnh vẫn duy trì ở mức khá cao nên nhu cầu mua sắm quần áo thu đông chưa tăng, nhiều cửa hàng thời trang phải triển khai khuyến mãi và đa dạng kênh bán.

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Đồ chơi Squishy: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn 29/10/2026 15:46 Ghi nhận tại nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh), đồ chơi Squishy với đủ hình dạng được bày bán công khai, thu hút học sinh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đồng loạt tăng giá tất cả các mặt hàng xăng dầu 29/10/2026 15:03 Từ 15h ngày 29/10, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh theo thông báo mới nhất của Bộ Công Thương.

Hà Tĩnh: Dự kiến đấu giá trực tuyến 41 căn nhà ở thương mại Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II vào tháng 11 29/10/2026 10:50 41 căn nhà ở thương mại liền kề thuộc Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư dự kiến được đấu giá trực tuyến trong tháng 11/2026.

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Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh công bố giá bán căn hộ từ 17 triệu đồng/m² 27/10/2026 13:00 Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh chính thức công bố giá bán căn hộ từ 17 triệu đồng/m², chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Dự án được quy hoạch gồm khu nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 27/10: Giá trứng gà tại trang trại giảm sâu, vào siêu thị giá cao gấp 3 lần 27/10/2026 07:45 Giá trứng gà tại trang trại giảm còn 1.200-1.500 đồng/quả trong khi giá bán tại siêu thị có nơi lên tới 4.200 đồng/quả, cao gần 3 lần giá thu mua. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.