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Tiểu thương phấn khởi vào kinh doanh tại chợ Giang Đình mới khang trang, hiện đại

Hữu Trung
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(Baohatinh.vn) - Sau một thời gian thi công, đến nay, chợ Giang Đình (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động kinh doanh, bà con tiểu thương và người dân phấn khởi bởi hạ tầng khang trang, hiện đại.

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Chợ Giang Đình do Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn Giang Đình đầu tư có tổng mức đầu tư 162 tỷ đồng trên diện tích xây dựng 20.000 m² với gần 500 ki-ốt, quầy hàng kinh doanh đa dạng các mặt hàng. Hiện chợ đã hoàn thành, bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 9/11.
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Ghi nhận vào ngày 12/11, người vào ra mua bán nhộn nhịp trong không gian chợ mới với khu kinh doanh hiện đại, tiện nghi, sạch đẹp, tạo môi trường thuận tiện, an toàn cho bà con tiểu thương kinh doanh và người dân.
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Chị Nguyễn Thị Hiền - tiểu thương kinh doanh tại chợ Giang Đình, xã Tiên Điền cho biết: "Khi nghe thông tin được di dời vào chợ mới, chúng tôi rất phấn khởi. Bắt đầu từ ngày 9/11, tôi dọn mặt hàng quần áo từ chợ tạm sang chợ mới kinh doanh. Chợ mới được xây dựng khang trang, rộng rãi rất thuận lợi cho việc mua bán".
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Không chỉ chị Hiền mà hầu hết các hộ tiểu thương khi vào chợ mới hoạt động kinh doanh đều vui mừng, phấn khởi bởi chợ được quy hoạch bài bản với nhà chợ chính, phân khu riêng biệt (hàng hoa quả, hải sản, rau củ, tạp hóa...)
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“Sau gần 2 năm buôn bán ngoài chợ tạm, giờ đã có nơi kinh doanh ổn định, thuận lợi hơn. Thời điểm này chuẩn bị vào giai đoạn bán hàng Tết, do đó được bố trí vào chợ mới kinh doanh sẽ là điều kiện rất tốt cho tiểu thương chúng tôi” – chị Hoàng Thị Hoa bán thực phẩm ở đây chia sẻ.
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Đến thời điểm này, 200 hộ tiểu thương đã rời chợ tạm vào chợ mới hoạt động kinh doanh.
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Đầu tư xây dựng lại chợ Giang Đình là dự án cấp thiết nhằm thay thế chợ Giang Đình cũ đã xuống cấp trầm trọng và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đa số người dân.
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Với quy mô gồm 40 quầy hàng 3 tầng, 48 quầy hàng 2 tầng cùng 430 ki-ốt trong đình chợ đã tạo thêm sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bà con tiểu thương.
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Hệ thống phòng cháy chữa cháy được đầu tư bài bản, đảm bảo an toàn cháy nổ.
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Chợ mới đi vào hoạt động tạo thuận lợi hơn cho người dân mua sắm.
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Bà Phạm Thị Thanh Hà - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn Giang Đình (bên phải) cho biết: Việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng chợ Giang Đình mới không chỉ góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng thương mại tại địa phương mà còn hướng đến khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch.
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“Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương và người dân mua sắm, công ty đang miễn phí điện, nước, vệ sinh môi trường và vé gửi xe cho người dân trong thời gian một tháng. Ngoài ra, giảm mức thu phí mặt bằng cho các hộ tiểu thương có hoàn cảnh khó khăn khi vào chợ hoạt động kinh doanh” – bà Phạm Thị Thanh Hà cho hay.
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Trước đó, để đưa chợ Giang Đình đi vào hoạt động đúng quy định, lãnh đạo UBND xã Tiền Điền đã đi kiểm tra, đồng thời đề nghị nhà đầu tư rà soát lại tất cả các hạng mục công trình đảm bảo đủ điều kiện trước khi đưa chợ vào hoạt động; ban hành quy chế hoạt động, công khai niêm yết các khoản phí để người dân nắm bắt.
Video: Chợ mới Giang Đình, xã Tiên Điền đi vào hoạt động

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Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

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