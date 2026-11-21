Livestream quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của xã Đồng Tiến, Mai Hoa 17/11/2026 12:05 Phiên Mega Live “Địa phương số – Kết nối Hà Tĩnh” giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của 2 xã Đồng Tiến và Mai Hoa đến người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số.

Thị trường quà tặng 20/11: Muôn sắc màu tri ân 17/11/2026 10:14 Thị trường quà tặng 20/11 tại Hà Tĩnh năm nay thêm phong phú với nhiều lựa chọn, từ hoa tươi, giỏ quà đến những sản phẩm thiết thực và quà handmade. Đằng sau mỗi món quà là sự tinh tế trong lựa chọn và tình cảm tri ân dành gửi đến thầy cô.

Tài chính thị trường ngày 17/11: Thanh tra việc giảm lãi suất tại các ngân hàng 17/11/2026 07:45 Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các chi nhánh khu vực tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện giảm lãi suất tại một số tổ chức tín dụng, triển khai ngay trong tháng 11. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng dầu giảm, người tiêu dùng vẫn chờ hàng hóa giảm tương ứng 16/11/2026 13:41 Dù giá xăng dầu, giá điện liên tiếp được điều chỉnh giảm, mặt bằng giá nhiều mặt hàng thiết yếu tại Hà Tĩnh vẫn chưa có chuyển biến tương ứng.

Tài chính thị trường ngày 16/11: Dự báo giá vàng giảm tiếp trong tuần 16/11/2026 07:45 Giá vàng thế giới đang đứng trước triển vọng kém tích cực khi phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư dự báo xu hướng giảm sẽ tiếp diễn trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Nhu cầu nhà ở xã hội tăng cao, lời giải nào cho bài toán tín dụng? 15/11/2026 15:21 Nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh mở rộng, kéo theo nhu cầu vay vốn tăng cao. Điều này đang đặt ra thách thức về cân đối, bố trí nguồn vốn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực tế và mục tiêu an cư của người dân.

Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 21 – 23/11 15/11/2026 05:33 Từ ngày 21 - 23/11/2026, tại khu vực sân Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh sẽ diễn ra Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh năm 2026 với quy mô 32 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Giá vàng miếng xuống thấp nhất hơn một năm 14/11/2026 11:16 Các thương hiệu hạ giá bán vàng miếng 500.000 đồng so với hôm qua, còn 137,5 triệu đồng một lượng, mức thấp nhất tính từ ngày 30/9.

Điều gì khiến giá xăng giảm hơn 6.600 đồng/lít chỉ sau 4 kỳ điều hành? 14/11/2026 05:05 Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III tiếp tục giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 12/11. Sau 4 kỳ giảm liên tiếp, giá xăng đã giảm tới hơn 6.600 đồng/lít.

Từ cây dó trầm đến sản phẩm tiền tỷ ở Phúc Trạch 13/11/2026 15:08 Hiện nay, một số cơ sở sản xuất trầm hương ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang phát triển sản phẩm tinh dầu trầm. Đây là hướng đi mới nhằm khai thác hiệu quả hơn giá trị cây dó trầm.

Khởi động Black Friday, cửa hàng thời trang Hà Tĩnh tung khuyến mãi lớn 13/11/2026 10:09 Không chờ đến ngày hội mua sắm chính thức, từ giữa tháng 11, nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Tĩnh đã đồng loạt khởi động chương trình Black Friday với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Thiếu thông tin nhận diện, khó kiểm soát chất lượng thực phẩm 13/11/2026 09:40 Từ chợ dân sinh đến các kênh kinh doanh trên mạng xã hội, không ít thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói, bảo quản đông lạnh đang được tiêu thụ khi thiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Điều này không chỉ khiến người tiêu dùng khó kiểm chứng chất lượng sản phẩm mà còn gây trở ngại cho công tác quản lý, truy xuất và xử lý vi phạm.

Tài chính thị trường ngày 13/11: Miễn thuế 3 năm cho hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp 13/11/2026 07:45 Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng đủ điều kiện, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu thành lập. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tiểu thương phấn khởi vào kinh doanh tại chợ Giang Đình mới khang trang, hiện đại 13/11/2026 05:21 Sau một thời gian thi công, đến nay, chợ Giang Đình (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động kinh doanh, bà con tiểu thương và người dân phấn khởi bởi hạ tầng khang trang, hiện đại.

Giá xăng tiếp tục giảm 12/11/2026 14:54 Từ 15h hôm nay, giá xăng dầu các loại cùng giảm 1.310-2.260 đồng một lít, theo đà diễn biến thị trường năng lượng thế giới.

Đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục sữa công thức trẻ em tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 12/11/2026 13:32 Vinamilk Optimum Gold được vinh danh Thương hiệu của năm (Brand of the Year) tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 - 2027 (World Branding Awards 2026 - 2027) diễn ra ở Vương quốc Anh, là đại diện duy nhất của Việt Nam chiến thắng ở hạng mục sữa công thức trẻ em (Infant Formula). Giữa những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, giải thưởng quốc tế ghi nhận uy tín thương hiệu và những nỗ lực không ngừng nâng chuẩn dinh dưỡng của Vinamilk.

Tài chính thị trường ngày 12/11: Giá xăng, điện cùng giảm, vì sao người tiêu dùng chưa được hưởng lợi? 12/11/2026 07:45 Giá xăng và điện đồng loạt giảm từ đầu tháng 11, nhưng giá nhiều mặt hàng thực phẩm và dịch vụ ăn uống vẫn chưa hạ nhiệt. Vì sao chi phí đầu vào giảm mà người tiêu dùng vẫn chưa được hưởng lợi tương ứng? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thanh tra Chính phủ: Nghiên cứu chấm dứt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện hành 11/11/2026 09:38 Bộ Công Thương và Bộ Tài chính được đề nghị nghiên cứu chấm dứt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện hành, thay bằng dự trữ quốc gia, dự trữ bắt buộc tại thương nhân đầu mối, chính sách thuế...

Tài chính thị trường ngày 11/11: Chính thức bán vé tàu hỏa trên VNeID 11/11/2026 07:45 Ngành đường sắt đã chính thức triển khai bán và thanh toán vé tàu trên VNeID, áp dụng cho tất cả các tuyến đường sắt trên toàn quốc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cẩn trọng với gà ủ muối không rõ nguồn gốc 10/11/2026 09:05 Hiện nay, trên thị trường Hà Tĩnh xuất hiện nhiều sản phẩm gà ủ muối trôi nổi được rao bán thiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.