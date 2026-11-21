(Baohatinh.vn) - Thông qua phiên livestream, đặc sản cam Khe Mây, cam Vũ Quang (Hà Tĩnh) được giới thiệu trực tiếp từ vùng trồng đến người tiêu dùng, tạo thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước, mở rộng kênh phân phối và thúc đẩy tiêu thụ qua nền tảng số.
Chiều 21/11, tại trang trại cam của HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng (xã Hương Đô), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm cam Khe Mây và cam Vũ Quang.
Chương trình có sự tham gia trực tiếp của ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương).
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