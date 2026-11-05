Mega Market đề xuất xây trung tâm thương mại 20 triệu USD tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mega Market mong muốn được tạo điều kiện về quỹ đất để xây dựng trung tâm thương mại tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh), với diện tích khoảng 1,2-2 ha, tổng mức đầu tư khoảng 20 triệu USD.
Ông Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam (thuộc tập đoàn đa quốc gia BJC/TCC) cho biết, sau hơn 21 năm hoạt động, doanh nghiệp đã phát triển mạng lưới gồm 21 trung tâm bán sỉ và siêu thị trên toàn quốc, cùng hệ thống trạm thu mua, phân phối và kho giao hàng.
Qua khảo sát thực tế, doanh nghiệp mong muốn được tạo điều kiện về quỹ đất để xây dựng trung tâm thương mại tại phường Thành Sen, với diện tích khoảng 1,2-2 ha, quy mô 1-2 tầng, không có tầng hầm. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 triệu USD, tạo việc làm cho khoảng 300-500 lao động địa phương.
Đáng chú ý, nhà đầu tư đề xuất địa điểm triển khai dự án tại khu vực nút giao đường Nguyễn Du - Nguyễn Trung Thiên. Theo cam kết, dự án dự kiến đi vào hoạt động trong vòng 12 tháng kể từ khi được giao đất.
Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết, đối với đề xuất của Mega Market, lãnh đạo UBND phường sẽ sớm báo cáo, xin ý kiến tỉnh; đồng thời khẳng định chủ trương ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có đề xuất nghiêm túc, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.
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