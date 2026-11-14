Giá vàng miếng xuống thấp nhất hơn một năm

Các thương hiệu hạ giá bán vàng miếng 500.000 đồng so với hôm qua, còn 137,5 triệu đồng một lượng, mức thấp nhất tính từ ngày 30/9.
Sáng 14/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 134,5 - 137,5 triệu đồng một lượng. Đây là mức giao dịch thấp nhất của kim loại quý này tính từ ngày 30/9.
Vàng miếng đã giảm 3,7 triệu đồng tính riêng trong tuần này và hạ khoảng 28% so với mức đỉnh thiết lập hồi đầu tháng 3. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh giá mặt hàng này tương tự SJC.
Với nhẫn trơn, SJC cũng hạ 500.000 đồng so với hôm qua, hiện còn 133,3 - 137,3 triệu đồng một lượng. PNJ mua bán mặt hàng này hơn SJC, quanh 132,7 - 136,9 triệu đồng.
DOJI niêm yết tại 134,5 - 138,5 triệu đồng, trong khi nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức giá 133,8 - 137,8 triệu đồng.
Vàng trong nước diễn biến trái chiều với giá quốc tế. Chốt phiên giao dịch ngày 13/11, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng nhẹ 7 USD lên 3.883 USD. Tuy nhiên, trong tuần này, giá kim loại quý đã giảm 4,5% về vùng giá thấp trong hơn một năm qua.
Quy đổi theo tỷ giá bán USD của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 121 triệu đồng một lượng. Như vậy, vàng trong nước hiện chênh so với quốc tế khoảng 16 triệu đồng.
Thị trường giảm mạnh trong tuần vừa rồi, về mức thấp nhất hơn một năm, do giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại về lạm phát cao và lãi suất tăng. Ông Tai Wong, nhà phân tích độc lập, đánh giá đây là một tuần khó khăn với vàng với kim loại quý này khó có thể vượt mốc 4.000 USD khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể mạnh tay siết chặt chính sách tiền tệ. Lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, một loại tài sản không sinh lời.
Cùng xu hướng vàng, giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước giảm 2,2% so với hôm qua. Phú Quý, Ancarat mua bán bạc miếng tại 1,49 - 1,53 triệu đồng một lượng, tương đương 39,7 - 41,1 triệu đồng một kg. DOJI giao dịch mặt hàng này quanh 1,63 - 1,71 triệu.
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