Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Giá vàng miếng xuống thấp nhất hơn một năm

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Các thương hiệu hạ giá bán vàng miếng 500.000 đồng so với hôm qua, còn 137,5 triệu đồng một lượng, mức thấp nhất tính từ ngày 30/9.

Sáng 14/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 134,5 - 137,5 triệu đồng một lượng. Đây là mức giao dịch thấp nhất của kim loại quý này tính từ ngày 30/9.

Vàng miếng đã giảm 3,7 triệu đồng tính riêng trong tuần này và hạ khoảng 28% so với mức đỉnh thiết lập hồi đầu tháng 3. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh giá mặt hàng này tương tự SJC.

Với nhẫn trơn, SJC cũng hạ 500.000 đồng so với hôm qua, hiện còn 133,3 - 137,3 triệu đồng một lượng. PNJ mua bán mặt hàng này hơn SJC, quanh 132,7 - 136,9 triệu đồng.

DOJI niêm yết tại 134,5 - 138,5 triệu đồng, trong khi nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức giá 133,8 - 137,8 triệu đồng.

Vàng trong nước diễn biến trái chiều với giá quốc tế. Chốt phiên giao dịch ngày 13/11, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng nhẹ 7 USD lên 3.883 USD. Tuy nhiên, trong tuần này, giá kim loại quý đã giảm 4,5% về vùng giá thấp trong hơn một năm qua.

Quy đổi theo tỷ giá bán USD của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 121 triệu đồng một lượng. Như vậy, vàng trong nước hiện chênh so với quốc tế khoảng 16 triệu đồng.

Thị trường giảm mạnh trong tuần vừa rồi, về mức thấp nhất hơn một năm, do giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại về lạm phát cao và lãi suất tăng. Ông Tai Wong, nhà phân tích độc lập, đánh giá đây là một tuần khó khăn với vàng với kim loại quý này khó có thể vượt mốc 4.000 USD khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể mạnh tay siết chặt chính sách tiền tệ. Lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, một loại tài sản không sinh lời.

Cùng xu hướng vàng, giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước giảm 2,2% so với hôm qua. Phú Quý, Ancarat mua bán bạc miếng tại 1,49 - 1,53 triệu đồng một lượng, tương đương 39,7 - 41,1 triệu đồng một kg. DOJI giao dịch mặt hàng này quanh 1,63 - 1,71 triệu.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/gia-vang-moi-nhat-hom-nay-ngay-14-11-5144582.html

Tags:

#giá vàng miếng #giá vàng SJC #vàng trong nước #giá vàng thế giới #chênh lệch giá vàng #giá bạc #Fed

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 12/11: Giá xăng, điện cùng giảm, vì sao người tiêu dùng chưa được hưởng lợi?

Tài chính thị trường ngày 12/11: Giá xăng, điện cùng giảm, vì sao người tiêu dùng chưa được hưởng lợi?

Giá xăng và điện đồng loạt giảm từ đầu tháng 11, nhưng giá nhiều mặt hàng thực phẩm và dịch vụ ăn uống vẫn chưa hạ nhiệt. Vì sao chi phí đầu vào giảm mà người tiêu dùng vẫn chưa được hưởng lợi tương ứng? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cẩn trọng với gà ủ muối không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với gà ủ muối không rõ nguồn gốc

Hiện nay, trên thị trường Hà Tĩnh xuất hiện nhiều sản phẩm gà ủ muối trôi nổi được rao bán thiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Tài chính thị trường ngày 10/11: Từ 2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng

Tài chính thị trường ngày 10/11: Từ 2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng I tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng. Mức hưởng thực tế phụ thuộc vào tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện của từng người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sẵn sàng đưa chợ Giang Đình vào hoạt động

Sẵn sàng đưa chợ Giang Đình vào hoạt động

Sau hơn 2 năm thi công, dự án xây dựng chợ Giang Đình (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) do Công ty CP Song Ngư Sơn Giang Đình làm chủ đầu tư đã hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động từ sáng ngày mai (9/11).
Lý do xăng giảm hơn 5.000 đồng/lít chỉ trong 5 ngày

Lý do xăng giảm hơn 5.000 đồng/lít chỉ trong 5 ngày

Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III cùng giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 5/11. Sau 3 kỳ giảm liên tiếp, giá xăng đã giảm tới hơn 5.100 đồng/lít do chính sách giảm thuế và tác động từ giá thế giới.
Tài chính thị trường ngày 6/11: 46 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, vì sao lãi vay vẫn cao?

Tài chính thị trường ngày 6/11: 46 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, vì sao lãi vay vẫn cao?

Cả 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động ít nhất 0,5 điểm phần trăm, nhưng lãi vay giảm chậm hơn. Đáng chú ý, lãi suất vay mua nhà sau ưu đãi tại một số ngân hàng vẫn lên tới 13–14%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng ở mức thấp, giao dịch tại thị trường Hà Tĩnh ra sao?

Giá vàng ở mức thấp, giao dịch tại thị trường Hà Tĩnh ra sao?

Giá vàng liên tục biến động, có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm qua đã tác động đến tâm lý và xu hướng mua bán của người dân Hà Tĩnh. Các giao dịch lớn thưa vắng, sức mua chủ yếu tập trung ở nhu cầu tích lũy nhỏ lẻ và trang sức.
Tài chính thị trường ngày 4/11: Lãi vay mua nhà lên tới 15%/năm, người có tiền mặt thêm lợi thế

Tài chính thị trường ngày 4/11: Lãi vay mua nhà lên tới 15%/năm, người có tiền mặt thêm lợi thế

Lãi vay mua nhà sau ưu đãi có thể lên tới 13–15%/năm, khiến một số chủ sở hữu phải điều chỉnh giá bán để giảm áp lực tài chính. Trong khi đó, người có sẵn tiền mặt có thêm cơ hội đàm phán mua bất động sản với giá hợp lý. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vinamilk mang hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng đến Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026

Vinamilk mang hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng đến Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026

Đồng hành cùng Ngày hội tri ân người tiêu dùng (Consumer Fest) 2026, Vinamilk mang đến hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng dành tặng khách tham dự, tạo cơ hội để các gia đình, trẻ em và người tiêu dùng trẻ trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Hoạt động tiếp tục khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc lấy chất lượng sản phẩm và sự tin tưởng của người tiêu dùng làm nền tảng phát triển.
Vàng mini – xu hướng tích trữ của người trẻ

Vàng mini – xu hướng tích trữ của người trẻ

Vàng mini trọng lượng từ 1-3 phân đang trở thành lựa chọn tích lũy được nhiều người trẻ quan tâm, nhất là trong bối cảnh giá vàng ở mức cao, nhu cầu dành dụm tài sản ngày càng tăng.
Tài chính thị trường ngày 2/11: Giá điện, xăng đồng loạt giảm

Tài chính thị trường ngày 2/11: Giá điện, xăng đồng loạt giảm

Từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh, với mức giảm cao nhất là 1.800 đồng/lít; cùng với đó, giá bán lẻ điện bình quân cũng giảm 2%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cửa hàng thời trang “mòn mỏi” chờ đông

Cửa hàng thời trang “mòn mỏi” chờ đông

Nền nhiệt ở Hà Tĩnh vẫn duy trì ở mức khá cao nên nhu cầu mua sắm quần áo thu đông chưa tăng, nhiều cửa hàng thời trang phải triển khai khuyến mãi và đa dạng kênh bán.
Đồ chơi Squishy: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Đồ chơi Squishy: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh), đồ chơi Squishy với đủ hình dạng được bày bán công khai, thu hút học sinh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!