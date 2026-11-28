UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu bảo đảm cân đối cung – cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, góp phần ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; chủ động dự báo nhu cầu, xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu; tăng cường quản lý, điều hành giá, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến, bất hợp lý.

Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu; phát triển hệ thống phân phối, kết hợp hài hòa giữa kênh bán hàng truyền thống và thương mại điện tử, bảo đảm hàng hóa được cung ứng thuận lợi, kịp thời, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao dịp cuối năm.

Theo dự báo, sức mua những tháng cuối năm và dịp Tết tăng 5-8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20-25% so với ngày thường. Các nhóm hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, bánh kẹo, thời trang, xăng dầu... được dự báo có nhu cầu tăng đáng kể.

Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh yêu cầu phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan; gắn công tác bình ổn thị trường với xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, kích cầu tiêu dùng và kiểm tra, kiểm soát thị trường; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm khác.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chủ động xây dựng và triển khai phương án sản xuất, dự trữ, cung ứng, phân phối hàng hóa, bảo đảm nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân; chấp hành nghiêm các quy định trong sản xuất, kinh doanh.

Thời trang là một trong những nhóm hàng dự báo có sức mua tăng cao dịp cuối năm.

Các giải pháp được tỉnh chú trọng là tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, dự trữ hàng hóa thiết yếu; theo dõi diễn biến thị trường, giá cả; xúc tiến thương mại và phát triển mạng lưới điểm bán hàng; bố trí sắp xếp chợ Tết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường, chú trọng kiểm tra về kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá, đo lường, ghi nhãn hàng hóa…, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng đó, thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa và các chương trình bình ổn thị trường; công khai, cập nhật danh sách, địa chỉ và thời gian hoạt động của các điểm bán hàng bình ổn (nếu có) để người dân biết, tiếp cận và lựa chọn mua sắm thuận tiện.

Với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra việc duy trì bán hàng và thực hiện các quy định về kinh doanh xăng dầu, kiểm tra chất lượng, đo lường, giá bán xăng dầu lưu thông trên thị trường.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm.