Tài chính thị trường ngày 16/11: Dự báo giá vàng giảm tiếp trong tuần

Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư bình yên, văn minh 15/11/2026 20:02 Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Bắc Châu, phường Sông Trí, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư bình yên, văn minh.

Chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông 15/11/2026 19:04 Ngày 15/11/2026 - "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" là dịp tưởng nhớ người đã mất, nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông.

Sống khỏe cùng BHT: Chăm sóc và điều trị bệnh lý hẹp bao quy đầu ở trẻ nhỏ 15/11/2026 09:55 Hẹp bao quy đầu là tình trạng khá phổ biến ở trẻ nhỏ, cần được phát hiện sớm và xử lý đúng cách. Bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/11: Trưa chiều giảm mây, có nắng 15/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/11: Đêm và sáng nhiều mây, không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây, có nắng; nhiệt độ 20 - 29 độ C.

Hà Tĩnh tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản 14/11/2026 15:37 Sáng 14/11, Sở VH-TT&DL tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh” và lễ tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

[Motion Graphic] Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - 96 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 14/11/2026 14:19 Suốt 96 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thống nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh toàn dân tộc.

Cắt tóc miễn phí, trao gửi yêu thương 14/11/2026 06:33 Mong muốn mang niềm vui đến người bệnh, anh Lê Ngọc Đức – Chủ Salon tóc Fika BarberShop (phường Sông Trí, Hà Tĩnh) nhiều lần tổ chức cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân tại bệnh viện.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/11: Phổ biến không mưa, có nắng nhẹ 14/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/11: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, ngày trời nắng; nhiệt độ dao động từ 20 - 27°C.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước những cạm bẫy trên không gian mạng 13/11/2026 14:05 Trước những nguy cơ, rủi ro trên không gian mạng, Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường số.

Đăng ký kinh doanh: Đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ 13/11/2026 10:34 Việc cắt giảm hồ sơ giấy và kết nối các cơ sở dữ liệu giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế sai sót, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện môi trường kinh doanh tại Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/11: Phổ biến không mưa, có nắng nhẹ 13/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/11: Trời nhiều mây, phổ biến không mưa, ngày có nắng nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ dao động từ 16 - 26°C.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 10 xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền 12/11/2026 18:28 Chiều 12/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

Chủ động từ cơ sở, nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027 12/11/2026 08:32 Mùa tuyển quân năm 2027 đang được các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai với tinh thần chủ động, nghiêm túc ngay từ cơ sở.

Linh hoạt bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở vùng biển 12/11/2026 08:13 Tại các địa bàn ven biển Hà Tĩnh, việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng TDP được tổ chức linh hoạt, qua đó, vừa bảo đảm tiến độ, vừa lựa chọn người đủ uy tín, trách nhiệm, sát dân, hiểu dân.

Toạ đàm khoa học kỷ niệm 195 năm thành lập và 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh 11/11/2026 15:57 Sáng 11/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Từ truyền thống lịch sử, văn hóa đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới”, nhân kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026).

[Motion Graphic] Xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam - bồi đắp sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị dân tộc 11/11/2026 14:00 Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời thúc đẩy bảo tồn bản sắc văn hóa, khuyến khích sáng tạo và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/11: Có mưa rải rác, trời rét 11/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/11: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; trời rét, nhiệt độ từ 16 - 21°C.

UBND tỉnh Hà Tĩnh và MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 10/11/2026 20:00 Chiều 10/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030”.

Mai Phụ - từ nhịp đời nơi cửa biển đến sức sống ngàn năm 10/11/2026 19:07 Xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) là vùng đất gắn với nhịp sống nơi cửa biển cùng những giá trị văn hóa, lịch sử được lưu giữ bền bỉ qua bao thế hệ.

Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 10/11/2026 19:00 Chiều 10/11, tại UBND xã Cẩm Trung, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Hội nghị lần thứ 47 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh 10/11/2026 15:01 Tại hội nghị lần thứ 47 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031; đề xuất bổ sung một số nội dung bảo đảm các đề án sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/11: Có mưa rào và dông, trời rét 10/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/11: Có mưa rào và dông vài nơi, trời rét. Nhiệt độ dao động từ 17 - 25 độ C.

Đoàn công tác Trung ương làm việc với Hà Tĩnh về phát triển KT-XH vùng biên giới 09/11/2026 20:50 Đoàn công tác Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hà Tĩnh trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

[Motion Graphic] Bối cảnh, ý nghĩa lịch sử Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất 09/11/2026 15:00 Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 24/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, khẳng định vai trò định hướng của văn hóa đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ Nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần Nhân dân 09/11/2026 09:31 Thời gian qua, các ngành, địa phương ở Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, sát thực tiễn.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/11: Mưa to nhiều nơi, trời chuyển lạnh 09/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/11: Có mưa vừa, mưa to và dông, trời chuyển rét. Nhiệt độ: 16 - 24 độ C.

Hải quan khu vực XI chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa 08/11/2026 13:00 Trên tuyến biên giới Nghệ An, Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan khu vực XI tăng cường kiểm soát, phối hợp đấu tranh, quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa.

Sống khỏe cùng BHT: Vô sinh thứ phát - cảnh báo nguy cơ từ lối sống hiện đại 08/11/2026 10:00 Lối sống thiếu khoa học và biến chứng sau sinh khiến nhiều gia đình mòn mỏi chờ con thứ hai. Việc nhận biết và điều trị vô sinh thứ phát sẽ được Bác sĩ Lê Thị Dung Anh, Khoa Phụ và Hỗ trợ sinh sản, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thôn Gia Thiện – miền quê khởi sắc 08/11/2026 05:13 Thôn Gia Thiện (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) khang trang, đổi mới nhưng vẫn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

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