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Tài chính thị trường ngày 16/11: Dự báo giá vàng giảm tiếp trong tuần

Nhóm P.V
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(Baohatinh.vn) - Giá vàng thế giới đang đứng trước triển vọng kém tích cực khi phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư dự báo xu hướng giảm sẽ tiếp diễn trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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