Tài chính thị trường ngày 12/11: Giá xăng, điện cùng giảm, vì sao người tiêu dùng chưa được hưởng lợi?

Chủ động từ cơ sở, nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027 12/11/2026 08:32 Mùa tuyển quân năm 2027 đang được các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai với tinh thần chủ động, nghiêm túc ngay từ cơ sở.

Linh hoạt bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở vùng biển 12/11/2026 08:13 Tại các địa bàn ven biển Hà Tĩnh, việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng TDP được tổ chức linh hoạt, qua đó, vừa bảo đảm tiến độ, vừa lựa chọn người đủ uy tín, trách nhiệm, sát dân, hiểu dân.

Toạ đàm khoa học kỷ niệm 195 năm thành lập và 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh 11/11/2026 15:57 Sáng 11/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Từ truyền thống lịch sử, văn hóa đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới”, nhân kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026).

[Motion Graphic] Xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam - bồi đắp sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị dân tộc 11/11/2026 14:00 Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời thúc đẩy bảo tồn bản sắc văn hóa, khuyến khích sáng tạo và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/11: Có mưa rải rác, trời rét 11/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/11: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; trời rét, nhiệt độ từ 16 - 21°C.

UBND tỉnh Hà Tĩnh và MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 10/11/2026 20:00 Chiều 10/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030”.

Mai Phụ - từ nhịp đời nơi cửa biển đến sức sống ngàn năm 10/11/2026 19:07 Xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) là vùng đất gắn với nhịp sống nơi cửa biển cùng những giá trị văn hóa, lịch sử được lưu giữ bền bỉ qua bao thế hệ.

Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 10/11/2026 19:00 Chiều 10/11, tại UBND xã Cẩm Trung, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Hội nghị lần thứ 47 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh 10/11/2026 15:01 Tại hội nghị lần thứ 47 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031; đề xuất bổ sung một số nội dung bảo đảm các đề án sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai.

Cẩn trọng với gà ủ muối không rõ nguồn gốc 10/11/2026 09:05 Hiện nay, trên thị trường Hà Tĩnh xuất hiện nhiều sản phẩm gà ủ muối trôi nổi được rao bán thiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/11: Có mưa rào và dông, trời rét 10/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/11: Có mưa rào và dông vài nơi, trời rét. Nhiệt độ dao động từ 17 - 25 độ C.

Đoàn công tác Trung ương làm việc với Hà Tĩnh về phát triển KT-XH vùng biên giới 09/11/2026 20:50 Đoàn công tác Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hà Tĩnh trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

[Motion Graphic] Bối cảnh, ý nghĩa lịch sử Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất 09/11/2026 15:00 Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 24/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, khẳng định vai trò định hướng của văn hóa đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ Nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần Nhân dân 09/11/2026 09:31 Thời gian qua, các ngành, địa phương ở Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, sát thực tiễn.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/11: Mưa to nhiều nơi, trời chuyển lạnh 09/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/11: Có mưa vừa, mưa to và dông, trời chuyển rét. Nhiệt độ: 16 - 24 độ C.

Hải quan khu vực XI chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa 08/11/2026 13:00 Trên tuyến biên giới Nghệ An, Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan khu vực XI tăng cường kiểm soát, phối hợp đấu tranh, quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa.

Sống khỏe cùng BHT: Vô sinh thứ phát - cảnh báo nguy cơ từ lối sống hiện đại 08/11/2026 10:00 Lối sống thiếu khoa học và biến chứng sau sinh khiến nhiều gia đình mòn mỏi chờ con thứ hai. Việc nhận biết và điều trị vô sinh thứ phát sẽ được Bác sĩ Lê Thị Dung Anh, Khoa Phụ và Hỗ trợ sinh sản, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thôn Gia Thiện – miền quê khởi sắc 08/11/2026 05:13 Thôn Gia Thiện (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) khang trang, đổi mới nhưng vẫn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Kỹ năng nhỏ, bài học lớn cho học sinh 08/11/2026 05:05 Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, ngay từ đầu năm học, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm giúp các em chủ động bảo vệ bản thân.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/11: Mưa rào vài nơi, ngày nắng nhẹ 08/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/11: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc nắng nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ: 24 - 29°C.

Những "bông hoa sân cỏ" lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng 07/11/2026 16:05 Đội bóng đá nữ thôn Sơn Phú, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết và lan tỏa phong trào thể thao trong cộng đồng.

Chùa Triều Sơn – dấu ấn văn hóa tâm linh 07/11/2026 12:46 Giữa miền quê Mai Phụ, chùa Triều Sơn là ngôi cổ tự gắn bó với đời sống tâm linh, đồng thời lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/11: Đêm có mưa rào, ngày nắng gián đoạn 07/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông ; ngày nắng dán đoạn; nhiệt độ dao động từ 23 - 31°C.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 06/11/2026 14:16 Sáng 6/11, tại UBND xã Kỳ Lạc, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Tăng tốc phủ kín diện tích ngô vụ đông 06/11/2026 14:05 Để hoàn thành kế hoạch sản xuất ngô vụ đông, nông dân tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống giống, quyết tâm phủ kín diện tích như mục tiêu đã đề ra.

Giữ hồn nón lá giữa lòng phố thị 06/11/2026 08:24 Giữa nhịp sống hiện đại của đô thị Thành Sen (Hà Tĩnh), nón lá vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và tạo nên dấu ấn riêng.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/11: Có mưa rào nhẹ 06/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ; ngày hửng nắng yếu; nhiệt độ dao động từ 24 - 30°C.

Vấn đề hôm nay: Làm gì để hợp tác xã mạnh từ bên trong? 05/11/2026 20:00 Hà Tĩnh hiện có gần 900 HTX đang hoạt động, trong đó số HTX hoạt động hiệu quả chỉ chiếm từ 15-20%. Vì sao sau nhiều năm được quan tâm, hỗ trợ bằng các cơ chế, chính sách, một bộ phận lớn HTX vẫn chưa thể phát triển như kỳ vọng? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Làm gì để hợp tác xã mạnh từ bên trong?".

Sức sống Truyện Kiều trong diễn xướng dân gian 05/11/2026 17:06 Tại Hà Tĩnh, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa qua lời ru và các hình thức diễn xướng dân gian, được nhiều thế hệ gìn giữ, trao truyền.

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