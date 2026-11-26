(Baohatinh.vn) - Ngay giữa lòng phố thị, thực khách có thể thưởng thức những món ngon mang phong vị đặc trưng của nhiều vùng miền, góp phần làm phong phú trải nghiệm ẩm thực và tăng sức hấp dẫn cho du lịch Hà Tĩnh.
Dù còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2027, giá vé nhiều chuyến bay về miền Trung có chuyến đã vượt 5 triệu đồng/chiều, chênh lệch hơn 1 triệu đồng tùy thời điểm khởi hành. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 25/11, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ tại KKT Vũng Áng.
Sáng 25/11, Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung hợp tác giữa Hà Tĩnh với Nafoods Group và Tập đoàn Quế Lâm.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất giữ nguyên mức giá trần vé máy bay nội địa hạng phổ thông cơ bản, chưa xem xét điều chỉnh ở thời điểm hiện nay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cuối năm, nhu cầu sản xuất, dự trữ hàng hóa ở Hà Tĩnh tăng cao, kéo theo nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng, kho hàng. Chủ động phòng ngừa và sẵn sàng chữa cháy là yêu cầu đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Từ năm 2027, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Vậy phương án nào có lợi hơn? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 23/11, các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Bùi Thị Quỳnh Thơ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Sáng 23/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Sáng 23/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 21 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 49 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giảm mạnh nhất trong 8 tháng, trong khi vàng miếng SJC cũng mất tới 4 triệu đồng/lượng. Bước sang tuần mới, phần lớn chuyên gia dự báo giá tiếp tục đi xuống, nhưng vẫn có những kỳ vọng về khả năng phục hồi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.