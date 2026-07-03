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Tôi kể chuyện ẩm thực Hà Tĩnh bằng vị giác
Tác giả: Nguyễn Liễu - Ngọc Thắng
03/07/2026 09:36
Tôi là Phan Thanh Sơn (SN 1989), hiện là bếp trưởng Nhà hàng Cá Gỗ. Hơn 15 năm gắn bó với nghề bếp, tôi luôn cố gắng giữ trọn hương vị Hà Tĩnh trong từng món ăn, như một cách lan tỏa những giá trị ẩm thực quê hương đến với thực khách.
Niềm đam mê với nghề đến với tôi từ những lần theo ông bà, bố mẹ vào bếp. Những bữa cơm giản dị được chuẩn bị bằng tất cả sự yêu thương đã nuôi lớn trong tôi ước mơ trở thành đầu bếp giỏi.
Những ngày đầu theo nghề không hề dễ dàng. Từ những công việc đơn giản như nhặt rau, sơ chế nguyên liệu đến việc học cách sử dụng dao, bếp, tất cả đều phải bắt đầu từ con số không. Có những món ăn tôi phải làm đi làm lại nhiều lần mới đạt yêu cầu, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi dần tích luỹ được nhiều kinh nghiệm cho mình.
Để nâng cao tay nghề, tôi quyết định theo học bài bản ngành Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh).
Càng gắn bó với nghề, tôi càng hiểu mỗi món ăn không chỉ đơn thuần là sự kết hợp của nguyên liệu mà còn là văn hóa và nét riêng của mỗi vùng đất. Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng đưa những hương vị quen thuộc của Hà Tĩnh vào thực đơn như một cách để thực khách hiểu và yêu hơn mảnh đất quê nhà.
Nghề bếp vẫn thường được gọi vui là nghề "làm dâu trăm họ". Mỗi thực khách có một khẩu vị, một kỳ vọng khác nhau. Không phải lúc nào mình cũng có thể làm hài lòng tất cả, nhưng tôi luôn cố gắng để mỗi món ăn khi đưa ra đều là tốt nhất.
Hôm nay, nhà hàng đón đoàn khách từ Hà Nội. Tôi chọn chế biến lươn xào chuối đậu và gà Hương Sơn chiên nước mắm Hải Ninh với mong muốn mang đến cho thực khách hương vị mộc mạc, đậm đà của quê hương Hà Tĩnh.
Để món ăn lên đúng hương vị tôi tập trung cao độ trong từng khâu chế biến. Nghề bếp không cho phép chúng tôi chủ quan.
Các nguyên liệu đều được chuẩn bị từ trước. Tôi luôn tự tay kiểm tra độ tươi, chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến. Đó là bước đầu tiên để giữ trọn hương vị của món ăn.
Khi gian bếp bước vào giờ cao điểm, tôi gần như không đứng yên một chỗ. Vừa trực tiếp chế biến, tôi vừa quan sát từng khu vực, hỗ trợ đồng nghiệp và kiểm tra món ăn trước khi đưa ra phục vụ.
Phần lớn rau, củ, quả và các nguyên liệu tôi sử dụng để chế biến món ăn đều được lựa chọn từ các sản phẩm của địa phương. Tôi ưu tiên nguồn nguyên liệu tươi, theo mùa để giữ được hương vị đặc trưng và góp phần tiêu thụ nông sản Hà Tĩnh.
Mỗi món ăn sau khi hoàn thành đều được tôi kiểm tra lại từ hương vị đến cách trình bày. Với tôi, sự chỉn chu cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng đối với thực khách.
Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là ngày càng có nhiều thực khách quay trở lại để thưởng thức những món ăn mang hương vị quê nhà. Đó là động lực để tôi tiếp tục gìn giữ những giá trị ẩm thực địa phương.
Sau mỗi ca làm, điều tôi mong nhất là được trở về bên gia đình nhỏ của mình. Vợ và ba con luôn là điểm tựa để tôi yên tâm theo đuổi nghề.
Ngoài ra, tôi cũng thường chia sẻ những món ăn mình chế biến lên mạng xã hội. Tôi hy vọng, qua những hình ảnh và câu chuyện giản dị ấy, sẽ có thêm nhiều người biết đến ẩm thực Hà Tĩnh.
Tôi luôn tin, một món ăn ngon không chỉ được làm nên từ bàn tay người đầu bếp mà còn từ mảnh đất đã nuôi dưỡng những sản vật quê hương. Vì thế, chừng nào gian bếp còn đỏ lửa, tôi vẫn sẽ tiếp tục gìn giữ và kể câu chuyện về Hà Tĩnh bằng chính những hương vị gửi gắm trong từng món ăn.
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