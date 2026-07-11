"Giữ lửa" làng nghề bánh đa, bánh mướt chợ Cầu

Tinh hoa hội tụ tại "Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô" 25/04/2026 09:57 Giữa phố phường Hà Nội tấp nập, từng gói kẹo cu đơ, chai nước mắm, miếng bánh đa nem… mang hồn quê Hà Tĩnh đã chinh phục khách hàng bằng hương vị chân chất và câu chuyện quê hương phía sau mỗi sản phẩm.

“Chất riêng” của ẩm thực Hà Tĩnh 25/04/2026 05:45 Du khách rời Hà Tĩnh luôn mang trong lòng nỗi nhớ về vẻ đẹp của cảnh sắc, những giá trị văn hóa, con người và nhất là những món ăn đậm đà, cách chế biến và hương vị rất riêng.

Theo ánh mực giữa trùng khơi 09/04/2026 14:00 Với thâm niên hơn 10 năm lênh đênh trên sóng nước Vũng Áng, anh Võ Thanh Tuấn (ngư dân phường Sông Trí, Hà Tĩnh) đã quen với nhịp sống của biển cả. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc anh bắt đầu một hành trình mới - theo đuổi những luồng mực lấp lánh giữa khơi xa.

Hấp dẫn gỏi cá đục quê tôi 05/04/2026 13:00 Mộc mạc từ nguyên liệu, tinh tế trong cách làm, gỏi cá đục của vùng biển Hà Tĩnh đã chinh phục thực khách bằng hương vị đậm đà và tâm huyết của người chế biến.

Mỗi món ngon, một câu chuyện quê hương 29/03/2026 05:43 Từ biển khơi đến làng quê yên bình, ẩm thực Hà Tĩnh không chỉ đậm đà hương vị mà còn gửi gắm câu chuyện về đất và người, tạo nên sức hút riêng với du khách.

Khám phá những thực đơn "gây thương nhớ" khi về với biển Hà Tĩnh 28/03/2026 05:16 Không chỉ níu chân du khách bởi những bãi tắm thơ mộng, biển Hà Tĩnh còn gây thương nhớ với hải sản tươi ngon, đặc trưng, được các đầu bếp chế biến, nâng tầm.

Độc đáo sứa lá dung ở miền biển phía Nam Hà Tĩnh 21/03/2026 05:16 Sứa lá dung từ lâu như là "di sản ẩm thực" của làng biển Kỳ Ninh (nay là phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh). Từ sứa trắng nguyên sơ hòa cùng lá rừng, qua bàn tay cần mẫn của ngư dân, món ăn dân dã này đã trở nên độc đáo.

Đặc sắc Hội thi Ẩm thực đặc trưng địa phương Hà Tĩnh 20/03/2026 13:02 Ban tổ chức Hội thi Ẩm thực đặc trưng địa phương Hà Tĩnh đã trao 18 giải cho các đội thi có món ăn đặc sắc dựa trên tiêu chí về các nhóm nguyên liệu, cách trình bày, chất lượng món ăn.

Sản vật Hà Tĩnh không ngừng vươn xa 19/03/2026 14:44 Nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh đang “vươn xa” nhờ được đầu tư sản xuất và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Mực nhảy Vũng Áng "đến hẹn lại lên" 08/03/2026 09:00 Mùa mực nhảy Vũng Áng (Hà Tĩnh) bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch hằng năm. Những ngày gần đây, các bè nổi tại khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng đã bắt đầu nhộn nhịp đón khách.

Ẩm thực Tết: Giữ hồn cũ, thêm sắc mới 16/02/2026 06:00 Ẩm thực Tết là một phần không thể thiếu của Tết cổ truyền dân tộc. Không đơn thuần chỉ là câu chuyện ăn uống ngày xuân, ẩm thực Tết còn thể hiện nét đẹp văn hóa, phong tục đặc trưng của từng miền quê, mỗi nếp nhà.

Gói giò bột - gói trọn hương vị Tết quê ở Hà Tĩnh 13/02/2026 14:51 Nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn duy trì món giò bột dân dã trên mâm cỗ ngày Tết, đậm hương vị quê nhà, gợi lên không khí sum vầy trong ngày Tết.

Thơm lừng làng cá nướng Thạch Kim 12/02/2026 07:13 Những ngày giáp Tết, bếp lửa tại làng cá nướng Thạch Kim (xã Lộc Hà) đỏ lửa liên tục. Mùi cá nướng quyện trong gió biển mặn mòi, đôi bàn tay thoăn thoắt bên than hồng không chỉ làm nên những mẻ hàng kịp phiên chợ Tết, mà còn lặng lẽ giữ gìn “hồn biển” – thứ giá trị bền bỉ được truyền qua bao thế hệ người làng chài.

Cơ sở giò me OCOP Hà Tĩnh tất bật ngày đêm trả hàng dịp Tết 12/01/2026 08:10 Đơn hàng tăng gấp 3, cơ sở sản xuất nem chua, giò me OCOP 3 sao Hoài Võ (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang tất bật ngày đêm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp giáp Tết.

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về 01/01/2026 09:04 Kẹo cu đơ Hà Tĩnh – món quà dân dã với vị ngọt mật mía, lạc bùi, gừng cay – không chỉ là đặc sản OCOP mà còn là ký ức, nỗi nhớ theo người xa quê khắp muôn phương.

Nhộn nhịp làng cá nướng Lộc Hà dịp cuối năm 31/12/2025 15:04 Thời điểm cuối năm, người dân làm nghề nướng cá ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) tất bật hơn nhưng ai nấy đều phấn khởi vì nguồn thu tăng đáng kể.

Đậm đà hương vị biển trong món gỏi cá đục Cổ Đạm 15/12/2025 13:41 Món gỏi cá đục – tinh hoa ẩm thực bao đời của người dân Cổ Đạm (Hà Tĩnh) không chỉ là thức quà dân dã mà còn là câu chuyện về lao động, về tình người vùng biển.

Cách ăn phở "có một không hai” ở chợ quê Hà Tĩnh 11/12/2025 07:30 Tại chợ Nhe, xã Gia Hanh (Hà Tĩnh), nhiều người dân vẫn duy trì thói quen tự mua thịt tươi tại chợ rồi mang sang quán phở nhờ nấu, tạo nên cách thưởng thức phở rất riêng và độc đáo.

Nồng nàn hương vị Huế giữa lòng Hà Tĩnh 03/12/2025 05:01 Từ bát bún bò, bánh canh cá đến mâm cơm với món thịt luộc chấm tôm chua đặc trưng, những hương vị Huế mộc mạc giữa lòng Hà Tĩnh từ lâu đã tạo sự phong phú cho ẩm thực địa phương.

Gói 2.200 bánh chưng dâng lên Lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười 26/11/2025 11:25 Hội thi gói và nấu bánh chưng dâng Thánh tại lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2025 (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhằm tri ân các vị hiển thánh, các bậc tiền nhân đã có công vì đất nước, vì quốc thái dân an.

Chocobomb – màn ‘bùng nổ ngọt ngào’ trong ngày đông 22/11/2025 14:06 Chocobomb – món tráng miệng với hiệu ứng chocolate tan chảy đầy cuốn hút cùng hương vị ngọt ấm đang trở thành gợi ý thú vị cho những ai muốn đổi vị trong những ngày đông

Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả 20/11/2025 16:36 Chả rươi Hương Tăng là đặc sản OCOP của xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được chế biến từ rươi tươi theo quy trình truyền thống kết hợp kỹ thuật hiện đại, giữ trọn vị béo ngậy và hương thơm đặc trưng

Nhộn nhịp mùa rươi trên các bãi bồi ven sông Hà Tĩnh 16/11/2025 09:00 Rươi Hà Tĩnh tập trung ở các xã ven sông như Đức Quang, Nghi Xuân… Mỗi vụ chỉ có vài đợt, mỗi đợt kéo dài 1–2 ngày, nên bà con phải tranh thủ từng giờ để kịp "săn lộc trời”.

Bỏng gạo - món ăn quen thuộc của tuổi thơ 14/11/2025 07:55 Giữa vô vàn món ăn hiện đại, vẫn có món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ được nhiều người dân Hà Tĩnh yêu thích mỗi khi trời trở lạnh, đó là bỏng gạo hay bỏng ngô.

Hương vị Bắc Bộ gây thương nhớ giữa lòng Hà Tĩnh 05/11/2025 09:30 Bún riêu cua, món ăn giản dị đậm chất Bắc Bộ được người Hà Tĩnh biến tấu khéo léo để hợp khẩu vị nhưng vẫn giữ vị thanh ngọt đặc trưng đã trở thành món ăn quen thuộc của nhiều người.

Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông 29/10/2025 16:03 Hình ảnh bát bánh ngào nghi ngút khói trong những ngày lạnh đã trở nên quen thuộc với người Hà Tĩnh. Đây không chỉ là món quà vặt, mà còn là hương vị tuổi thơ, gắn bó với bao thế hệ.

Độc đáo món cá tràu nướng lá sim của núi rừng Hương Khê 27/10/2025 14:00 Hương Khê – vùng đất phía Tây Hà Tĩnh không chỉ nổi tiếng với cam Khe Mây, bưởi Phúc Trạch mà còn níu chân du khách bởi nhiều món ăn dân dã, đậm hương vị quê nhà như cá tràu nướng.

Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh 25/10/2025 09:20 Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.

Ngày mới tại làng nghề bánh đa nem giữa đô thị trung tâm Hà Tĩnh 05/08/2025 09:04 Dù trải qua bao biến động của thời gian, làng nghề truyền thống bánh đa nem ở tổ dân phố Bình, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) vẫn giữ được nhịp sản xuất sôi động mỗi ngày.