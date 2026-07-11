"Giữ lửa" làng nghề bánh đa, bánh mướt chợ Cầu

(Baohatinh.vn) - Từ hạt gạo quê, người dân TDP Kỳ Châu, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã làm nên bánh đa, bánh mướt chợ Cầu – sản phẩm làng nghề truyền thống được gìn giữ hơn nửa thế kỷ...
Khi nhiều nơi còn chìm trong màn sương sớm, các hộ làm bánh đa, bánh mướt chợ Cầu ở TDP Kỳ Châu, phường Sông Trí đã đỏ lửa. Tiếng máy xay bột rộn ràng, hơi nước bốc lên từ những nồi tráng bánh báo hiệu một ngày làm việc mới bắt đầu.
Ở tuổi 72, bà Phan Thị Liễu vẫn đều đặn thức dậy từ hơn 3 giờ sáng để chuẩn bị những mẻ bánh đầu tiên. Đã 44 năm gắn bó với nghề, ký ức về những ngày đầu vẫn còn nguyên vẹn trong bà.
Theo những người thợ làm bánh đa, bánh mướt chợ Cầu, bí quyết của một mẻ bánh ngon bắt đầu từ những nguyên liệu giản dị nhất. Gạo được chọn kỹ để cho lớp bột trắng, mịn và dẻo; còn vừng đen phải chắc hạt, thơm, khi nướng dậy lên vị bùi đặc trưng. Từ hạt gạo, hạt vừng đen và đôi bàn tay khéo léo của người thợ, những chiếc bánh mang đậm hương vị quê nhà đã được tạo nên, gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Nếu như trước đây, hầu hết các công đoạn sản xuất đều làm thủ công thì nay, người dân đã mạnh dạn đầu tư máy xay bột, máy tráng, máy sấy và các thiết bị hỗ trợ. Công nghệ giúp người làm nghề giảm bớt nhọc nhằn, rút ngắn thời gian và nâng cao năng suất, nhất là trong những ngày cao điểm hay thời tiết không thuận lợi.
Theo thống kê, TDP Kỳ Châu, phường Sông Trí hiện có hơn 20 hộ duy trì sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.
Qua năm tháng, bánh đa, bánh mướt chợ Cầu vẫn vẹn nguyên hương vị mộc mạc của hạt gạo quê, được những người làm nghề lặng lẽ gìn giữ. Để mỗi lần ghé phường Sông Trí, thưởng thức chiếc bánh đa nóng hổi vừa ra lò, du khách sẽ cảm nhận trọn vẹn những giá trị bình dị, gần gũi và mộc mạc trao truyền qua bao thế hệ.
Không chỉ gìn giữ một nghề truyền thống, phường Sông Trí đang hướng tới việc nâng tầm giá trị làng nghề bằng những giải pháp đồng bộ, từ hỗ trợ người dân đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất đến nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP. Đó cũng là cách để những chiếc bánh đa, bánh mướt mang hương vị quê nhà không chỉ tiếp tục nuôi sống bao thế hệ người dân mà còn vươn xa hơn, trở thành một nét đặc trưng trong hành trình quảng bá văn hóa và ẩm thực Hà Tĩnh.
Ông Nguyễn Ngọc Nhật - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Sông Trí.
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