Đoàn kết, tự lực, tự cường và phát huy giá trị văn hóa để phát triển đất nước 22/11/2026 16:09 Sáng 22/11, đoàn lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc.

Dấu ấn những tuyên truyền viên pháp luật tuổi học trò 22/11/2026 13:11 Với tư duy truyền thông hiện đại và sự sáng tạo, học sinh Hà Tĩnh đang biến những kiến thức pháp luật khô khan thành nội dung gần gũi, sinh động và giàu sức lan tỏa.

Sống khoẻ cùng BHT: Thoát vị đĩa đệm, khi nào cần can thiệp? 22/11/2026 09:55 Thoát vị đĩa đệm cột sống khá phổ biến nhưng tâm lý chủ quan, ngại điều trị có thể khiến bệnh tiến triển nặng, phải phẫu thuật. Vậy khi nào có thể điều trị bảo tồn, khi nào cần can thiệp? Những vấn đề này sẽ được Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo, Phó Trưởng khoa Thận - Tiết niệu – Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/11: nhiều mây, không mưa, trời rét 22/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/11: nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây nắng nhẹ; trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ: 18 - 25°C.

Phát huy hiệu quả các dự án bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ 21/11/2026 15:42 Năm 2026, Hà Tĩnh bố trí 311,6 tỷ đồng duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông, góp phần bảo đảm an toàn và kéo dài tuổi thọ công trình.

Quyết liệt phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, bảo vệ đàn vật nuôi 21/11/2026 13:29 Dịch tả lợn Châu Phi đang xảy ra tại 19 xã, phường (Hà Tĩnh), ngành chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ đàn vật nuôi.

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 7 lần có tên trong các danh hiệu của UNESCO 21/11/2026 05:15 Hà Tĩnh đã 7 lần có tên trong các danh hiệu của UNESCO: hai danh nhân được vinh danh, ba di sản tư liệu Ký ức thế giới và hai di sản văn hóa phi vật thể.

UBND tỉnh Hà Tĩnh ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn Viettel 20/11/2026 21:00 Chiều 20/11, tại Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel) tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2031”

Tài chính thị trường ngày 20/11: Taxi Mai Linh giảm gần 98% lao động kê khai 20/11/2026 07:45 Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, số lao động kê khai của Tập đoàn Mai Linh giảm gần 98% xuống còn 120 người. Biến động này diễn ra trong bối cảnh thương hiệu taxi lâu năm đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe công nghệ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/11: Mưa vừa đến mưa to, trời rét 20/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/11: Trời đầy mây, có mưa vừa, mưa to và dông; trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C.

Vấn đề hôm nay: Giáo viên phải làm gì để thích ứng với đổi mới giáo dục? 19/11/2026 20:22 Làm thế nào để ngọn lửa nhiệt huyết của người thầy tiếp tục được nuôi dưỡng trong hành trình đổi mới giáo dục? Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và PTTH Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Thanh tra Chính phủ 19/11/2026 19:39 Sáng 19/11, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, tài liệu thanh tra trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh họp về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 19/11/2026 19:00 Chiều 19/11, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo, chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

BCĐ, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe các dự án trọng điểm, xử lý dự án tồn đọng 19/11/2026 18:07 Sáng 19/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện các dự án và cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy nghe tình hình xử lý các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài và sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Cảm nhận hương vị mùa đông trong lòng phố 19/11/2026 15:11 Khi gió lạnh về, những món ăn vặt nóng hổi trở thành sức hút giữa phố thị Hà Tĩnh. Bên đĩa ngô, khoai nướng nghi ngút khói, mọi người quây quần trò chuyện, tận hưởng hương vị mùa đông.

Lời tri ân từ trái tim 19/11/2026 13:43 Tôn sư trọng đạo là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, ngày nay, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm sáng tạo để lan tỏa và tiếp nối giá trị tốt đẹp ấy.

[Motion graphic] 4 mức xếp loại chất lượng công chức cuối năm 2026 19/11/2026 10:00 Số công chức được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% tổng số công chức được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Tài chính thị trường ngày 19/11: Giá vàng thế giới lao dốc mạnh 19/11/2026 07:45 Đồng USD mạnh lên cùng áp lực bán gia tăng đã khiến giá vàng thế giới lao dốc, mất 124 USD/ounce chỉ trong một phiên, xuống còn 3.726 USD/ounce. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/11: trời chuyển rét 19/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/11: Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, trời chuyển rét; nhiệt độ 18 - 23°C.

Thêm công cụ hỗ trợ hoạt động tổ liên gia 18/11/2026 16:46 Bà Nguyễn Thanh Nga (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã nghiên cứu và in “Cuốn sổ theo dõi và ghi nhận hoạt động tổ liên gia” để trao tặng các tổ trưởng, góp phần hỗ trợ việc quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ liên gia.

Đổi mới hoạt động dạy và học, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại 18/11/2026 15:21 Sáng 18/11, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc mừng Sở GD&ĐT. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số ngành, đơn vị.

Tập trung phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới 18/11/2026 14:53 Sáng 18/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới chúc mừng Trường Đại học Hà Tĩnh.

Cán bộ Mặt trận phải sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân 18/11/2026 14:38 Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), sáng 18/11, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tới tặng hoa, chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tài chính thị trường ngày 18/11: Giá nhà vượt xa thu nhập, đâu là giải pháp đưa về mức hợp lý? 18/11/2026 07:38 Giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của nhiều người dân. Các chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí phát triển dự án, mở rộng nguồn cung và hạn chế đầu cơ bất động sản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

[Motion Graphic] Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới 18/11/2026 06:00 Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại truyền thống, khẳng định những giá trị lịch sử, tư tưởng và thực tiễn sâu sắc của văn hóa Việt Nam; đồng thời tôn vinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Thương vay khóc mướn" trên mạng xã hội, ranh giới nào cho lòng trắc ẩn? 18/11/2026 05:05 Lòng trắc ẩn vốn là cảm xúc đẹp, nhưng khi thiếu tỉnh táo, cảm thông có thể trở thành bao biện, đúng sai bị đánh tráo và trách nhiệm của người gây ra hành vi sai trái dần bị lu mờ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/11: Ngày trời nắng, chiều tối có dông 18/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/11: Nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ 23 - 29°C.

Nghiên cứu phát triển Vũng Áng theo mô hình khu kinh tế đặc biệt 17/11/2026 21:05 Chiều 17/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 48 để nghe, cho ý kiến về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Khơi dòng ký ức sông Cụt, kiến tạo không gian xanh 17/11/2026 19:10 Một thế kỷ trước, dòng sông Cụt góp phần tạo nên nhịp sống giao thương ở tỉnh lỵ Hà Tĩnh. Hôm nay, những nhịp cầu xưa và đôi bờ được chỉnh trang đang gợi mở không gian văn hóa mới.

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