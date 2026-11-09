[Motion Graphic] Bối cảnh, ý nghĩa lịch sử Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

(Baohatinh.vn) - Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 24/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, khẳng định vai trò định hướng của văn hóa đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ Nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Giá lợn hơi tại Hà Tĩnh hiện dao động khoảng 44.000 – 46.000 đồng/kg, giảm mạnh so với mức 70.000 – 78.000 đồng/kg trong những tháng đầu năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lối sống thiếu khoa học và biến chứng sau sinh khiến nhiều gia đình mòn mỏi chờ con thứ hai. Việc nhận biết và điều trị vô sinh thứ phát sẽ được Bác sĩ Lê Thị Dung Anh, Khoa Phụ và Hỗ trợ sinh sản, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sáng 6/11, tại UBND xã Kỳ Lạc, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.
Cả 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động ít nhất 0,5 điểm phần trăm, nhưng lãi vay giảm chậm hơn. Đáng chú ý, lãi suất vay mua nhà sau ưu đãi tại một số ngân hàng vẫn lên tới 13–14%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh hiện có gần 900 HTX đang hoạt động, trong đó số HTX hoạt động hiệu quả chỉ chiếm từ 15-20%. Vì sao sau nhiều năm được quan tâm, hỗ trợ bằng các cơ chế, chính sách, một bộ phận lớn HTX vẫn chưa thể phát triển như kỳ vọng? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Làm gì để hợp tác xã mạnh từ bên trong?".
Từ ngày 1/1/2027, 69 xã, phường của Hà Tĩnh sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 399/2026. Trong đó, 12 xã, phường thuộc vùng III; các địa phương còn lại thuộc vùng IV. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 4/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”.
Chiều 4/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Sáng 4/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh.
Lãi vay mua nhà sau ưu đãi có thể lên tới 13–15%/năm, khiến một số chủ sở hữu phải điều chỉnh giá bán để giảm áp lực tài chính. Trong khi đó, người có sẵn tiền mặt có thêm cơ hội đàm phán mua bất động sản với giá hợp lý. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nghị định 398/2026/NĐ-CP quy định cụ thể việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, từ điều kiện hưởng ưu đãi, cách xác định doanh thu đến kê khai và điều chỉnh số thuế được giảm.