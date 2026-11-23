Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Sáng 23/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về bổ nhiệm, điều động, chỉ định, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý gồm 20 đồng chí; trong đó, đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài chính nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 10/11/2026 và 19 đồng chí còn lại nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 25/11/2026.

Đồng chí Nguyễn Như Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể: Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Thành - Trưởng phòng Ngân sách tỉnh, Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Điều động đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Thịnh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đức Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động đồng chí Đặng Giang Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Quang, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động đồng chí Hoàng Xuân Tần - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Linh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Phúc Trạch, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Dương Ngọc Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Hà Linh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hà Linh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Trần Mạnh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Can Lộc, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Xuân Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Trần Đình Việt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Can Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Can Lộc nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Trần Quỳnh Thao - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Cổ Đạm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đan Hải, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đan Hải nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Việt Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Mai Phụ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Mai Phụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn An - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Lộc Hà, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lộc Hà nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Bùi Ngọc Nhật - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Thọ, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Minh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Anh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thọ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Tiến Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Minh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Đồng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Lê Văn Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Đồng, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Phan Hồng Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vũ Quang, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Mai Hoa, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Mai Hoa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Phạm Ngọc Tạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mai Hoa, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Vũ Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Vũ Quang nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Sơn Kim 2, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Sơn Hồng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Dương Đình Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu ứng cử các chức danh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu ứng cử các chức danh.

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu ứng cử các chức danh, đồng chí Trần Mạnh Sơn cảm ơn BTV Tỉnh ủy đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Đồng thời khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Mạnh Sơn phát biểu.

Đồng chí Trần Mạnh Sơn cũng cam kết tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực và chuyên môn nghiệp vụ; giữ vững nguyên tắc, phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng các đồng chí được điều động, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử trong đợt này và ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí đối với cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình công tác thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND không là người địa phương là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng. Thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 5/10/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí bí thư, phó bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cùng cấp; bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND và một số chức danh khác không là người địa phương; đồng thời kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rà soát, xem xét kỹ lưỡng, toàn diện về phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, sở trường, uy tín và kết quả công tác, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để quyết định phương án sắp xếp, bố trí cán bộ.

Nhấn mạnh các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu phát triển đất nước và của tỉnh là rất cao, khối lượng, áp lực công việc lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí được điều động, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử tiếp tục giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng và quy chế làm việc; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng đó, nhanh chóng bắt tay vào công việc; nắm chắc tình hình, đặc điểm, tiềm năng, lợi thế và những vấn đề khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, cần tập trung giải quyết. Phải gần dân, sát cơ sở, thực sự cầu thị, lắng nghe cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sở trường, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, chủ động, quyết liệt giải quyết công việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan quan tâm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong công việc và điều kiện sinh hoạt để các đồng chí sớm ổn định, yên tâm công tác.