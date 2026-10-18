Lãnh đạo Việt Nam - Thụy Sĩ cùng hai Phu nhân dạo phố đêm hồ Hoàn Kiếm

Nhóm họa sĩ tặng chân dung cho Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tối 17/10, phố đi bộ ven hồ Hoàn Kiếm đông người dân đổ về vui chơi, dạo mát cuối tuần cùng người thân, bạn bè.

Khoảng 20h30, khép lại ngày đầu tiên của chuyến thăm chính thức Việt Nam với nhiều hoạt động quan trọng, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Văn phòng Chủ tịch nước, tản bộ về phía hồ.

Minh chứng sống động cho tình hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ

Đêm thu Hà Nội mát mẻ như chiều lòng người, nhất là với những vị khách quý phương xa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu với Tổng thống Guy Parmelin về hồ Hoàn Kiếm, địa điểm mang tính biểu tượng mà du khách quốc tế nào đến thủ đô Hà Nội cũng không thể bỏ qua.

Hồ gắn với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm thần sau khi đánh thắng giặc ngoại xâm, từ lâu được xem là biểu tượng cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Giá trị ấy cũng rất gần gũi với Thụy Sĩ, quốc gia gắn liền với truyền thống trung lập và đối thoại.

Hai nhà lãnh đạo trước đó đã có cuộc hội đàm rất thành công, với những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa. Cuộc dạo bộ vì thế như một minh chứng sinh động về tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin tại bờ hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cùng xuất hiện trong chiếc áo dài trang nhã, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, nối tiếp những câu chuyện chưa kịp nói trong cuộc gặp chiều cùng ngày tại Trường đại học Dược Hà Nội.

Sự xuất hiện của hai nhà lãnh đạo Việt Nam, Thụy Sĩ cùng hai Phu nhân khiến nhiều người dân bất ngờ. Nhiều người vui vẻ vẫy tay chào, nhanh tay ghi lại khoảnh khắc hiếm có. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân cũng tươi cười vẫy tay đáp lại.

Hai nhà lãnh đạo cùng hai Phu nhân sau đó dừng chân xem một nhóm họa sĩ chuyên vẽ chân dung bên hồ. Hay tin Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân sang thăm Việt Nam, một nhóm họa sĩ đã vẽ chân dung ông Guy Parmelin và Phu nhân.

Hai họa sĩ khác cũng vẽ chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Các bức tranh sau đó được trao tặng cho từng vị khách, chứa đựng tấm lòng hiếu khách của người Hà Nội.

Những khoảnh khắc gần gũi, thân tình bên tò he

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân tại gian hàng tò he - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tạm biệt nhóm họa sĩ, đoàn dừng chân bên gian hàng tò he. Tò he là đồ chơi dân gian truyền thống của trẻ em Việt Nam, được nặn từ bột gạo nếp hấp chín và nhuộm màu bằng nguyên liệu tự nhiên như gấc, nghệ, lá cây.

Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân tỏ ra rất thích thú với loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui vẻ tặng nhà lãnh đạo Thụy Sĩ tò he con rồng và cờ Thụy Sĩ. Phu nhân Ngô Phương Ly cũng gửi tặng Phu nhân Caroline Parmelin món quà dân dã ấy. Những tiếng cười rộn rã khiến khoảnh khắc trở nên thân tình, ấm áp.

Cuộc dạo bộ tiếp tục đến chiếc đồng hồ hoa bên bờ hồ. Ít người biết rằng chiếc đồng hồ này là quà tặng của Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sĩ) dành cho thủ đô Hà Nội, được lắp đặt nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Giữa lòng Hà Nội, vị Tổng thống đến từ "xứ sở đồng hồ" Thụy Sĩ tỏ ra vui vẻ và thích thú khi được gặp dấu ấn của quê hương. Hai nhà lãnh đạo cùng Phu nhân dừng chân khá lâu tại đây, trò chuyện thân mật, sau đó chụp ảnh lưu niệm.

Thời gian trôi nhanh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tiễn Tổng thống Guy Parmelin và Phu nhân ra xe. Buổi tối bên hồ Hoàn Kiếm đã để lại ấn tượng tốt đẹp với các vị khách quý.

Sau khi đoàn Thụy Sĩ rời đi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân vẫn nán lại, trở lại trò chuyện, động viên và cảm ơn các họa sĩ, nghệ nhân tò he, vẫy tay chào đông đảo người dân xung quanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly vẫy tay chào người dân sau khi cùng Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân dạo bộ hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một số hình ảnh hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Thụy Sĩ cùng hai Phu nhân dạo bộ hồ Hoàn Kiếm

Tổng thống Thụy Sĩ rất thích thú với tò he, loại hình dân gian độc đáo của Việt Nam. Đông đảo người dân đứng xung quanh chào mừng hai nhà lãnh đạo cùng hai Phu nhân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Thụy Sĩ cùng hai Phu nhân và lãnh đạo thành phố Hà Nội chụp ảnh bên đồng hồ hoa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai nhà lãnh đạo cùng hai Phu nhân bên đồng hồ hoa, món quà của thành phố Bern dành cho thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thống Thụy Sĩ vui vẻ ghi lại hình ảnh đồng hồ hoa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cuộc dạo bờ hồ Hoàn Kiếm đã để lại ấn tượng tốt đẹp về một Việt Nam an toàn, mến khách với các vị khách đến từ Thụy Sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân vẫy tay chào người dân trước khi ra về - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 18/10 của Tổng thống Guy Parmelin và Phu nhân diễn ra vào thời điểm giàu ý nghĩa. Đây là lần đầu ông Parmelin đến Việt Nam với cương vị Tổng thống. Càng ý nghĩa hơn khi năm 2026 đánh dấu 55 năm Việt Nam và Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao. Bên cạnh hội đàm và văn kiện, những hoạt động bên lề giản dị như buổi dạo bờ hồ đêm 17/10 góp phần vun đắp sự gần gũi, tin cậy giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Hình ảnh lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Thụy Sĩ cùng hai Phu nhân thong thả tản bộ giữa dòng người đêm cuối tuần cũng là minh chứng sinh động cho một Hà Nội an toàn, thân thiện và mến khách. Đó cũng là hình ảnh Việt Nam mà ngày càng nhiều bạn bè quốc tế biết đến và yêu mến.